Lever de soleil sur la montagne
Randonnée avant le lever du jour

Avant même que le jour ne se lève, la montagne vous offre un moment suspendu : une randonnée à l’aube et un lever de soleil inoubliable.

Lampe frontale fixée, veste bien fermée : le départ se fait en pleine nuit. Seuls résonnent vos pas et le bruissement de la nature. Puis peu à peu, le ciel s’embrase : d’abord rose pâle, ensuite doré. Les sommets s’illuminent, alors que la vallée dort encore. L’air vif éveille les sens, le souffle se calme, la tête se vide. Ce moment où le jour se lève lentement – en douceur, en silence – reste gravé. L’Autriche offre les plus beaux spots pour vivre ce spectacle naturel.

Où vivre un lever de soleil en altitude ?

Découvrez les plus belles régions pour une randonnée au lever du soleil/

Semmering/Wiener Alpen

Wilder Kaiser

Flachau

Wolfgangsee

Pillerseetal

Achensee

Alpbachtal

Nassfeld

Brandnertal

Schladming-Dachstein

Bien équipé pour la rando à l’aube

L’essentiel dans le sac à dos :

  • Lampe frontale chargée

  • Vêtements chauds en couches (il fait froid tôt le matin)

  • Chaussures de randonnée robustes

  • En-cas énergétiques + eau

  • Thermos de thé ou café

  • Téléphone chargé

  • Carte ou GPS

  • Petit coussin ou matelas pour la pause

Petit-déjeuner sur l’alpage

Rien de tel qu’un bon petit-déjeuner après l’effort – servi à la ferme d’alpage.

Vorarlberg

Alpes de Kitzbühel

Kufsteinerland

Wilder Kaiser

Gamskogelhütte

Dachstein

Encore plus haut : petit-déj en télécabine

Petit-déjeuner en télécabine dans la vallée d'Alpbachtal

Télécabine Schönjochbahn à Fiss

Petit-déjeuner au télésiège à Mönichkirchen

