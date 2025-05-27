Vacances équestres en Autriche
En selle pour une liberté absolue

Sentir la nature au galop, brosser un poney en famille, se laisser porter par le rythme du cheval – en Autriche, l’équitation rime avec harmonie et évasion.

Quand le cheval devient partenaire de voyage

Monter à cheval, c’est bien plus que du sport : c’est une expérience de connexion – avec soi-même, l’animal et le paysage. À chaque pas, le cheval ressent les émotions de son cavalier ou de sa cavalière. Et en retour, le corps s’accorde à sa respiration, à l’écoute de chaque mouvement.

Ce lien presque méditatif trouve un écrin naturel en Autriche. Des rives du lac de Neusiedl aux collines du Vorarlberg, les possibilités de randonnées équestres sont aussi variées que les paysages traversés.

De la balade à l’aventure

Petits sentiers forestiers, vastes pâturages, chemins longeant des lacs ou des vignobles : l’Autriche se découvre aussi au pas du cheval. Certaines régions proposent des séjours adaptés aux familles, d’autres séduisent les cavaliers aguerris avec des itinéraires en altitude ou des stages intensifs.

Les centres équestres sont souvent ancrés dans des fermes authentiques ou des domaines écologiques – une approche qui séduit celles et ceux en quête de sens, de calme et de proximité avec la nature.

Les plus belles régions équestres d'Autriche

Mühlviertel

Waldviertel

Südburgenland

Lungau

Gasteinertal

Salzburger Sportwelt

Hall-Wattens

Seefeld

St. Johann in Tirol

Alpenregion Vorarlberg

Destinations touristiques autour du thème des chevaux

Haflinger à Ebbs au Tyrol

Haflingerhof Ebbs

Haras de Lipizzans de Piber dans l'ouest de la Styrie

Plongez dans l'univers des lipizzans blancs : vous y découvrirez les jeunes chevaux et en apprendrez davantage sur leur élevage et la tradition de l'élevage chevalin.

Haras des Lipizzans de Piber

École espagnole d'équitation à Vienne

L’École espagnole d’équitation de Vienne, la plus ancienne au monde, fascine par ses démonstrations de dressage classique avec ses majestueux lipizzans blancs.

Spanische Hofreitschule

Northwest Native

Vous aurez ici l'occasion de découvrir les chevaux indiens authentiques, leur importance culturelle et les techniques d'équitation traditionnelles.

Le monde des Indiens et des chevaux

Monter à cheval, brosser les poneys et être proche des animaux – quel plaisir

Vacances dans une ferme équestre

Hébergements pour les amateurs d'équitation

Ferienwelt Kesselgrub à Altenmarkt-Zauchensee

Cet hôtel familial et thermal dispose d'une ferme avec des poneys et propose des cours d'équitation pour toute la famille.

Ferienwelt Kesselgrub

Wastlhof dans la Wildschönau

Un vaste manège extérieur avec parcours d'obstacles fait de l'équitation au Wastlhof un véritable plaisir. L'impressionnant paysage montagneux offre un cadre magnifique.

Wastlhof

Ellmauhof à Saalbach-Hinterglemm

Le lieu idéal pour les professionnels et ceux qui souhaitent le devenir. Depuis le grand manège, les cavaliers peuvent admirer les magnifiques montagnes verdoyantes..

Ellmauhof

Trattlerhof in Bad Kleinkirchheim

Le centre équestre moderne offre des conditions idéales pour les amateurs d'équitation de tous niveaux.

Trattlerhof

FAQs

La forêt est bien sûr ouverte à tous ceux qui recherchent le repos et la tranquillité. Cependant, l'équitation en forêt est en principe interdite en Autriche. Les seules exceptions concernent les chemins équestres officiellement balisés ou les cas où une autorisation expresse a été délivrée par les propriétaires forestiers ou les gestionnaires des routes forestières. Ces réglementations visent à protéger l'écosystème fragile tout en permettant de pratiquer l'équitation dans un cadre naturel sur les itinéraires prévus à cet effet. Pour en savoir plus, consultez le présent règlement.

Les randonnées équestres dans les parcs nationaux autrichiens sont en principe possibles, mais elles sont soumises à certaines règles visant à protéger les paysages naturels uniques. Les cavaliers peuvent explorer les impressionnants paysages montagneux sur des itinéraires spécialement balisés. Dans le parc national des Kalkalpen, environ un tiers du vaste réseau de sentiers équestres de 300 kilomètres de long se trouve dans le «Pferdeland Nationalpark Kalkalpen», directement à l'intérieur des limites du parc national.

Le lipizzan est considéré comme la race de chevaux autrichienne la plus connue et s'est imposé comme une véritable « star parmi les chevaux ». Bien que ses origines se trouvent à l'origine en Slovénie, cette race noble est devenue mondialement célèbre grâce à l'École espagnole d'équitation de Vienne. Les lipizzans impressionnent surtout par leurs performances exceptionnelles en dressage et leur maîtrise des figures exigeantes de la haute école. Au haras de lipizzans de Piber en Styrie, la tradition séculaire de l'élevage de ces magnifiques chevaux blancs se perpétue encore aujourd'hui avec le plus grand soin.

