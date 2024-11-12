À Vienne, les tavernes vigneronnes célèbrent des vins cultivés en lisière de la ville, dans une atmosphère conviviale et authentique.

Un patrimoine unique à savourer

Avec plus de 100 établissements répartis sur les collines et quartiers viticoles de Vienne, la culture des Heurigen fait partie intégrante de l'identité locale. Ces tavernes familiales, souvent nichées entre les ceps ou à flanc de colline, servent les vins jeunes du dernier millésime dans une ambiance détendue, accompagnés de spécialités froides ou chaudes.

Depuis 1784, les vigneron·nes ont le droit de vendre directement leur vin dans leurs locaux – un privilège accordé par l’empereur Joseph II. Ce droit s’incarne encore aujourd’hui dans un symbole bien visible : une branche de pin (le « Buschen ») suspendue à l’entrée, souvent accompagnée du panneau « Ausg’steckt » – l’enseigne discrète mais engageante qui signifie « c’est ouvert ! ».

Un art de vivre viennois reconnu

Ici, le vin se déguste sans artifice, en lien direct avec ceux qui le produisent. Loin des circuits standardisés, chaque Heuriger dévoile une facette différente de l’âme viennoise – entre savoir-faire, accueil sincère et ancrage territorial.

Ce n’est pas un hasard si cette culture conviviale et enracinée a été inscrite en 2019 au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Un gage d’authenticité pour quiconque souhaite découvrir Vienne autrement, au rythme des saisons et des vendanges.