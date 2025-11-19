Yoga dans les Alpes autrichiennes
Faites le plein d’énergie entre montagnes et lac

Entre sommets et lacs, l’Autriche révèle des lieux de force uniques où la pratique du yoga s’ouvre à de nouvelles perspectives face au panorama alpin.

L’Autriche révolutionne la pratique du yoga dans les Alpes : en plus des salles dédiées dans les hébergements, les prairies d’alpage, les sommets et les lacs cristallins se transforment en studios proches de la nature. Du yoga avec des chèvres au SUP yoga, en passant par le yoga dans la neige, l’Autriche associe asanas traditionnelles et décors naturels spectaculaires.

Dans tous les Länder, des cours sont proposés toute l’année pour permettre aux pratiquant·es de se fondre dans le monde alpin. L’air pur de l’altitude intensifie la respiration, le panorama apaise l’esprit. Chaque exercice devient ainsi une expérience en pleine nature, renforçant durablement corps et âme.

Aperçu des offres dans les différents Länder

Chaque Land apporte sa touche unique à votre séance de yoga – entre montagnes, lacs et lieux de force particuliers.

Tyrol

Styrie

Haute-Autriche

Région de Salzbourg

Vorarlberg

Pratiquer le yoga dans les Alpes

Du yoga au lever du soleil sur les alpages aux festivals animés par des professeur·es internationaux·ales, les montagnes autrichiennes transforment le yoga en expérience sensorielle totale.

Namaste en toute saison

Yoga au studio arlflow avec hatha, vinyasa et yin. Point fort de l’été : le Mountain Yoga Festival dans un décor alpin grandiose.

St. Anton am Arlberg

Trouver l'équilibre

Yoga en montagne avec des professeur·es de la région : une expérience unique pour le corps et l’esprit, toute l’année face aux Alpes.

Lech Zürs

Séance hebdomadaire en pleine nature

Au cœur des prairies d’alpage, des asanas et exercices de détente ont lieu chaque semaine. La participation est gratuite avec le ticket du téléphérique.

Schmitten/Zell am See-Kaprun

Profiter pleinement

Retraites, ateliers et le festival de yoga en montagne « Einfach Sein » unissent mouvement et conscience au cœur de la nature, pour un bien-être holistique.

Schladming-Dachstein

Du yoga toute l'année

Le village accueille des journées de yoga exclusives, en salle ou en plein air, ainsi que des ateliers et des événements réguliers.

Gastein

Quand l'idylle naturelle rencontre le flow

Yoga en bord de lac, en altitude ou sur un SUP : le festival « yoga.tage » et les cours toute l’année offrent des moments d’équilibre dans des lieux d’énergie.

Kufsteinerland

Good vibes en altitude

Le festival Good Vibes réunit des professeur·es venu·es du monde entier et propose des ateliers de yoga au lever de soleil au col du Joch, à 2 064 m d'altitude.

Région de Seefeld

La meilleure façon de commencer la journée

En été, une séance de yoga hebdomadaire a lieu sur la Zwieselalm avec vue sur le Dachstein : 60 minutes de mouvement, avec option petit-déjeuner bio en refuge.

Dachstein West

Du temps pour soi

À 1 700 mètres d’altitude, des séances de yoga hebdomadaires et des moments forts dédiés au yoga en montagne invitent à retrouver équilibre et sérénité.

Obertauern

Détente en bord de lac

Yoga en bord de lac, sur les alpages verdoyants ou dans un jardin d'herbes aromatiques : le lac Weissensee offre des cours variés pour tous les niveaux et toute l'année.

Weissensee

Du yoga partout

La région du Fuschlsee propose toute l’année des cours – en bord de lac ou en forêt – ainsi que des retraites et ateliers dans des lieux de force uniques.

Fuschlsee

Namaste en bord de lac

Séances de yoga quotidiennes de mai à octobre dans des lieux d’énergie autour du lac Wörthersee, complétées par des retraites, du SUP yoga et le festival Namaste am See.

Wörthersee

Les meilleurs hôtels pour une retraite yoga à la montagne

Posture du guerrier à 1 500 mètres, salutation au soleil face aux sommets – dans les Alpes, on ressent vite l’harmonie entre mouvement et altitude.

Yoga dans le Kleinwalsertal

À 1 200 mètres d’altitude, trois séances de yoga quotidiennes invitent à plus de calme intérieur, d’équilibre et de respiration consciente au cœur des paysages alpins.

Naturhotel Chesa Valisa

Yoga à la Teichalm

Des sessions quotidiennes de yoga et de méditation pour tonifier corps et esprit – en pleine nature, dans le parc Almenland, avec des coachs expérimentés.

Hôtel Pierer

Expérience nature à Pöllauberg

Yoga unter freiem Himmel, achtsames Gehen im Naturpark und vielfältige Retreats mit bis zu neun Einheiten täglich – hier findet jede:r den eigenen Flow.

Hôtel Retter

Yoga sur le Turracher Höhe

Yoga face aux montagnes de Carinthie : des retraites qui mêlent styles variés et méditation zen pour un apaisement profond.

Hôtel Hochschober

Au-dessus des nuages de la Gerlitzen Alpe

Au-dessus de la vallée, méditations sonores, yoga en plein air et retraites aux styles variés agissent en profondeur pour un véritable changement de perspective.

Mountain Resort Feuerberg

Namaste au lac Achensee

À 1 000 mètres d’altitude, breathwork, bain glacé, yoga et sound healing rencontrent une pleine conscience moderne – avec vue sur le lac Achensee.

Das Kronthaler

Yoga dans le Tannheimer Tal

Des séances de yoga quotidiennes et personnalisées, axées sur la respiration, le mouvement et la clarté d’esprit, pour créer une pratique vraiment adaptée à chacun.

Hôtel …liebes Rot-Flüh

Méditation à Kals am Großglockner

Au pied du Großglockner, à 1 300 mètres, un lieu de retraite s’ouvre à vous : outdoor yoga, méditations et retraites pour une détente complète.

Gradonna ****s Mountain Resort

Pause détente à Großarl

Que ce soit en intérieur ou en plein air, le yoga, allié au bien-être et à la gastronomie, apporte harmonie et vitalité dans les montagnes de la région de Salzbourg.

Nesslerhof

Flow et équilibre à Leogang

Entre séances quotidiennes de yoga, retraites et moments de profonde détente, ce site isolé à 1 050 mètres offre des conditions idéales pour retrouver son équilibre.

Forsthofalm

Découvrir le yoga autrement

Expériences autour du yoga en Autriche

Expériences sportives :

Expériences avec des animaux :

Événements et festivals

Que ce soit au bord d’un lac, sur l’herbe ou en pleine station de ski, toute l’Autriche se prête aux festivals de yoga, aux retraites et aux expériences bien-être qui rythment l’année.

Événements yoga au Tyrol

Inspiration garantie en montagne : sessions multistyles, ateliers et cours de mindfulness — retrouvez ici tous les événements et retraites au Tyrol.

Yoga au Tyrol

De nombreuses régions autrichiennes proposent un cadre idéal pour le yoga grâce à leurs paysages de montagnes et de lacs. En plein air ou en salle avec de grandes fenêtres panoramiques, équilibre, relaxation et flow s’installent facilement.

