Envie de parcourir des kilomètres et des kilomètres de pistes ? Alors vous serez particulièrement bien servis dans les domaines skiables autrichiens.

Les plus grands domaines skiables d’Autriche constituent une superbe collection de régions de sports d’hiver qui exaucent tous les souhaits avec leurs panoramas alpins à couper le souffle, leurs pistes de qualité, leurs remontées mécaniques modernes et leurs chalets d’altitude accueillants.

Avec ses 300 kilomètres de pistes, la région de l’Arlberg dans le Vorarlberg se positionne en tête du classement et fait même partie des cinq plus grands domaines skiables du monde. Le fin du fin pour les sports d’hiver. À Ischgl au Tyrol, on apprécie les longues descentes qui atteignent jusqu’à 11 kilomètres et on profite des pistes jusqu’à début mai grâce à son emplacement à presque 3 000 mètres d’altitude. Et nous vous présentons encore sept autres domaines skiables qui font le bonheur des amateurs de ski et de snow : des pentes larges pour le plaisir de la glisse, des descentes raides pour l’adrénaline, des pistes ludiques, des parcs de cross et même des zones officielles de freeride.