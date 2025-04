Randonnée hivernale en Autriche

Randonnées hivernales dans le Vorarlberg

Pour ceux qui souhaitent profiter de l'hiver loin des pistes, le Vorarlberg est un véritable paradis pour les randonnées hivernales : lentement et sûrement, les sentiers enneigés traversent des villages isolés et des paysages d'hiver préservés, tous uniformément balisés, allant du niveau facile au plus exigeant. Dans toutes les régions, des chemins spécialement aménagés offrent des haltes pour se réchauffer.