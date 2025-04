Randonnées en raquettes à neige en Autriche

La neige scintille sous le soleil. Sans raquettes, vous vous enfonceriez dans la neige, mais avec elles, vous avancez aisément à travers les champs.

L'opportunité d'entreprendre une randonnée en raquettes par vous-même dépend de la région, de votre condition physique, de votre expérience et des conditions météorologiques et d'enneigement.

Si vous explorez le parc national des Hohe Tauern avec un garde, vous aurez de bonnes chances d'apercevoir l'un des "Big Five des Alpes" : le bouquetin, l'aigle royal, le lagopède, le chamois et le gypaète barbu. Bien que ces animaux se montrent rarement en hiver, les gardes connaissent les meilleurs endroits et moments pour les observer.

Vous pourrez également apprendre les noms des sommets de 3 000 mètres dont les cimes blanches et abruptes se dressent dans le ciel. Le Grossglockner et le Grossvenediger, les deux plus hauts, sont particulièrement mémorables. Un agréable effet secondaire de cette randonnée en raquettes : ce sentiment de bonheur lorsque le quotidien s'éloigne doucement.