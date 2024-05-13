Patin à glace en Autriche

Le patinage est une activité très prisée en Autriche. Que ce soit en ville ou sur les lacs gelés, glissez sur la glace et profitez de la convivialité en pleine nature !

Patiner sur un lac gelé, c'est si romantique !

Venez découvrir la magie des patinoires naturelles d'Autriche ! Glissez sur des lacs gelés au cœur de paysages grandioses, entre montagnes majestueuses et prairies enneigées. Facilement accessibles, ces joyaux vous promettent une expérience de patinage unique. Découvrez nos conseils pour profiter des plus beaux spots !

Patinoires urbaines

En Autriche, les patinoires urbaines offrent une expérience unique éclairages spectaculaires, musique entraînante et patinoires ouvertes même en été. Une activité à savourer en toute saison !

Le « Wiener Eistraum » ou « rêve de glace viennois » sur Rathausplatz est une véritable institution ! De janvier à mars, l’Hôtel de Ville et ses façades illuminées accueillent une patinoire de plus de 9 000 m². Avec ses quatre grandes surfaces et des sentiers de glace serpentant à travers un parc romantique, c'est un paradis pour les patineurs. La patinoire surélevée « Sky-Rink », unique au monde, ajoute à la magie, tout comme les stands gourmands et les lumières féeriques qui illuminent la piste.