Entre sensations fortes et descente tranquille : avec la luge d’été, découvrez les montagnes autrichiennes sous un nouvel angle.

Les pistes de luge d’été transforment la descente en véritable aventure. À travers prairies alpines, forêts et sommets, les parcours descendent en tunnel, sur des vagues et avec des virages rapides – offrant des panoramas impressionnants et beaucoup de dynamisme.

Dans la rigole ou sur des rails – les pistes classiques et les Alpine Coaster modernes diffèrent par la sensation de conduite, mais jamais par le plaisir. Certaines descendent sur plusieurs kilomètres, d’autres séduisent par leurs virages raides, leurs spirales ou même des thèmes surprenants.

Que ce soit pour une sortie en famille, après une randonnée ou en apothéose de la journée : la descente devient un moment fort.