Avant même que le jour ne se lève, la montagne vous offre un moment suspendu : une randonnée à l’aube et un lever de soleil inoubliable.

Lampe frontale fixée, veste bien fermée : le départ se fait en pleine nuit. Seuls résonnent vos pas et le bruissement de la nature. Puis peu à peu, le ciel s’embrase : d’abord rose pâle, ensuite doré. Les sommets s’illuminent, alors que la vallée dort encore. L’air vif éveille les sens, le souffle se calme, la tête se vide. Ce moment où le jour se lève lentement – en douceur, en silence – reste gravé. L’Autriche offre les plus beaux spots pour vivre ce spectacle naturel.