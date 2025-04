Top restaurants au Burgenland

Un purisme sans compromis, souvent sur feu ouvert et d'une simplicité magistrale : au Taubenkobel, Alain Weissgerber, cuisinier de l'année 2024, met en valeur des produits rares et de la terre provenant des environs immédiats - des légumes du jardin à la carpe. Le restaurant Ratschen, situé au milieu des vignobles du sud du Burgenland, puise également dans la proximité. Outre une excellente sélection de vins, il est connu pour ses plats traditionnels à midi, tandis que le soir, il est plus expérimental.

Le restaurant "Zur Blauen Gans" propose un poulet farci grandiose, ainsi que de nombreuses spécialités végétariennes sans fioritures . Chez Csencsits dans le sud du Burgenland, tout tourne autour du four à bois, où le Feuerfleck et la soupe de poisson sont interprétés avec raffinement. Local et saisonnier sont également les mots d'ordre du restaurant Ziegelwerk Gasthaus an der Leitha. L'équipe jeune et très motivée y sert des classiques et des plats internationaux comme la tempura.