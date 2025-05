Les meilleurs restaurants de Carinthie

Restaurants avec une vue particulière en Carinthie

Envie de se régaler dans un vignoble avec vue sur la montagne ? Alors venez au restaurant Leiten à Klagenfurt, où l'on ne sert que des produits régionaux et saisonniers issus des jardins de l'établissement. Ceux qui préfèrent le bord de l'eau peuvent s'arrêter sur la véranda de l'hôtel-restaurant Seefischer au bord du lac Millstätter See, où l'on peut manger des plats autrichiens et méditerranéens avec une touche mondiale. Sur le même lac se trouve Das Moerisch, dans le pavillon de l'étang et sur la véranda, vous dégusterez une cuisine régionale Alpes-Adriatique avec beaucoup de poisson frais. Le Strandhotel am Weissensee est le premier hôtel végétarien d'Autriche, avec vue sur l'eau claire, on y sert surtout des produits régionaux de qualité bio et beaucoup de plats végétaliens. Le site Werzer's Badehaus se trouve également au bord de l'eau, c'est-à-dire sur le lac de Wörthersee. La cuisine est connue pour ses plats de poisson et fait le grand écart entre hier et aujourd'hui ; les couchers de soleil sur le lac sont particulièrement beaux.