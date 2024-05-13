Chalets d’alpage et refuges authentiques
Un art de vivre au sommet
S’installer dans une auberge d’alpage, c’est goûter à l’essence même de l’art de vivre alpin. À plus de 2 000 mètres d’altitude, agriculteurs, cuisinier·ères et aubergistes font honneur à la tradition en servant des produits locaux : pain, œufs, confitures, jambon, lard, lait, beurre et fromages issus des fermes et des laiteries d’alpage. Chaque chalet a sa propre spécialité. Une expérience culinaire authentique, au cœur de paysages à couper le souffle.
Chalets et alpages au Vorarlberg
Au printemps, les troupeaux quittent les vallées pour gagner les alpages intermédiaires – les Maiensässe – entre 1 000 et 1 500 m d’altitude. À partir de mai ou juin, ces pâturages reprennent vie.
De nombreux chalets accueillent les randonneur·euses avec des spécialités régionales à déguster sur place. L’occasion rêvée de découvrir le quotidien des éleveur·euses alpins.
Alpe Nova
D'abord prendre le petit déjeuner, puis discuter avec le couple d'alpagistes Andrea et Andreas. Ils nous donnent un aperçu de la fabrication du Sura Kees du Montafon.
Auberge alpine Rellseck
Petit-déjeuner alpin avec fromage, pommes de terre, œufs, pain rustique et lard, face au panorama du Rätikon à la Silvretta.
Alpstöbli Tafamunt
Auberge de montagne conviviale avec plats d'alpage et spécialités du Vorarlberg, facilement accessible via le Tafamuntbahn depuis Partenen.
Chalets et alpages au Tyrol
L’été alpin commence quand les animaux paissent sur les hauts plateaux, que les herbes embaument l’air et que les chalets ouvrent leurs portes. Après la marche ou une nuit en refuge, rien ne vaut un repas montagnard face au panorama. Bruit des cloches au loin, eau fraîche de source, air pur… chaque instant réveille les sens.
Auberge de montagne Boscheben
Clara est gérante de refuge avec cœur et âme à l'Almgasthaus am Patscherkofel à 2.030 mètres d'altitude - un vrai tuyau !
Eng Alm
Autour du plus grand village d'alpage du Karwendel, 240 vaches paissent paisiblement. On y produit le célèbre fromage d'alpage d'Enger.
Alpages de la vallée de Gaistal
La haute vallée de Leutasch, dans la région de Seefeld, est le royaume des alpages et le choix des refuges est vaste. Un voyage culinaire à travers la cuisine tyrolienne.
Auberge Aschinger Alm
Dégustez fromages, lard, salami, miel et schnaps faits maison dans le refuge alpin, et repartez avec ces produits disponibles à la boutique de la ferme.
Alpage de Ritzau
Déjeuner tyrolien copieux, gibier maison, bœuf d'alpage et gâteaux faits main, le tout avec vue imprenable sur le Kaisergebirge.
Berg'k'hof Kaisertal
Connus pour leurs produits bio régionaux, les aubergistes servent également un délicieux petit déjeuner buffet à la montagne. Le restaurant est ouvert 7 jours sur 7.
Au Hochalm
Tout est fait maison : spécialités à base de lait d'alpage, de porc d'alpage et de bœuf d'alpage. Et l'œuf du petit-déjeuner est frais du poulailler tous les jours.
Chalets et alpages dans la région de Salzbourg
Avec plus de 165 refuges labellisés "Almsommer", la région offre une immersion alpine totale. On y goûte des plats typiques comme les Kaspressknödel dans une ambiance rustique. Certaines cabanes sont adaptées aux familles avec poussettes, d’autres attirent les vététistes ou accueillent des événements culturels en altitude.
tom Almhütte à Maria Alm
Le brunch à l'alpage sur la terrasse ensoleillée du chalet moderne au charme rustique vous permettra de commencer la journée de manière particulière.
Auberge Pottinger à Bad Gastein
Lard, fromage, pain et beurre produits sur place. Et une vue de rêve sur le parc national de Hohe Tauern.
Refuges d'alpage dans le Lungau
Randonnée d'alpage en alpage. Les alpagistes vous invitent à déguster des spécialités faites maison.
Wallehenhütte à Filzmoos
Un bonjour du bonnet d'évêque, du Hochkönig et même du Grossglockner. Le "Wanderfrühstück" est disponible sur commande.
Alpage de la Präau à Dorfgastein
Un régal pour les fins palais : sur les hauts alpages, les animaux du Präaugut produisent chaque jour le lait pour beurre et fromage.
Amoser-Alm à Dorfgastein
Sur le versant ouest de la vallée de Dorfgastein, les hôtes servent du pain, du lard et du fromage à 1.200 mètres d'altitude.
Refuge Mayerlehen à Hintersee
Le week-end, un petit déjeuner bio est servi : lait bio fait maison, fromage, jambon et pain. L'alpage est également accessible en poussette par le chemin forestier.
Alpage de Filzmoos dans le Großarltal
Agriculteurs passionnés, Bettina et Manfred tiennent une ferme ancestrale. Bettina y fabrique beurre frais et fromage aigre à l’alpage.
Refuge Deantnerin à Deanten
Un petit-déjeuner dans un chalet d'alpage stylé avec vue sur le Hochkönig est servi au Deantnerin sur réservation.
Chalets et alpages en Styrie
À la recherche d’une cuisine authentique, sans artifices ? En Styrie, les refuges d’alpage servent des plats savoureux avec le sourire… et une vue imprenable sur les montagnes.
Parmi les 1 666 alpages recensés, 801 sont exploités. Nichés entre parcs nationaux, réserves naturelles et un parc biosphère classé par l’UNESCO, les chalets ponctuent les sentiers de randonnée.
Le parc naturel Almenland – l’un des plus grands pâturages d’altitude d’Europe – invite à une exploration gourmande d’auberge en auberge.
Cuisine d'alpage par un chef étoilé
Dans la région de Schladming-Dachstein, le grand chef Richard Rauch crée des plats avec les alpagistes.
Teichalm et Sommeralm
Manger à l'air frais des alpages : du restaurant au chalet d'alpage rustique, le choix culinaire est ici très large.
Chalets et alpages en Carinthie
Dans le parc biosphère UNESCO des Nockberge, les alpages carinthiens sont le fruit d’un savoir-faire séculaire. Depuis plus de 400 ans, humains et troupeaux façonnent ensemble ces paysages doux et verdoyants.
Les chalets, avec leurs façades boisées patinées par le soleil et leurs salles chaleureuses, sont des refuges pleins de charme. Dès le début du XXe siècle, les citadin·es vinrent y chercher calme et nature. L’Alexanderhütte – encore en activité – est l’un des plus anciens témoignages de cet élan.
AlexanderAlm
Pour le petit-déjeuner alpestre Slow Food, un buffet composé de délices issus de l'agriculture biologique de l'exploitation sera servi.
Hermagorer Bodenalm
L’été venu, les vaches paissent près du Weissensee. Leur lait est alors transformé en fromage et en beurre de crème acidulée à la fromagerie alpine.
Chalets et alpages en Haute-Autriche
Qu’ils soient rustiques ou contemporains, les chalets de Haute-Autriche servent des spécialités régionales : pain tout juste sorti du four, lard fumé et fromages d’alpage.
Dans les Alpes calcaires, au cœur du Salzkammergut ou du Mühlviertel, ils offrent des panoramas époustouflants et un accueil des plus chaleureux.
À 1 500 mètres ou au milieu des prairies fleuries, chaque halte est une promesse de détente et de plaisirs simples – avant de repartir à la découverte de la nature généreuse de la région.
Auberge Rettenbachalm
À l'auberge Rettenbachalm de Bad Ischl, Florian Simmer sert des plats autrichiens préparés avec des ingrédients régionaux et des pâtisseries faites maison.
Gowilalm à Spital am Phyrn
La Gowilalm charme par ses saveurs régionales et son cadre idyllique. Après la rando, place à une “Brettljause” copieuse et à des douceurs maison.
Chalets et alpages en Basse-Autriche
Authentiques, chaleureux et pleins de charme – les chalets de Basse-Autriche, appelés Schwaigen dans la région du Wechsel, invitent à savourer le calme et la vie d’alpage.
Loin du tumulte, vous profitez de la nature pendant que les enfants jouent librement dans les prés. Depuis la terrasse ensoleillée, le regard se perd entre sommets majestueux, prairies en fleurs et troupeaux paisibles. Un vrai moment d’évasion alpine.
Maison des amis de la nature de Knofeleben
À la cabane, cuisine maison, produits fermiers locaux et cuisson au bois vous attendent, après une belle rando sur la vaste Bodenwiese.
Refuge des gentianes
Chez Sunny et Didi, l’ambiance du refuge est authentique, tout comme le rôti de porc, les kaspressknödel et le burger à la gentiane. Offres de saison chaque jour !
Saviez-vous que ...
...l'œuf doit cuire plus longtemps en montagne ?
Plus la montagne est haute, plus le temps de cuisson d'un œuf est long !
L'explication est la suivante : le point d'ébullition de l'eau dépend de la pression dans l'atmosphère et n'est de 100 degrés Celsius qu'à pression normale - à des altitudes alpines, il est plus bas.
Si l'œuf est cuit à une température plus basse, il mettra naturellement plus de temps à devenir dur (ou de manière optimale : mou).
En règle générale, on peut dire que le point d'ébullition est abaissé d'environ un degré par 300 mètres d'altitude.