Woman and child in orange car on summer bobsled track, cable car and mountains in background.
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Pistes de luge d'été et Alpine Coaster en Autriche
Adrénaline, panoramas et aventures en famille

Entre sensations fortes et descente tranquille : avec la luge d’été, découvrez les montagnes autrichiennes sous un nouvel angle.

Les pistes de luge d’été transforment la descente en véritable aventure. À travers prairies alpines, forêts et sommets, les parcours descendent en tunnel, sur des vagues et avec des virages rapides – offrant des panoramas impressionnants et beaucoup de dynamisme.

Dans la rigole ou sur des rails – les pistes classiques et les Alpine Coaster modernes diffèrent par la sensation de conduite, mais jamais par le plaisir. Certaines descendent sur plusieurs kilomètres, d’autres séduisent par leurs virages raides, leurs spirales ou même des thèmes surprenants.

Que ce soit pour une sortie en famille, après une randonnée ou en apothéose de la journée : la descente devient un moment fort.

La luge d'été sous tous les angles

Le saviez-vous ?
Les luges d'été font partie intégrante de l'éxperience alpine en Autriche. Alors que les premières installations étaient souvent en béton ou en métal, des systèmes sur rails ont progressivement été introduits. Aujourd'hui, la variété va des pistes classiques aux Alpine Coasters modernes.

Pistes de luge d'été en Autriche : rigole ou rail

Pendolino au Nassfeld

La plus longue piste de luge d'été de Carinthie descend sur 2 km et 400 m de dénivelé, avec virages et photo souvenir.

Nassfeld-Pressegger See

Keltenblitz au Dürrnberg

Avec ses 2,2 km, c'est la plus longue descente du SalzburgerLand avec passages escarpés, virages audacieux et vue sur la vallée de la Salzach.

Hallein-Bad Dürrnberg

Piste de luge d'été du Biberg

Sur 1,6 kilomètre et à travers 61 virages, vous dévalez la pente – sur des vagues, à travers des tunnels et avec une vue panoramique sur les montagnes.

Saalfelden Leogang

Piste de luge d'été à Ossiach

Zwei parallele Bahnen führen auf 760 Metern nebeneinander ins Tal - mit Blick auf den Ossiacher See und genug Platz für ein kleines Rennen.

Région Villach

Luge d'été Biberwier

1,3 km et 200 m de dénivelé, environ 40 virages et un tunnel, descente spectaculaire.

Tiroler Zugspitz Arena

Le "Grünberg-Flitzer" à Gmunden

Sur 1,4 km, le parcours descend avec virages et lignes droites, vue sur le lac Traunsee et piège à photos inclus.

Traunsee-Almtal

Luge d'été Mieders

Avec 2,8 km et 640 m de dénivelé, la piste la plus raide des Alpes descend sur plus de 40 virages serrés.

Stubaital

Luge d'été Laterns

La seule piste classique de Vorarlberg s'étend 800 m à travers forêt, virages, sauts et passages souterrains, avec mesure de vitesse à l’arrivée.

Lac de Constance-Vorarlberg

Luge d'été Koglhof

À Birkfeld : 1 050 m de descente avec 8 virages serrés et 7 sauts, en luge double à travers bois et prairies.

Parc naturel de l'Almenland

Alpine Coaster : sensations de montagnes russes en altitude

Maisi Flitzer au Maiskogel

La première montagne russe alpine du SalzburgerLand – vagues, sauts et spirales jusqu’à 11 mètres de hauteur.

Zell am See-Kaprun

Fisser Flitzer

À plus de 45 km/h à travers un tunnel de dinosaures, une grotte de glace et un bateau pirate – 2,2 km de descentes dans des univers thématiques variés.

Serfaus-Fiss-Ladis

Corona Coaster au Wechsel

850 m avec virages serrés et boucles pour des descentes rapides – idéal pour une sortie depuis Vienne ou Graz.

Alpes viennoises

Nocky Flitzer

Le parcours serpente sur 1,6 km à travers la forêt de pins à près de 2 000 m, avec vue sur le lac de Turrach et les Caravanche.

Turracher Höhe

Lucky Flitzer

La seule piste de luge tous temps éclairée d’Autriche – 1 100 m avec 5 virages hélicoïdaux et 2 sauts.

Flachau

Alpine-Coaster-Golm

La piste de luge toutes saisons s’étend sur 2 600 m avec 44 sauts, 15 virages et un spectaculaire looping à 360° atteignant 40 km/h.

Montafon

Rittisberg Coaster à Ramsau

Sur 1 000 mètres, descente à travers virages et 120 mètres de dénivelé, avec vue sur le massif du Dachstein, opérationnel même par temps de pluie.

Schladming-Dachstein

Alpine Coaster Imst

La plus longue montagne russe alpine du monde s’étend sur 3 535 m et 500 m de dénivelé, avec vagues, sauts et un looping à 450 °.

Imst
Conseils et informations

Infos pratiques pour votre descente

Que vous soyez débutant ou passionné de luge, quelques informations pratiques vous aideront à profiter pleinement de votre journée.

  • Horaires : La plupart des pistes sont ouvertes du printemps à l’automne, et de nombreux Alpine Coasters fonctionnent également en hiver.

  • Conditions de fonctionnement : Les pistes classiques nécessitent souvent un temps sec. Les Alpine Coasters sont conçus pour toutes conditions – la pluie légère ne pose aucun problème.

  • Enfants : La plupart des pistes acceptent les enfants dès 3 ans. La conduite en solo est autorisée selon la taille et l’âge, généralement à partir de 7 ou 8 ans.

  • Montée : Accédez au départ par téléphérique ou remontée mécanique – souvent combinable avec une randonnée ou une aire de jeux.

  • Vitesse : Sur les pistes classiques, c’est vous qui gérez votre vitesse. Les Alpine Coasters régulent automatiquement la vitesse, généralement entre 40 et 45 km/h.

Astuce : Vérifiez toujours à l’avance les horaires et les règles de fonctionnement auprès de l’exploitant, et prévoyez un peu plus de temps – une descente n’est presque jamais suffisante !

Conseils de sécurité pour la luge

Distance

Ne démarrez qu'une fois que la personne devant vous a pris suffisamment d'avance.

Freiner

Freinez à temps et adaptez votre vitesse à la piste.

Consignes

Suivez les consignes du personnel et la signalisation.

Considération

Restez attentif et surveillez les autres usagers.

Enfants

Accompagnez les enfants selon les règles de l'installation.

Dans le véhicule

Gardez les mains et les pieds à l'intérieur du traîneau pendant la descente.

FAQs

Les luges d’été classiques descendent généralement dans une rigole, la vitesse étant contrôlée par l’utilisateur. Les Alpine Coasters roulent sur des rails et comportent souvent des éléments supplémentaires comme des virages en spirale, des sauts ou des vagues, avec une vitesse automatiquement régulée.

Les enfants peuvent généralement participer à partir d’environ 3 ans, accompagnés d’un adulte. La conduite seule est autorisée selon la luge et la taille de l’enfant, généralement à partir de 7 ou 8 ans. Les âges et exigences exacts peuvent varier selon l’installation.

La vitesse dépend de l’installation : sur les luges classiques, elle est régulée par l’utilisateur, tandis que les Alpine Coasters peuvent atteindre généralement 40 à 45 km/h selon la piste.

Les luges classiques ne sont généralement ouvertes que par temps sec. De nombreux Alpine Coasters sont conçus pour toutes conditions et restent accessibles même en cas de pluie légère. Les conditions exactes varient selon l’installation ; il est recommandé de se renseigner directement auprès de l’exploitant.

De nombreux Alpine Coasters sont ouverts toute l'année. Les horaires exacts dépendent toutefois des conditions météorologiques, de l'enneigement et des travaux d’entretien.

L'Autriche offre un large choix : des pistes classiques comme le Grünberg-Flitzer à Gmunden (Haute-Autriche) ou la piste d'été Ossiach (Carinthie), jusqu'aux impressionnants Alpine Coasters comme l'Alpine Coaster Imst (Tyrol) ou le Rittisberg Coaster à Ramsau (Styrie).

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