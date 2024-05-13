Pistes de luge d'été et Alpine Coaster en Autriche
Adrénaline, panoramas et aventures en famille
Introduction
Les pistes de luge d’été transforment la descente en véritable aventure. À travers prairies alpines, forêts et sommets, les parcours descendent en tunnel, sur des vagues et avec des virages rapides – offrant des panoramas impressionnants et beaucoup de dynamisme.
Dans la rigole ou sur des rails – les pistes classiques et les Alpine Coaster modernes diffèrent par la sensation de conduite, mais jamais par le plaisir. Certaines descendent sur plusieurs kilomètres, d’autres séduisent par leurs virages raides, leurs spirales ou même des thèmes surprenants.
Que ce soit pour une sortie en famille, après une randonnée ou en apothéose de la journée : la descente devient un moment fort.
La luge d'été sous tous les angles
Le saviez-vous ?
Les luges d'été font partie intégrante de l'éxperience alpine en Autriche. Alors que les premières installations étaient souvent en béton ou en métal, des systèmes sur rails ont progressivement été introduits. Aujourd'hui, la variété va des pistes classiques aux Alpine Coasters modernes.
Pistes de luge d'été en Autriche : rigole ou rail
Pendolino au Nassfeld
La plus longue piste de luge d'été de Carinthie descend sur 2 km et 400 m de dénivelé, avec virages et photo souvenir.
Keltenblitz au Dürrnberg
Avec ses 2,2 km, c'est la plus longue descente du SalzburgerLand avec passages escarpés, virages audacieux et vue sur la vallée de la Salzach.
Piste de luge d'été du Biberg
Sur 1,6 kilomètre et à travers 61 virages, vous dévalez la pente – sur des vagues, à travers des tunnels et avec une vue panoramique sur les montagnes.
Piste de luge d'été à Ossiach
Zwei parallele Bahnen führen auf 760 Metern nebeneinander ins Tal - mit Blick auf den Ossiacher See und genug Platz für ein kleines Rennen.
Luge d'été Biberwier
1,3 km et 200 m de dénivelé, environ 40 virages et un tunnel, descente spectaculaire.
Le "Grünberg-Flitzer" à Gmunden
Sur 1,4 km, le parcours descend avec virages et lignes droites, vue sur le lac Traunsee et piège à photos inclus.
Luge d'été Mieders
Avec 2,8 km et 640 m de dénivelé, la piste la plus raide des Alpes descend sur plus de 40 virages serrés.
Luge d'été Laterns
La seule piste classique de Vorarlberg s'étend 800 m à travers forêt, virages, sauts et passages souterrains, avec mesure de vitesse à l’arrivée.
Alpine Coaster : sensations de montagnes russes en altitude
Maisi Flitzer au Maiskogel
La première montagne russe alpine du SalzburgerLand – vagues, sauts et spirales jusqu’à 11 mètres de hauteur.
Fisser Flitzer
À plus de 45 km/h à travers un tunnel de dinosaures, une grotte de glace et un bateau pirate – 2,2 km de descentes dans des univers thématiques variés.
Corona Coaster au Wechsel
850 m avec virages serrés et boucles pour des descentes rapides – idéal pour une sortie depuis Vienne ou Graz.
Nocky Flitzer
Le parcours serpente sur 1,6 km à travers la forêt de pins à près de 2 000 m, avec vue sur le lac de Turrach et les Caravanche.
Lucky Flitzer
La seule piste de luge tous temps éclairée d’Autriche – 1 100 m avec 5 virages hélicoïdaux et 2 sauts.
Alpine-Coaster-Golm
La piste de luge toutes saisons s’étend sur 2 600 m avec 44 sauts, 15 virages et un spectaculaire looping à 360° atteignant 40 km/h.
Rittisberg Coaster à Ramsau
Sur 1 000 mètres, descente à travers virages et 120 mètres de dénivelé, avec vue sur le massif du Dachstein, opérationnel même par temps de pluie.
Infos pratiques pour votre descente
Que vous soyez débutant ou passionné de luge, quelques informations pratiques vous aideront à profiter pleinement de votre journée.
Horaires : La plupart des pistes sont ouvertes du printemps à l’automne, et de nombreux Alpine Coasters fonctionnent également en hiver.
Conditions de fonctionnement : Les pistes classiques nécessitent souvent un temps sec. Les Alpine Coasters sont conçus pour toutes conditions – la pluie légère ne pose aucun problème.
Enfants : La plupart des pistes acceptent les enfants dès 3 ans. La conduite en solo est autorisée selon la taille et l’âge, généralement à partir de 7 ou 8 ans.
Montée : Accédez au départ par téléphérique ou remontée mécanique – souvent combinable avec une randonnée ou une aire de jeux.
Vitesse : Sur les pistes classiques, c’est vous qui gérez votre vitesse. Les Alpine Coasters régulent automatiquement la vitesse, généralement entre 40 et 45 km/h.
Astuce : Vérifiez toujours à l’avance les horaires et les règles de fonctionnement auprès de l’exploitant, et prévoyez un peu plus de temps – une descente n’est presque jamais suffisante !
Conseils de sécurité pour la luge
Distance
Ne démarrez qu'une fois que la personne devant vous a pris suffisamment d'avance.
Freiner
Freinez à temps et adaptez votre vitesse à la piste.
Consignes
Suivez les consignes du personnel et la signalisation.
Considération
Restez attentif et surveillez les autres usagers.
Enfants
Accompagnez les enfants selon les règles de l'installation.
Dans le véhicule
Gardez les mains et les pieds à l'intérieur du traîneau pendant la descente.