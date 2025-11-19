Entre sommets et lacs, l’Autriche révèle des lieux de force uniques où la pratique du yoga s’ouvre à de nouvelles perspectives face au panorama alpin.

L’Autriche révolutionne la pratique du yoga dans les Alpes : en plus des salles dédiées dans les hébergements, les prairies d’alpage, les sommets et les lacs cristallins se transforment en studios proches de la nature. Du yoga avec des chèvres au SUP yoga, en passant par le yoga dans la neige, l’Autriche associe asanas traditionnelles et décors naturels spectaculaires.

Dans tous les Länder, des cours sont proposés toute l’année pour permettre aux pratiquant·es de se fondre dans le monde alpin. L’air pur de l’altitude intensifie la respiration, le panorama apaise l’esprit. Chaque exercice devient ainsi une expérience en pleine nature, renforçant durablement corps et âme.