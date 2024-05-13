Conseil gourmand Chalets et alpages en Styrie

À la recherche d’une cuisine authentique, sans artifices ? En Styrie, les refuges d’alpage servent des plats savoureux avec le sourire… et une vue imprenable sur les montagnes.

Parmi les 1 666 alpages recensés, 801 sont exploités. Nichés entre parcs nationaux, réserves naturelles et un parc biosphère classé par l’UNESCO, les chalets ponctuent les sentiers de randonnée.

Le parc naturel Almenland – l’un des plus grands pâturages d’altitude d’Europe – invite à une exploration gourmande d’auberge en auberge.