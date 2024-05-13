Plongez dans l'histoire en Basse-Autriche

Chemin de fer à voie étroite du Waldviertel

Le chemin de fer à voie étroite du Waldviertel était autrefois l'épine dorsale des échanges économiques avec la Bohême et la Moravie. Deux lignes distinctes relient Gmünd à Groß Gerungs et Litschau, dans le nord-ouest du Waldviertel. Les viaducs, les tunnels et le paysage idyllique du Waldviertel font de ce trajet une expérience riche en découvertes.

Phylloxéra Express

Plus à l'est, entre la ville viticole de Retz et la ville de Drosendorf sur la Thaya, circule le Reblaus Express. Un voyage qui traverse notamment les vignobles qui caractérisent cette région.

Ötscherland Express

L'Ötscherland-Express circule entre Kienberg-Gaming, Lunz am See et Göstling. Les passagers ont la possibilité de parcourir la ligne de montagne dans des wagons historiques, tirés par une locomotive à vapeur vieille de plus de 100 ans ou une locomotive diesel de 80 ans.

Chemin de fer de Mariazell

La Mariazellerbahn est un moyen de transport très apprécié des randonneurs, des cyclistes et des pèlerins. Mariazellerbahn. Avec ses 84 kilomètres, c'est la plus longue ligne ferroviaire à voie étroite d'Autriche. Peu après St. Pölten, il quitte la vallée de Traisental et traverse des collines douces pour rejoindre la vallée de Pielachtal. Le parcours devient montagneux dans la pittoresque vallée supérieure d'Erlauftal, où l'on peut admirer des vues spectaculaires sur le paysage montagneux de l'Ötscher. Il descend ensuite vers le lieu de pèlerinage de Mariazell.

Funiculaire du Schneeberg

Le Schneebergbahn, un train à vapeur historique, circule un dimanche sur deux du 2 juin au 22 septembre.