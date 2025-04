Skier dans les Préalpes Basse-Autriche

La journée commence tôt dans les stations de ski de Basse-Autriche, lorsque les premiers rayons de soleil inondent les collines enneigées d'une lumière dorée. Que ce soit à Ötscher, à Annaberg ou à Hochkar, le confort d'un accès direct aux pistes depuis votre hébergement, sans détour, vous laisse plus de temps pour de longues descentes et des pauses savoureuses dans l'un des refuges de montagne accueillants. Après une journée de ski bien remplie, on rentre se détendre dans son logement tout proche et on profite de la soirée dans le cadre calme et idyllique des montagnes de Basse-Autriche.