Yoga dans les Alpes autrichiennes
Faites le plein d’énergie entre montagnes et lac
L’Autriche révolutionne la pratique du yoga dans les Alpes : en plus des salles dédiées dans les hébergements, les prairies d’alpage, les sommets et les lacs cristallins se transforment en studios proches de la nature. Du yoga avec des chèvres au SUP yoga, en passant par le yoga dans la neige, l’Autriche associe asanas traditionnelles et décors naturels spectaculaires.
Dans tous les Länder, des cours sont proposés toute l’année pour permettre aux pratiquant·es de se fondre dans le monde alpin. L’air pur de l’altitude intensifie la respiration, le panorama apaise l’esprit. Chaque exercice devient ainsi une expérience en pleine nature, renforçant durablement corps et âme.
Aperçu des offres dans les différents Länder
Pratiquer le yoga dans les Alpes
Namaste en toute saison
Yoga au studio arlflow avec hatha, vinyasa et yin. Point fort de l’été : le Mountain Yoga Festival dans un décor alpin grandiose.
Trouver l'équilibre
Yoga en montagne avec des professeur·es de la région : une expérience unique pour le corps et l’esprit, toute l’année face aux Alpes.
Séance hebdomadaire en pleine nature
Au cœur des prairies d’alpage, des asanas et exercices de détente ont lieu chaque semaine. La participation est gratuite avec le ticket du téléphérique.
Profiter pleinement
Retraites, ateliers et le festival de yoga en montagne « Einfach Sein » unissent mouvement et conscience au cœur de la nature, pour un bien-être holistique.
Du yoga toute l'année
Le village accueille des journées de yoga exclusives, en salle ou en plein air, ainsi que des ateliers et des événements réguliers.
Quand l'idylle naturelle rencontre le flow
Yoga en bord de lac, en altitude ou sur un SUP : le festival « yoga.tage » et les cours toute l’année offrent des moments d’équilibre dans des lieux d’énergie.
Good vibes en altitude
Le festival Good Vibes réunit des professeur·es venu·es du monde entier et propose des ateliers de yoga au lever de soleil au col du Joch, à 2 064 m d'altitude.
La meilleure façon de commencer la journée
En été, une séance de yoga hebdomadaire a lieu sur la Zwieselalm avec vue sur le Dachstein : 60 minutes de mouvement, avec option petit-déjeuner bio en refuge.
Du temps pour soi
À 1 700 mètres d’altitude, des séances de yoga hebdomadaires et des moments forts dédiés au yoga en montagne invitent à retrouver équilibre et sérénité.
Détente en bord de lac
Yoga en bord de lac, sur les alpages verdoyants ou dans un jardin d'herbes aromatiques : le lac Weissensee offre des cours variés pour tous les niveaux et toute l'année.
Du yoga partout
La région du Fuschlsee propose toute l’année des cours – en bord de lac ou en forêt – ainsi que des retraites et ateliers dans des lieux de force uniques.
Les meilleurs hôtels pour une retraite yoga à la montagne
Yoga dans le Kleinwalsertal
À 1 200 mètres d’altitude, trois séances de yoga quotidiennes invitent à plus de calme intérieur, d’équilibre et de respiration consciente au cœur des paysages alpins.
Yoga à la Teichalm
Des sessions quotidiennes de yoga et de méditation pour tonifier corps et esprit – en pleine nature, dans le parc Almenland, avec des coachs expérimentés.
Expérience nature à Pöllauberg
Yoga unter freiem Himmel, achtsames Gehen im Naturpark und vielfältige Retreats mit bis zu neun Einheiten täglich – hier findet jede:r den eigenen Flow.
Yoga sur le Turracher Höhe
Yoga face aux montagnes de Carinthie : des retraites qui mêlent styles variés et méditation zen pour un apaisement profond.
Au-dessus des nuages de la Gerlitzen Alpe
Au-dessus de la vallée, méditations sonores, yoga en plein air et retraites aux styles variés agissent en profondeur pour un véritable changement de perspective.
Namaste au lac Achensee
À 1 000 mètres d’altitude, breathwork, bain glacé, yoga et sound healing rencontrent une pleine conscience moderne – avec vue sur le lac Achensee.
Yoga dans le Tannheimer Tal
Des séances de yoga quotidiennes et personnalisées, axées sur la respiration, le mouvement et la clarté d’esprit, pour créer une pratique vraiment adaptée à chacun.
Méditation à Kals am Großglockner
Au pied du Großglockner, à 1 300 mètres, un lieu de retraite s’ouvre à vous : outdoor yoga, méditations et retraites pour une détente complète.
Pause détente à Großarl
Que ce soit en intérieur ou en plein air, le yoga, allié au bien-être et à la gastronomie, apporte harmonie et vitalité dans les montagnes de la région de Salzbourg.