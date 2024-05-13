Patin à glace en Autriche
En ville, à la patinoire ou sur un lac gelé
Patiner sur un lac gelé, c'est si romantique !
Venez découvrir la magie des patinoires naturelles d'Autriche ! Glissez sur des lacs gelés au cœur de paysages grandioses, entre montagnes majestueuses et prairies enneigées. Facilement accessibles, ces joyaux vous promettent une expérience de patinage unique. Découvrez nos conseils pour profiter des plus beaux spots !
Patinoires urbaines
En Autriche, les patinoires urbaines offrent une expérience unique éclairages spectaculaires, musique entraînante et patinoires ouvertes même en été. Une activité à savourer en toute saison !
Le « Wiener Eistraum » ou « rêve de glace viennois » sur Rathausplatz est une véritable institution ! De janvier à mars, l’Hôtel de Ville et ses façades illuminées accueillent une patinoire de plus de 9 000 m². Avec ses quatre grandes surfaces et des sentiers de glace serpentant à travers un parc romantique, c'est un paradis pour les patineurs. La patinoire surélevée « Sky-Rink », unique au monde, ajoute à la magie, tout comme les stands gourmands et les lumières féeriques qui illuminent la piste.
Patinage sur glace en ville
Attention !
Avant de vous aventurer sur des surfaces de glace naturelle, assurez-vous que l'accès et le patinage sont autorisés. Consultez les sites Internet des lacs ou contactez l'office du tourisme local. S'il n'y a pas d'informations à ce sujet, vous vous rendez sur la glace naturelle à vos propres risques.
Patiner dans la nature en Carinthie
La glace naturelle du lac Weissensee : l'idylle à l'état pur
La couche de glace, qui peut atteindre 40 cm d'épaisseur, est régulièrement entretenue par une équipe de spécialistes.
Rauschelesee : une magnifique patinoire naturelle
Grâce à son emplacement ombragé, le lac Rauschelesee est l'un des premiers à geler. La piste circulaire fait 1,9 kilomètre de long et on y trouve cinq terrains de hockey.
Patinage sur les lacs de Basse-Autriche
Lac Lunzer See
Le village alpin de Lunz am See, dans le sud-ouest de la Basse-Autriche, accueille la plus vaste patinoire naturelle de la région. Lorsque les températures plongent durablement sous zéro, 68 hectares de glace naturelle s’ouvrent aux patineurs de tous âges. Des patins peuvent être loués à l’auberge voisine, et un blog météo dédié vous informe en temps réel sur l’état de la glace.
Moorbad Schrems
Dans la région du Waldviertel, en Basse-Autriche, l'hiver transforme les petits lacs en véritables joyaux glacés. En été, les bains de boue naturels de Schrems, alimentés par les eaux des tourbières voisines, sont prisés pour leurs propriétés médicinales. En hiver, ces mêmes sites offrent un accès gratuit au patinage.
Lac Erlaufsee
Situé à cheval entre la Basse-Autriche et la Styrie, le lac Erlaufsee gèle régulièrement en hiver, idéal pour divers sports de glace, y compris la plongée sous glace pour les plus intrépides. Toutefois, la glace naturelle du lac n'est ni déneigée ni entretenue, et y patiner se fait à vos risques et périls.
Patinage sur glace dans la région de Salzbourg
Zell am See-Kaprun
En hiver, Zell am See dispose d'une patinoire extérieure, ouverte lorsque les conditions météorologiques le permettent. Kaprun dispose également d'une patinoire.
Lac Ritzensee
En hiver, le lac Ritzensee offre une surface de glace éclairée, entourée du paysage montagneux de la Steinernen Meer. La patinoire est régulièrement entretenue.
Lac Obertrumer See
La patinoire d'Obertrum offre une surface de glace artificielle de 500 m², située au bord du lac d'Obertrum et dans une magnifique ambiance naturelle.
Le lac de Neusiedl dans le Burgenland : une des surfaces de patinage les plus magiques d'Europe
Patinage en pleine nature en Haute-Autriche
Patinage sur glace au Tyrol
Alpbachtal
Dans l'Alpbachtal, au paysage enchanteur, les nombreux petits lacs gèlent assez rapidement et offrent des surfaces de glace aussi brillantes que des miroirs.
Lac Piburger See dans l'Ötztal
Vous pouvez faire des tours sur une patinoire bien entretenue de deux kilomètres de long et de quatre mètres de large.
Tannheimer Tal
Chaque année, une patinoire ouvre ses portes à Tannheim, nichée dans le Tannheimer Tal, l'une des plus belles hautes vallées d'Europe.
Patinage sur glace en Styrie
Styrie du sud
Dans le sud de la Styrie, plusieurs localités proposent des patinoires, dont certaines éclairées en soirée. L'endroit idéal pour s'amuser en famille !
Graz et sa région
À Graz, vous pouvez patiner paisiblement en pleine nature ou vous laisser emporter par la musique sur des patinoires parfaitement entretenues.
Patinage sur glace dans le Vorarlberg
Protection de l'environnement
Les lacs sont des habitats importants pour la faune et la flore et ont une valeur écologique particulièrement élevée en Autriche. Un système lacustre sain favorise la biodiversité et contribue à préserver les poissons et autres espèces aquatiques. Voici quelques comportements à adopter :
Respecter les zones de protection des plantes et des animaux signalées.
Ne laisser aucun déchet sur ou autour du lac.
Ne pas utiliser le lac et ses rives comme toilettes.
Ne pas nourrir les poissons et les oiseaux aquatiques.