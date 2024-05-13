À la découverte des plus belles grottes d’Autriche
Un monde magique de glace et de pierre se cache dans les profondeurs des Alpes autrichiennes. Les grottes autrichiennes, en particulier les grottes de glace à couper le souffle, révèlent un monde souterrain spectaculaire qui fascine les visiteurs. Des formations de glace majestueuses brillent d'un bleu mystique, tandis que des stalactites vieilles de plusieurs siècles pendent des plafonds. Le jeu d'ombre et de lumière sur les surfaces de glace scintillantes crée une atmosphère surréaliste.
Ces merveilles naturelles offrent une expérience inoubliable, où le temps semble s'être arrêté et où les forces de la nature présentent leurs plus belles œuvres d'art. Une visite de ces grottes uniques en Autriche est comme un voyage dans une autre dimension - un mélange bizarre d'aventure et de beauté naturelle.
Grotte lacustre de Hinterbrühl
Une fascinante merveille de la nature se cache dans les profondeurs d'une ancienne mine de gypse : la grotte lacustre de Hinterbrühl en Basse-Autriche abrite sur 6 200 mètres carrés le plus grand lac souterrain d'Europe. Pendant la visite guidée de 45 minutes, vous y ferez un voyage passionnant à travers l'histoire mouvementée de la mine - de l'extraction active de gypse à l'usine d'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale. Le point culminant de chaque visite est l'impressionnante promenade en bateau sur le lac souterrain.
En plus du lac principal, vous admirez le plus petit " lac bleu", visitez la chapelle Sainte-Barbe, patronne des mineurs, et admirez un dragonnier doré du film "Les trois mousquetaires".
Avec une température constante de 9°Celsius toute l'année et un accès sans barrière (sauf à l'étage inférieur avec la promenade en bateau), la grotte du lac Hinterbrühl combine de manière unique nature, histoire et aventure pour les visiteurs de tous âges.
Grottes dans le Dachstein
Le massif du Dachstein en Styrie est connu pour être une montagne majestueuse. Trois grottes vous offrent un aperçu d'une expérience naturelle unique sous la surface de la terre. Dans la monumentale grotte de glace géante , des circuits de 50 minutes vous mèneront à l'imposante "cathédrale du roi Arthur" avec des découvertes historiques d'ours des cavernes et plus loin, à travers l'étroit "keyeschluf", à des sculptures de glace à couper le souffle. Les points forts sont le "Grand Iceberg", haut de plus de neuf mètres, et le "Château du Graal", illuminé de couleurs.
La grotte du mammouth , libre de glace, compte parmi les plus grands systèmes de grottes d'Europe avec sa profondeur impressionnante de 1.199 mètres. Des visites guidées d'une heure révèlent des œuvres d'art naturelles fascinantes comme les "veines de la grotte" faites de lait de montagne blanc et d'oxyde de fer brun.
Dans la vallée, la grotte aquifère Koppenbrüllerhöhle offre un aperçu dramatique des voies d'eau souterraines du Dachstein - particulièrement spectaculaire à la fonte des neiges, lorsque le lit sec du ruisseau se transforme en un torrent impétueux.
Grotte d'Ötscher
À l'Ötscher, dans le Mostviertel en Basse-Autriche, vous plongerez dans le monde souterrain mystérieux de la grotte de stalactites, dont les formations datent de 12 000 à 1,8 million d'années. Cette grotte impressionnante située dans le parc naturel Ötscher-Tormäuer fascine par ses formations souterraines et ses stalactites aux formes étranges.
Deux chemins passionnants mènent à l'entrée de cet impressionnant monde souterrain. Les plus aventureux d'entre vous choisiront le sentier sauvage et romantique qui part du parking de l'auberge Schindlhütte et traverse le pittoresque Roßkogelgraben. Ce sentier passionnant, avec ses cinq escaliers et ses deux ponts, vous permet de découvrir la nature de près et débouche après 45 minutes sur la mystérieuse entrée de la grotte. Si vous disposez de plus de temps, vous pouvez rejoindre la grotte depuis Lackenhof en deux heures de marche tranquille.
Le gardien de la grotte, Johann Scharner, vous emmène pour une visite découverte inoubliable à travers le réseau de galeries long de 575 mètres. Équipés de lampes à carbure, vous descendrez dans un autre monde par un tunnel artificiel. De puissantes parois rocheuses vous entoureront tandis que vous vous promènerez dans des salles magiques telles que la « Haute Cathédrale », la « Salle des Langues de Feu », la « Salle des Contes » et le « Passage Enchanté ».
Dans la mystérieuse niche osseuse, vous trouverez les témoins muets des siècles passés : des os d'animaux qui ont chuté dans les profondeurs à travers le trou météorologique. Le point culminant est un lac de 100 mètres carrés situé au point le plus profond de la grotte, qui repose tranquillement dans l'obscurité éternelle - un moment magique qui vous coupera le souffle.
Palais de glace naturel dans le glacier de Hintertux
Aussi imposant que puisse paraître le glacier de Hintertux dans le Tyrol vu de l'extérieur, son intérieur est tout aussi fascinant. À seulement 100 mètres du point culminant du glacier, à 3 250 mètres d'altitude, se trouve le palais de glace naturel, un monde de glace mystérieux et scintillant avec des cascades gelées et des cristaux de glace purs.
Au cours de visites guidées, une équipe expérimentée vous accompagne à travers les impressionnantes formations de glace et vous propose une introduction à la glaciologie, la science des glaciers.
Équipés d'un casque et d'un harnais de sécurité, vous suivez la main courante qui traverse toute la grotte. Enveloppé de bleu glacier, le hall d'entrée constitue la première étape de cette expédition glaciale. La « chambre de cristal » abrite un panorama étincelant de cristaux de glace. Un lac glaciaire gelé forme la transition vers la « chambre bleue » et la « chapelle de glace » éclairée artificiellement en violet et pourpre. Enfin, le palais de glace, d'une hauteur de 15 mètres, vous émerveillera.
La visite ne nécessite aucune connaissance en alpinisme, elle est même facilement accessible avec des chaussures de ski.
Le monde géant des glaces de Werfen
Au cœur de l'imposant massif du Tennengebirge, dans le SalzburgerLand, se cache un superlatif glacé : la grotte de glace Eisriesenwelt Werfen s'étend sur 42 kilomètres et est considérée comme la plus grande grotte de glace accessible au monde – un paysage souterrain de glace aux dimensions époustouflantes.
À 1 641 mètres d'altitude, une immense gorge s'ouvre dans la paroi ouest du massif du Tennengebirge : c'est l'entrée de la grotte de glace géante de Werfen. L'accès à cet impressionnant monument naturel n'est possible que dans le cadre d'une visite guidée d'environ 75 minutes.
Équipés de lampes à carbure, vous pénétrez en groupe à l'intérieur de la montagne. Il faut ensuite monter 100 mètres de dénivelé à travers l'immense salle Posselthalle, dont le sol est entièrement recouvert de glace. Des colonnes, des tours et des remparts de glace bordent le chemin. Jusqu'au début de l'été, les parois rocheuses sont d'ailleurs recouvertes d'une couche scintillante de cristaux de givre.
Une fois au sommet, à la lueur des torches au magnésium, d'énormes formations de glace aux tons turquoise scintillent : par exemple, le « château d'Hymir », le « château du géant des glaces », le « voile de Frigga », le « voile de la reine des glaces » et des cascades gelées.