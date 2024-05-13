Festivals dans les châteaux en Autriche
Une expérience artistique dans des lieux hors du commun
Vivre un concert ou une représentation théâtrale dans une forteresse médiévale ou une salle baroque aux lustres majestueux ? C’est exactement ce que proposent les festivals dans les châteaux autrichiens. Chaque lieu raconte sa propre histoire – on y ressent le poids du passé dans chaque fresque, chaque pierre, chaque recoin caché.
Et c’est cette atmosphère particulière, entre patrimoine et émotion, qui donne une profondeur unique à l’expérience culturelle. Car ici, la scène ne se limite pas à l’estrade – c’est tout le château qui devient théâtre.
Une programmation exigeante dans une ambiance intime
Quel que soit le lieu – fosse médiévale ou salle impériale – les festivals mettent à l’honneur des artistes passionnés et des œuvres de grande qualité. Classique, jazz, opéra ou musique contemporaine : la scène autrichienne séduit par sa diversité et son excellence.
Les festivals de château cultivent une esthétique qui allie tradition et modernité. Loin des foules, chaque représentation devient un moment privilégié. Parfait pour celles et ceux qui fuient le mainstream et veulent vivre la culture autrement.
Herbstgold-Festival, Burgenland
Dès le XVIIIe siècle, l'atmosphère particulière du château baroque des princes Esterházy, avec son vaste parc, inspirait Joseph Haydn dans sa musique. De 1761 à 1803, le compositeur fut musicien de cour, chef d'orchestre et compositeur à la cour princière d'Eisenstadt. Quelle chance que le festival Herbstgold se déroule dans la salle même où les œuvres de Haydn furent jouées pour la première fois !
Le répertoire du festival s'étend des représentations classiques, telles que des opéras ou des concerts orchestraux, aux soirées jazz, en passant par la musique balkanique et mondiale.
Halbturner Schlosskonzerte, Burgenland
Le château baroque de Halbturn, dans le Burgenland, accueille chaque été les concerts du château de Halbturn. Le cadre est tout aussi enchanteur que les concerts de haut niveau : les représentations ont lieu dans la salle de bal historique, célèbre pour sa fresque « Allégorie du temps et de la lumière ». La magnifique salle des fresques a été commandée en 1765 par Marie-Thérèse et réalisée par Franz Anton Maulbertsch.
La proximité avec le public et un programme de premier ordre sont en tout cas garantis lors du plus ancien festival de musique du Burgenland : le spectre s'étend de la musique classique au jazz.
Schloss-Spiele Kobersdorf, Burgenland
Les Schloss-Spiele Kobersdorf attirent les amateurs de théâtre et les curieux dans la cour intérieure idyllique du château Renaissance du Burgenland. Chaque année, ce lieu historique se transforme en scène en plein air où des comédiens de renom mettent en scène des classiques de l'histoire du théâtre de manière captivante et souvent humoristique. L'atmosphère particulière du château, associée à l'art vivant du théâtre, permet aux visiteurs de plonger profondément dans l'univers du théâtre.
Une soirée d'été ici allie la passion artistique au charme du Burgenland et reste longtemps gravée dans les mémoires.
Carinthischer Sommer, Carinthie
Fondé en 1969, le Carinthischer Sommer compte parmi les festivals de musique les plus importants d'Autriche. La diversité des manifestations proposées va des concerts orchestraux, jazz et vocaux aux concerts mis en scène, en passant par les opéras sacrés et les concerts pique-nique. Mais la littérature et les arts plastiques ont également leur place au Carinthischer Sommer.
Le festival utilise pour cela des décors historiques et naturels dans toute la Carinthie, notamment le château de Tentschach et le château de Bach. L'atmosphère particulière du Carinthischer Sommer, avec ses nombreux lieux de représentation, attire chaque année des artistes et un public du monde entier.
Taggenbrunner Festspiele, Carinthie
Le festival de Taggenbrunn est un événement annuel incontournable à St. Veit an der Glan, en Carinthie. Il offre une combinaison unique de culture et de gastronomie dans le cadre pittoresque du château de Taggenbrunn. Chaque année, des visiteurs du monde entier viennent assister à des concerts, des opéras, des pièces de théâtre et des lectures de grande qualité dans la cour intérieure couverte du château, tout en dégustant les spécialités et les vins régionaux.
Grafenegg Festival, Niederösterreich
Depuis plus de 15 ans, les mélomanes plongent dans l'univers de la musique lors du festival de Grafenegg, qui compte depuis longtemps parmi les festivals les plus renommés au monde. Des stars internationales telles que le pianiste et directeur artistique Rudolf Buchbinder, la soprano Anna Netrebko ou l'Orchestre philharmonique de Vienne, des mises en scène et des formats spéciaux tels que le Prélude, qui prépare dès l'après-midi au concert du soir, font partie des particularités du festival.
Les concerts en plein air ont lieu sur la scène de la « Wolkenturm » (tour des nuages) : celle-ci a été spécialement construite pour le festival dans l'enceinte du château de Grafenegg et offre une excellente acoustique.
Conseil : trouvez un terrain en gazon bon marché et pique-niquez pendant le concert.
KlassikFestival Schloss Kirchstetten, Niederösterreich
Le festival classique du château de Kirchstetten se caractérise par des représentations dans un cadre intimiste. Les opéras du bel canto italien, qui impliquent les spectateurs, ou le cycle « Musique de chambre : écoutée et racontée », qui plonge le château dans une lumière particulière à la lueur des bougies, sont deux des attractions du festival classique.
Le concert en plein air « Klassik unter Sternen » (Classique sous les étoiles) jouit chaque année d'une grande popularité, tout comme la production en plein air « Symphonic Rock », qui allie la puissance sonore d'un orchestre symphonique et l'énergie débordante d'un concert de rock.
Schloss Weitra Festival, Niederösterreich
Le festival du château de Weitra emmène les visiteurs dans l'univers du théâtre musical. Chaque année, devant le décor imposant du château historique, ils peuvent assister à un programme varié composé d'opérettes et de comédies musicales. Les mises en scène évocatrices permettent de vivre intensément l'art et la culture et de s'imprégner de l'atmosphère particulière de ce lieu chargé d'histoire.
Entouré par le paysage pittoresque du Waldviertel, le festival devient une expérience inoubliable pour tous les sens.
Musikfestival Steyr, Oberösterreich
Le château de Lamberg, qui accueille le festival de musique de Steyr, trône sur un rocher au-dessus de la ville de Steyr, en Haute-Autriche. Il se trouve exactement à l'endroit où les deux fleuves Enns et Steyr se rejoignent. À l'origine, les douves servaient à isoler le château et à repousser les troupes ennemies. Heureusement, sa fonction a changé au fil des siècles : les douves qui entourent le château de Lamberg sont désormais un lieu de plaisir culturel, car chaque été, le festival de musique de Steyr y est organisé. Les mélomanes peuvent y profiter de premières mondiales et de productions originales, de concerts allant du classique au moderne, ainsi que de séances de cinéma sous les étoiles.
KLANGLICHT Festival, Steiermark
La particularité du festival KLANGLICHT à Graz réside dans la merveilleuse combinaison d'art lumineux, de couleurs et de musique qui transforme le château d'Eggenberg, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ses jardins en une œuvre d'art audiovisuelle. Pendant le festival, des installations lumineuses spectaculaires sont projetées sur les façades et installées dans les jardins du château.
L'expérience visuelle est accompagnée et soulignée par une musique spécialement composée pour l'occasion. Le festival KLANGLICHT est une occasion unique de découvrir et d'apprécier l'art et la culture de manière innovante et immersive.
Schlossfestspiele Piber, Steiermark
Le festival du château de Piber combine des spectacles de haut niveau et de la musique de premier ordre dans le cadre somptueux du château baroque. Chaque année, ce décor historique se transforme en une scène vivante où des pièces classiques et modernes enchantent le public. Entourées par les douces collines de la Styrie occidentale, les représentations du festival offrent une expérience sensorielle qui permet de découvrir de manière unique la tradition et la diversité culturelle de la région.
Une fête pour tous ceux qui souhaitent découvrir l'art et la nature en parfaite harmonie.
Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, Tirol
Le Festival de musique ancienne d'Innsbruck est consacré aux opéras baroques et aux concerts donnés dans des lieux historiques de la ville. L'objectif du festival est de restituer la musique dans sa sonorité d'origine, souvent sur des instruments fabriqués selon des méthodes traditionnelles.
Les visiteurs du Festival de musique ancienne d'Innsbruck peuvent profiter non seulement de nombreux événements gratuits, tels que les « concerts-déjeuners », « Musica montana » et « Concerte mobile », mais aussi des plus beaux lieux historiques d'Innsbruck.
Conseil : une heure avant le début des représentations, les artistes donnent un aperçu passionnant du programme. Toutefois, ces introductions n'ont pas lieu pour les concerts « Tango Seasons », les concerts dans les églises et les concerts gratuits.
Sommer Rhapsodie, Wien
En été, les manifestations musicales et théâtrales se déroulent volontiers en plein air, comme dans le parc du palais jardin de la famille princière Liechtenstein à Vienne. Dans ce jardin ombragé, on peut non seulement s'asseoir à l'extérieur et savourer un délicieux repas, mais aussi découvrir des œuvres d'art de grande qualité.
Pendant que les invités se régalent d'un menu à trois plats composé de délices provenant de la cave du palais Liechtenstein (qui n'est d'ailleurs pas seulement réputée pour ses vins), la Sommer Rhapsodie assure le divertissement avec un programme sélectionné de littérature, de cabaret et de théâtre, ainsi que des concerts allant de la musique classique à la pop.
Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker, Wien
Au cœur du parc baroque de Schönbrunn, entre le château et la Gloriette, se tient chaque année le concert d'été de l'Orchestre philharmonique de Vienne. Depuis 1996, le château de Schönbrunn et son parc sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
La splendeur du lieu et la magie de la musique classique font du concert estival nocturne une expérience unique. Le concert a lieu chaque année, l'entrée est gratuite et il est retransmis à la télévision internationale.