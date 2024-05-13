Lever de soleil sur la montagne
Randonnée avant le lever du jour
Lampe frontale fixée, veste bien fermée : le départ se fait en pleine nuit. Seuls résonnent vos pas et le bruissement de la nature. Puis peu à peu, le ciel s’embrase : d’abord rose pâle, ensuite doré. Les sommets s’illuminent, alors que la vallée dort encore. L’air vif éveille les sens, le souffle se calme, la tête se vide. Ce moment où le jour se lève lentement – en douceur, en silence – reste gravé. L’Autriche offre les plus beaux spots pour vivre ce spectacle naturel.
Où vivre un lever de soleil en altitude ?
L’essentiel dans le sac à dos :
Lampe frontale chargée
Vêtements chauds en couches (il fait froid tôt le matin)
Chaussures de randonnée robustes
En-cas énergétiques + eau
Thermos de thé ou café
Téléphone chargé
Carte ou GPS
Petit coussin ou matelas pour la pause