Vacances équestres en Autriche
En selle pour une liberté absolue
Quand le cheval devient partenaire de voyage
Monter à cheval, c’est bien plus que du sport : c’est une expérience de connexion – avec soi-même, l’animal et le paysage. À chaque pas, le cheval ressent les émotions de son cavalier ou de sa cavalière. Et en retour, le corps s’accorde à sa respiration, à l’écoute de chaque mouvement.
Ce lien presque méditatif trouve un écrin naturel en Autriche. Des rives du lac de Neusiedl aux collines du Vorarlberg, les possibilités de randonnées équestres sont aussi variées que les paysages traversés.
De la balade à l’aventure
Petits sentiers forestiers, vastes pâturages, chemins longeant des lacs ou des vignobles : l’Autriche se découvre aussi au pas du cheval. Certaines régions proposent des séjours adaptés aux familles, d’autres séduisent les cavaliers aguerris avec des itinéraires en altitude ou des stages intensifs.
Les centres équestres sont souvent ancrés dans des fermes authentiques ou des domaines écologiques – une approche qui séduit celles et ceux en quête de sens, de calme et de proximité avec la nature.
Les plus belles régions équestres d'Autriche
Destinations touristiques autour du thème des chevaux
Haflinger à Ebbs au Tyrol
Der Haflingerhof Ebbs ist das weltweit älteste Haflinger-Gestüt und bietet die Möglichkeit, die goldenen Pferde in ihrer Ursprungsregion zu erleben.
Haras de Lipizzans de Piber dans l'ouest de la Styrie
Plongez dans l'univers des lipizzans blancs : vous y découvrirez les jeunes chevaux et en apprendrez davantage sur leur élevage et la tradition de l'élevage chevalin.
École espagnole d'équitation à Vienne
L’École espagnole d’équitation de Vienne, la plus ancienne au monde, fascine par ses démonstrations de dressage classique avec ses majestueux lipizzans blancs.
Monter à cheval, brosser les poneys et être proche des animaux – quel plaisir
Hébergements pour les amateurs d'équitation
Ferienwelt Kesselgrub à Altenmarkt-Zauchensee
Cet hôtel familial et thermal dispose d'une ferme avec des poneys et propose des cours d'équitation pour toute la famille.
Wastlhof dans la Wildschönau
Un vaste manège extérieur avec parcours d'obstacles fait de l'équitation au Wastlhof un véritable plaisir. L'impressionnant paysage montagneux offre un cadre magnifique.
Ellmauhof à Saalbach-Hinterglemm
Le lieu idéal pour les professionnels et ceux qui souhaitent le devenir. Depuis le grand manège, les cavaliers peuvent admirer les magnifiques montagnes verdoyantes..