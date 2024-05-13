Chemins de fer à voie étroite autrichiens

Voyage hors du temps sur les chemins de fer à voie étroite autrichiens. Embarquez pour une expérience sensorielle au rythme de la vapeur.

Des rails étroits pour de grands souvenirs

En Autriche, certaines lignes de train fonctionnent toujours à l’ancienne – sur des voies de seulement 760 millimètres de large. Dans ces convois centenaires, le temps semble suspendu. Le souffle rythmique des pistons, l’odeur du charbon et les vibrations du bois sous les pieds réveillent une nostalgie joyeuse. Ces trains patrimoniaux parcourent des paysages alpins, longeant des lacs scintillants ou grimpant à travers forêts et vallées escarpées.

Une immersion entre histoire, nature et émotions

Monter à bord d’un train à vapeur en Autriche, c’est bien plus qu’un simple déplacement : c’est une parenthèse poétique. On y retrouve l’élégance d’un voyage d’un autre temps, à la manière de l’empereur François-Joseph et de Sissi, mais sans artifice ni folklore surfait. Ces trajets invitent à ralentir, à contempler, à ressentir. Parfait pour une escapade en famille, une aventure avec des ami·es ou un moment contemplatif à deux.

Plongez dans l'histoire en Basse-Autriche

Chemin de fer à voie étroite du Waldviertel

Le chemin de fer à voie étroite du Waldviertel était autrefois l'épine dorsale des échanges économiques avec la Bohême et la Moravie. Deux lignes distinctes relient Gmünd à Groß Gerungs et Litschau, dans le nord-ouest du Waldviertel. Les viaducs, les tunnels et le paysage idyllique du Waldviertel font de ce trajet une expérience riche en découvertes.

Phylloxéra Express

Plus à l'est, entre la ville viticole de Retz et la ville de Drosendorf sur la Thaya, circule le Reblaus Express. Un voyage qui traverse notamment les vignobles qui caractérisent cette région.

Ötscherland Express

L'Ötscherland-Express circule entre Kienberg-Gaming, Lunz am See et Göstling. Les passagers ont la possibilité de parcourir la ligne de montagne dans des wagons historiques, tirés par une locomotive à vapeur vieille de plus de 100 ans ou une locomotive diesel de 80 ans.

Chemin de fer de Mariazell

La Mariazellerbahn est un moyen de transport très apprécié des randonneurs, des cyclistes et des pèlerins. Mariazellerbahn. Avec ses 84 kilomètres, c'est la plus longue ligne ferroviaire à voie étroite d'Autriche. Peu après St. Pölten, il quitte la vallée de Traisental et traverse des collines douces pour rejoindre la vallée de Pielachtal. Le parcours devient montagneux dans la pittoresque vallée supérieure d'Erlauftal, où l'on peut admirer des vues spectaculaires sur le paysage montagneux de l'Ötscher. Il descend ensuite vers le lieu de pèlerinage de Mariazell.

Funiculaire du Schneeberg

Le Schneebergbahn, un train à vapeur historique, circule un dimanche sur deux du 2 juin au 22 septembre.

En train à travers la Haute-Autriche

Schafbergbahn 

Traunseetram

Atterseebahn

Steyrtal Museumsbahn

Voyage découverte en Styrie

Chemin de fer de la vallée de la Mur

Un sifflement strident retentit depuis la cheminée de la locomotive noire et brillante, d'où s'échappent des nuages de fumée blanche. Lentement, les imposantes roues à rayons commencent à tourner et le Murtalbahn prend de la vitesse dans un bruit régulier de souffle et de cliquetis. Sur un trajet de 64 kilomètres longeant directement la Mur styrienne, entre Unzmarkt, Murauet Tamsweg dans le SalzburgerLand, vous pourrez vivre une expérience de train à vapeur comme on en trouve dans les livres !

Chemin de fer de Gleichberg

Le train de Gleichenberg dans la région thermale de Styrie circule de Feldbach à Bad Gleichenberg. Dans les wagons datant des années 1930, les passagers sont mis dans l'ambiance du paysage grâce à des sons naturels.

train des bouteilles

Dans les wagons colorés du train styrien Flascherlzug qui relie Stainz à Preding, vous pourrez vous régaler de spécialités culinaires tout en admirant les charmants paysages de la région du Schilcherland.

Voyages en train à vapeur en Carinthie et Salzbourg

Chemin de fer du Pinzgau

La ligne ferroviaire du Pinzgau, dans la région de Salzbourg, a été mise en service en 1898. Ce trajet idyllique relie Zell am See à Krimml, en longeant la Salzach et en traversant le parc national du Hohe Tauern.

Train musée de Gurkthal

En Carinthie, vous vivrez une expérience romantique authentique à bord du train musée Gurkthal-Museumsbahn, qui circule sur un tronçon d'environ trois kilomètres entre Treibach-Althofen et Pöckstein-Zwischenwässern.

Avec nostalgie à travers le Vorarlberg et le Tyrol

Train à crémaillère à vapeur de l'Achensee

Au Tyrol, le chemin de fer à crémaillère à vapeur de l'Achensee, construit il y a environ 120 ans, parcourt les sept kilomètres qui séparent Jenbach de Seespitz pour rejoindre le lac Achensee. Les locomotives à vapeur peintes dans les couleurs classiques rouge et noir comptent parmi les plus anciennes locomotives à vapeur encore en service dans le monde.

Chemin de fer du Zillertal

La Zillertalbahn est un train original et attachant qui relie Jenbach à Mayrhofen sur une distance de 32 kilomètres et traverse 35 ponts. Ce train à vapeur nostalgique traverse les paysages fascinants de la vallée du Zillertal.

Petit train forestier

De Bezau à Schwarzenberg, le joli Wälderbähnle traverse la forêt de Bregenz dans le Vorarlberg. Avec son écartement étroit de 760 millimètres, il constituait autrefois une liaison ferroviaire importante vers le lac de Constance.

Musées ferroviaires : plongez dans l'histoire des trains

Musée du chemin de fer industriel à Türnitz

Si vous souhaitez vous plonger dans l'univers des chemins de fer à vapeur, vous pouvez vous rendre dans la vallée de Traisental, plus à l'est, où le musée Feldbahnmuseum von Freiland expose plus de 50 locomotives et 180 wagons.

Feldbahnmuseum

Musée du chemin de fer hippomobile dans le Mühlviertel

Dans les écuries voûtées de l'ancienne gare hippomobile de Haute-Autriche, on peut admirer des billets, des casquettes de service et des bouteilles d'eau-de-vie datant du premier chemin de fer public de 1827.

Pferdeeisenbahn-Museum

Musée ferroviaire à Schwechat

Outre son activité habituelle et ses expositions temporaires qui changent chaque année, le musée ferroviaire de Schwechat propose toute une série de manifestations et organise des trajets spéciaux.

Eisenbahnmuseum

Musée des transports Remise Vienne

Entre les voitures anciennes entretenues avec amour, d'innombrables découvertes attendent les visiteurs aux stations interactives. L'histoire des Wiener Linien devient ainsi un voyage de découverte personnel.

Verkehrsmuseum Remise

FAQs

La plus ancienne voie ferrée à voie étroite d'Autriche est la Steyrtalbahn. Elle a été inaugurée le 20 août 1889 et est considérée comme la plus ancienne voie ferrée à voie étroite de 760 millimètres sur le territoire actuel de l'Autriche. La Steyrtalbahn était également considérée comme le plus ancien chemin de fer à voie étroite exclusivement à vapeur d'Europe.

Le chemin de fer a joué un rôle important dans le développement économique de la vallée de Steyr, en particulier pour la sylviculture et la métallurgie.

Aujourd'hui, un tronçon de 16,5 kilomètres entre Steyr Lokalbahn et Grünburg est exploité.

Steyrtalbahn

La principale différence entre un chemin de fer à voie étroite et un chemin de fer à voie normale réside dans l'écartement des rails, c'est-à-dire la distance entre les rails :

  • Les voies ferrées à écartement normal ont un écartement de 1 435 millimètres. Cet écartement est le plus répandu dans le monde et représente environ 75 % du réseau ferroviaire mondial.

  • Les chemins de fer à voie étroite ont un écartement inférieur à 1 435 millimètres. Une voie étroite couramment utilisée mesure par exemple 750 millimètres de large.

Veuillez tenir compte des horaires et des saisons : Les voyages nostalgiques à bord de trains historiques en Autriche ne sont pas possibles toute l'année, mais ont lieu principalement pendant la saison estivale et à certaines dates. La plupart des voyages nostalgiques sont proposés entre mai et octobre, avec quelques trajets supplémentaires pendant la période de l'Avent.

Vous trouverez les détails concernant les trajets auprès des exploitants respectifs.

L'accessibilité des véhicules historiques est malheureusement souvent limitée, car ils n'ont pas été conçus pour accueillir des fauteuils roulants. Souvent, ils ne peuvent pas être transformés, car cela leur ferait perdre leur caractère historique. Pour obtenir des informations actuelles et détaillées sur l'accessibilité, veuillez vous adresser directement à l'opérateur ferroviaire concerné.

