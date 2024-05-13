Anciennes cavités dans le parc naturel Ötscher-Tormäuer Grotte d'Ötscher

À l'Ötscher, dans le Mostviertel en Basse-Autriche, vous plongerez dans le monde souterrain mystérieux de la grotte de stalactites, dont les formations datent de 12 000 à 1,8 million d'années. Cette grotte impressionnante située dans le parc naturel Ötscher-Tormäuer fascine par ses formations souterraines et ses stalactites aux formes étranges.

Deux chemins passionnants mènent à l'entrée de cet impressionnant monde souterrain. Les plus aventureux d'entre vous choisiront le sentier sauvage et romantique qui part du parking de l'auberge Schindlhütte et traverse le pittoresque Roßkogelgraben. Ce sentier passionnant, avec ses cinq escaliers et ses deux ponts, vous permet de découvrir la nature de près et débouche après 45 minutes sur la mystérieuse entrée de la grotte. Si vous disposez de plus de temps, vous pouvez rejoindre la grotte depuis Lackenhof en deux heures de marche tranquille.

Le gardien de la grotte, Johann Scharner, vous emmène pour une visite découverte inoubliable à travers le réseau de galeries long de 575 mètres. Équipés de lampes à carbure, vous descendrez dans un autre monde par un tunnel artificiel. De puissantes parois rocheuses vous entoureront tandis que vous vous promènerez dans des salles magiques telles que la « Haute Cathédrale », la « Salle des Langues de Feu », la « Salle des Contes » et le « Passage Enchanté ».

Dans la mystérieuse niche osseuse, vous trouverez les témoins muets des siècles passés : des os d'animaux qui ont chuté dans les profondeurs à travers le trou météorologique. Le point culminant est un lac de 100 mètres carrés situé au point le plus profond de la grotte, qui repose tranquillement dans l'obscurité éternelle - un moment magique qui vous coupera le souffle.