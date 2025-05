Découvrez des produits bio et authentiques, directement du champ à votre panier, sur les marchés et dans les fermes.

La richesse de nos agriculteurs, qui apportent de plus en plus de variétés de légumes, de fruits, d'herbes et de graines bio du champ aux marchés fermiers et aux menus du pays, ou qui les vendent directement dans leurs propres magasins fermiers "ab Hof" (à la ferme = vente à la ferme directement du producteur).

C'est ainsi que le plaisir et la durabilité entrent dans votre cuisine. Nous vous présentons ici quelques-uns de nos marchés fermiers, magasins à la ferme et même des mondes du goût.