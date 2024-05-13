Patin à glace en Autriche
En ville, à la patinoire ou sur un lac gelé

Le patinage est une activité très prisée en Autriche. Que ce soit en ville ou sur les lacs gelés, glissez sur la glace et profitez de la convivialité en pleine nature !

Patiner sur un lac gelé, c'est si romantique !

Venez découvrir la magie des patinoires naturelles d'Autriche ! Glissez sur des lacs gelés au cœur de paysages grandioses, entre montagnes majestueuses et prairies enneigées. Facilement accessibles, ces joyaux vous promettent une expérience de patinage unique. Découvrez nos conseils pour profiter des plus beaux spots !

Patinoires urbaines

En Autriche, les patinoires urbaines offrent une expérience unique éclairages spectaculaires, musique entraînante et patinoires ouvertes même en été. Une activité à savourer en toute saison !

Le « Wiener Eistraum » ou « rêve de glace viennois » sur Rathausplatz est une véritable institution ! De janvier à mars, l’Hôtel de Ville et ses façades illuminées accueillent une patinoire de plus de 9 000 m². Avec ses quatre grandes surfaces et des sentiers de glace serpentant à travers un parc romantique, c'est un paradis pour les patineurs. La patinoire surélevée « Sky-Rink », unique au monde, ajoute à la magie, tout comme les stands gourmands et les lumières féeriques qui illuminent la piste.

Patinage sur glace à Vienne

Patinage sur glace en ville

La magie de la glace sur la place Mozart de Salzbourg

Faire du patin à glace à Graz

Patinoires à Innsbruck

Les plaisirs du patinage dans le Vorarlberg

Patinoires à Linz

Centre de sports sur glace à Klagenfurt

Attention !

Avant de vous aventurer sur des surfaces de glace naturelle, assurez-vous que l'accès et le patinage sont autorisés. Consultez les sites Internet des lacs ou contactez l'office du tourisme local. S'il n'y a pas d'informations à ce sujet, vous vous rendez sur la glace naturelle à vos propres risques.

Patiner dans la nature en Carinthie

La glace naturelle du lac Weissensee : l'idylle à l'état pur

La couche de glace, qui peut atteindre 40 cm d'épaisseur, est régulièrement entretenue par une équipe de spécialistes.

Weissensee

Rauschelesee : une magnifique patinoire naturelle

Grâce à son emplacement ombragé, le lac Rauschelesee est l'un des premiers à geler. La piste circulaire fait 1,9 kilomètre de long et on y trouve cinq terrains de hockey.

Rauschelesee

Lac Aichwaldse : patiner dans une ambiance de conte de fées

Le petit lac, situé au sud du lac de Faakersee, est un véritable conte de fées hivernal. La patinoire est gérée par le Eislaufverein Wörthersee.

Aichwaldsee

Patinage sur les lacs de Basse-Autriche

Lac Lunzer See

Le village alpin de Lunz am See, dans le sud-ouest de la Basse-Autriche, accueille la plus vaste patinoire naturelle de la région. Lorsque les températures plongent durablement sous zéro, 68 hectares de glace naturelle s’ouvrent aux patineurs de tous âges. Des patins peuvent être loués à l’auberge voisine, et un blog météo dédié vous informe en temps réel sur l’état de la glace.

Lunzer See

Moorbad Schrems

Dans la région du Waldviertel, en Basse-Autriche, l'hiver transforme les petits lacs en véritables joyaux glacés. En été, les bains de boue naturels de Schrems, alimentés par les eaux des tourbières voisines, sont prisés pour leurs propriétés médicinales. En hiver, ces mêmes sites offrent un accès gratuit au patinage.

Moorbad Schrems

Lac Erlaufsee

Situé à cheval entre la Basse-Autriche et la Styrie, le lac Erlaufsee gèle régulièrement en hiver, idéal pour divers sports de glace, y compris la plongée sous glace pour les plus intrépides. Toutefois, la glace naturelle du lac n'est ni déneigée ni entretenue, et y patiner se fait à vos risques et périls.

Erlaufsee

Patinage sur glace dans la région de Salzbourg

Zell am See-Kaprun

En hiver, Zell am See dispose d'une patinoire extérieure, ouverte lorsque les conditions météorologiques le permettent. Kaprun dispose également d'une patinoire.

Zell am See-Kaprun

Lac Ritzensee

En hiver, le lac Ritzensee offre une surface de glace éclairée, entourée du paysage montagneux de la Steinernen Meer. La patinoire est régulièrement entretenue.

Ritzensee

Lac Obertrumer See

La patinoire d'Obertrum offre une surface de glace artificielle de 500 m², située au bord du lac d'Obertrum et dans une magnifique ambiance naturelle.

Obertrumer See

Lac Fuschlsee

Quelle immersion dans la nature ! Cependant, l'utilisation des patinoires se fait à vos risques, car les conditions peuvent changer selon la météo.

Fuschlsee

Le lac de Neusiedl dans le Burgenland : une des surfaces de patinage les plus magiques d'Europe

Patinage sur le lac de Neusiedl

Patinage en pleine nature en Haute-Autriche

Lac Almsee à Grünau im Almtal

Almsee

Lac Vorderer Langbathsee à Ebensee

Vorderer Langbathsee

Patinoires naturelles en Haute-Autriche

Patinoires naturelles

Patinage sur glace au Tyrol

Alpbachtal

Dans l'Alpbachtal, au paysage enchanteur, les nombreux petits lacs gèlent assez rapidement et offrent des surfaces de glace aussi brillantes que des miroirs.

Alpbachtal

Lac Piburger See dans l'Ötztal

Vous pouvez faire des tours sur une patinoire bien entretenue de deux kilomètres de long et de quatre mètres de large.

Piburger See

Tannheimer Tal

Chaque année, une patinoire ouvre ses portes à Tannheim, nichée dans le Tannheimer Tal, l'une des plus belles hautes vallées d'Europe.

Tannheimer Tal

Tyrol oriental

Entre montagnes imposantes et moments de pur bonheur, patiner dans le Tyrol oriental, au lac Tristacher See, est une expérience inoubliable.

Osttirol

Patinage sur glace en Styrie

Styrie du sud

Dans le sud de la Styrie, plusieurs localités proposent des patinoires, dont certaines éclairées en soirée. L'endroit idéal pour s'amuser en famille !

Südsteiermark

Graz et sa région

À Graz, vous pouvez patiner paisiblement en pleine nature ou vous laisser emporter par la musique sur des patinoires parfaitement entretenues.

Graz

Salzkammergut

La glace cristalline des lacs Grundlsee ou Altaussee, formée par des températures glaciales, est un spectacle naturel fascinant.

Salzkammergut

Patinage sur glace dans le Vorarlberg

Patinage dans le Vorarlberg

Protection de l'environnement

À quoi faut-il être attentif quand on patine sur un lac ?

Les lacs sont des habitats importants pour la faune et la flore et ont une valeur écologique particulièrement élevée en Autriche. Un système lacustre sain favorise la biodiversité et contribue à préserver les poissons et autres espèces aquatiques. Voici quelques comportements à adopter :

  • Respecter les zones de protection des plantes et des animaux signalées.

  • Ne laisser aucun déchet sur ou autour du lac.

  • Ne pas utiliser le lac et ses rives comme toilettes.

  • Ne pas nourrir les poissons et les oiseaux aquatiques.

Voyager de manière durable

