Three people hiking uphill on a narrow mountain path, green alpine meadows and mountain peaks in the background.
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Le trail en Autriche
Courir en montagne, entre sommets, forêts et grands panoramas

Le trail, une autre façon de découvrir la montagne

Entre racines et pierres, à travers forêts et alpages, jusqu'aux sommets offrant de larges panoramas : le trail emprunte des sentiers variés dans les montagnes autrichiennes.

Le trail, c'est courir loin du bitume — sur des sentiers naturels, à travers forêts, prairies et montagnes. On parle aussi de trail montagne lorsque le parcours grimpe en altitude, sur des chemins plus techniques. Le terme « trail » désigne un chemin étroit, où l'expérience du parcours compte autant que la vitesse.

Contrairement à la course sur route classique, le trail alterne en permanence terrain, dénivelé et rythme. Contrairement à la randonnée, le mouvement reste fluide et continu. Racines, pierres et dénivelé demandent du pied sûr, de la technique et de la capacité d'adaptation. En montée, on dose son effort ; en descente, on garde le contrôle. Course et marche s'enchaînent naturellement selon le terrain.

L'Autriche offre un large éventail de parcours — des sentiers d'initiation accessibles aux itinéraires d'altitude offrant de vastes panoramas. Les remontées mécaniques permettent d'accéder à des altitudes supplémentaires et ouvrent de nouvelles variantes d'itinéraires. Après l'effort, lacs de montagne, thermes et spécialités régionales complètent l'expérience — mouvement, paysage et détente réunis.

Le trail sous toutes ses perspectives

Régions de trail en Autriche : Lacs et panoramas en douceur

Gastein : trail en montagne et détente thermale

Zell am See-Kaprun : courir entre lac et sommets

Wörthersee : vue sur le lac et terrain varié

Salzkammergut : chemins panoramiques et crêtes

Régions de trail en Autriche : Haute montagne et glaciers !

Paznaun–Ischgl : trail en altitude, vue dégagée

Kufsteinerland : la plus grande région de trail du Tyrol

Lech Zürs : trail à l'Arlberg, à plus de 1 450 mètres

Pitztal : 19 itinéraires face à un glacier

Régions de trail en Autriche : Forêts et grands espaces

Saalbach Hinterglemm : plus de 100 km de sentiers

Brandnertal : 13 itinéraires dans les montagnes

Schladming-Dachstein : de la vallée à la haute montagne

Alpes de l'Ybbstal : 7 itinéraires à l'Ötscher et au Hochkar

Des sentiers pour débuter le trail

Trails pour débutants

L'Autriche propose de superbes sentiers pour s'initier au trail, notamment au Tyrol et en Carinthie, où vous trouverez des parcours bien balisés, adaptés à tous les niveaux.

Au Tyrol, les régions d'Innsbruck et du Kufsteinerland offrent de nombreux itinéraires accessibles aux débutants.

En Carinthie, la région du Wörthersee séduit par son relief plus doux — un cadre idéal pour se lancer dans le trail d'initiation.

Trail au TyrolTrail à Innsbruck

Evénement de trails et courses en montagne en Autriche

FAQs

Le trail, c'est courir sur des chemins naturels — des sentiers forestiers accessibles aux itinéraires alpins. L'expérience du paysage compte autant que le mouvement lui-même.

Du printemps à l'automne — en altitude, la saison démarre généralement en juin et se prolonge jusqu'en septembre ou octobre.

Oui, tout à fait. En trail débutant, le rythme et la distance s'adaptent facilement, et alterner course et marche est tout à fait normal. De nombreuses régions autrichiennes proposent des sentiers bien balisés pour débuter.

Des chaussures de trail bien crantées, une tenue respirante et suffisamment d'eau sont essentielles. Selon le parcours, un sac à dos, une veste de pluie ou des bâtons peuvent également être utiles.

De nombreux itinéraires en Autriche offrent de la diversité pour tous les niveaux :

Oui, des événements de trail et de course en montagne ont lieu régulièrement dans tout le pays — des courses d'initiation aux épreuves les plus exigeantes, comme le Großglockner Ultra-Trail, le Stubai Ultratrail ou le Hochkönig Ultraks.

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