Chemins de fer à voie étroite autrichiens
Des rails étroits pour de grands souvenirs
En Autriche, certaines lignes de train fonctionnent toujours à l’ancienne – sur des voies de seulement 760 millimètres de large. Dans ces convois centenaires, le temps semble suspendu. Le souffle rythmique des pistons, l’odeur du charbon et les vibrations du bois sous les pieds réveillent une nostalgie joyeuse. Ces trains patrimoniaux parcourent des paysages alpins, longeant des lacs scintillants ou grimpant à travers forêts et vallées escarpées.
Une immersion entre histoire, nature et émotions
Monter à bord d’un train à vapeur en Autriche, c’est bien plus qu’un simple déplacement : c’est une parenthèse poétique. On y retrouve l’élégance d’un voyage d’un autre temps, à la manière de l’empereur François-Joseph et de Sissi, mais sans artifice ni folklore surfait. Ces trajets invitent à ralentir, à contempler, à ressentir. Parfait pour une escapade en famille, une aventure avec des ami·es ou un moment contemplatif à deux.
Plongez dans l'histoire en Basse-Autriche
Chemin de fer à voie étroite du Waldviertel
Le chemin de fer à voie étroite du Waldviertel était autrefois l'épine dorsale des échanges économiques avec la Bohême et la Moravie. Deux lignes distinctes relient Gmünd à Groß Gerungs et Litschau, dans le nord-ouest du Waldviertel. Les viaducs, les tunnels et le paysage idyllique du Waldviertel font de ce trajet une expérience riche en découvertes.
Phylloxéra Express
Plus à l'est, entre la ville viticole de Retz et la ville de Drosendorf sur la Thaya, circule le Reblaus Express. Un voyage qui traverse notamment les vignobles qui caractérisent cette région.
Ötscherland Express
L'Ötscherland-Express circule entre Kienberg-Gaming, Lunz am See et Göstling. Les passagers ont la possibilité de parcourir la ligne de montagne dans des wagons historiques, tirés par une locomotive à vapeur vieille de plus de 100 ans ou une locomotive diesel de 80 ans.
Chemin de fer de Mariazell
La Mariazellerbahn est un moyen de transport très apprécié des randonneurs, des cyclistes et des pèlerins. Mariazellerbahn. Avec ses 84 kilomètres, c'est la plus longue ligne ferroviaire à voie étroite d'Autriche. Peu après St. Pölten, il quitte la vallée de Traisental et traverse des collines douces pour rejoindre la vallée de Pielachtal. Le parcours devient montagneux dans la pittoresque vallée supérieure d'Erlauftal, où l'on peut admirer des vues spectaculaires sur le paysage montagneux de l'Ötscher. Il descend ensuite vers le lieu de pèlerinage de Mariazell.
Funiculaire du Schneeberg
Le Schneebergbahn, un train à vapeur historique, circule un dimanche sur deux du 2 juin au 22 septembre.
En train à travers la Haute-Autriche
Schafbergbahn
In St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut führt die Schafbergbahn auf den 1.783 Meter hohen Schafberg – und das in nur 35 Minuten. Österreichs steilste Dampf-Zahnradbahn ist auch gleichzeitig eine der ältesten der Welt: Sie wurde 1893 eröffnet.
Traunseetram
Auf der Strecke der ehemals kleinsten, jedoch immer noch einer der steilsten Straßenbahnen der Welt, geht es durch die wunderschöne Traunseestadt Gmunden. Die Traunseetram fährt jeden Donnerstag, von 11. Juli bis 05. September.
Atterseebahn
Im Nostalgiezug geht es durch das Attergau – mit der 1913 gegründeten Atterseebahn. Auf der Fahrt erfährt man Wissenswertes über die Geschichte der Bahn und die historischen Fahrzeuge. Nach einem Fotohalt in Walsberg geht's zurück nach Attersee. Jeden Dienstag, 10. Juli bis 04. September 2025.
Steyrtal Museumsbahn
Die Steyrtal Museumsbahn verkehrt auf einer 16,7 Kilometer langen Strecke zwischen dem Lokalbahnhof Steyr und Grünburg. Alle Züge werden auch heute noch mit zum Teil über 100 Jahre alten Dampflokomotiven geführt, was den historischen Charakter der Bahn bewahrt. Sie wurde 1889 eröffnet und gilt als die älteste Schmalspurbahn Österreichs. Und: Sie fährt auch im Winter.
Voyage découverte en Styrie
Chemin de fer de la vallée de la Mur
Un sifflement strident retentit depuis la cheminée de la locomotive noire et brillante, d'où s'échappent des nuages de fumée blanche. Lentement, les imposantes roues à rayons commencent à tourner et le Murtalbahn prend de la vitesse dans un bruit régulier de souffle et de cliquetis. Sur un trajet de 64 kilomètres longeant directement la Mur styrienne, entre Unzmarkt, Murauet Tamsweg dans le SalzburgerLand, vous pourrez vivre une expérience de train à vapeur comme on en trouve dans les livres !
Chemin de fer de Gleichberg
Le train de Gleichenberg dans la région thermale de Styrie circule de Feldbach à Bad Gleichenberg. Dans les wagons datant des années 1930, les passagers sont mis dans l'ambiance du paysage grâce à des sons naturels.
train des bouteilles
Dans les wagons colorés du train styrien Flascherlzug qui relie Stainz à Preding, vous pourrez vous régaler de spécialités culinaires tout en admirant les charmants paysages de la région du Schilcherland.
Voyages en train à vapeur en Carinthie et Salzbourg
Chemin de fer du Pinzgau
La ligne ferroviaire du Pinzgau, dans la région de Salzbourg, a été mise en service en 1898. Ce trajet idyllique relie Zell am See à Krimml, en longeant la Salzach et en traversant le parc national du Hohe Tauern.
Train musée de Gurkthal
En Carinthie, vous vivrez une expérience romantique authentique à bord du train musée Gurkthal-Museumsbahn, qui circule sur un tronçon d'environ trois kilomètres entre Treibach-Althofen et Pöckstein-Zwischenwässern.
Avec nostalgie à travers le Vorarlberg et le Tyrol
Train à crémaillère à vapeur de l'Achensee
Au Tyrol, le chemin de fer à crémaillère à vapeur de l'Achensee, construit il y a environ 120 ans, parcourt les sept kilomètres qui séparent Jenbach de Seespitz pour rejoindre le lac Achensee. Les locomotives à vapeur peintes dans les couleurs classiques rouge et noir comptent parmi les plus anciennes locomotives à vapeur encore en service dans le monde.
Chemin de fer du Zillertal
La Zillertalbahn est un train original et attachant qui relie Jenbach à Mayrhofen sur une distance de 32 kilomètres et traverse 35 ponts. Ce train à vapeur nostalgique traverse les paysages fascinants de la vallée du Zillertal.
Petit train forestier
De Bezau à Schwarzenberg, le joli Wälderbähnle traverse la forêt de Bregenz dans le Vorarlberg. Avec son écartement étroit de 760 millimètres, il constituait autrefois une liaison ferroviaire importante vers le lac de Constance.
Musées ferroviaires : plongez dans l'histoire des trains
Musée du chemin de fer industriel à Türnitz
Si vous souhaitez vous plonger dans l'univers des chemins de fer à vapeur, vous pouvez vous rendre dans la vallée de Traisental, plus à l'est, où le musée Feldbahnmuseum von Freiland expose plus de 50 locomotives et 180 wagons.
Musée du chemin de fer hippomobile dans le Mühlviertel
Dans les écuries voûtées de l'ancienne gare hippomobile de Haute-Autriche, on peut admirer des billets, des casquettes de service et des bouteilles d'eau-de-vie datant du premier chemin de fer public de 1827.
Musée ferroviaire à Schwechat
Outre son activité habituelle et ses expositions temporaires qui changent chaque année, le musée ferroviaire de Schwechat propose toute une série de manifestations et organise des trajets spéciaux.
Musée des transports Remise Vienne
Entre les voitures anciennes entretenues avec amour, d'innombrables découvertes attendent les visiteurs aux stations interactives. L'histoire des Wiener Linien devient ainsi un voyage de découverte personnel.