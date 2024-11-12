Heurige et tavernes vigneronnes à Vienne
Un patrimoine unique à savourer
Avec plus de 100 établissements répartis sur les collines et quartiers viticoles de Vienne, la culture des Heurigen fait partie intégrante de l'identité locale. Ces tavernes familiales, souvent nichées entre les ceps ou à flanc de colline, servent les vins jeunes du dernier millésime dans une ambiance détendue, accompagnés de spécialités froides ou chaudes.
Depuis 1784, les vigneron·nes ont le droit de vendre directement leur vin dans leurs locaux – un privilège accordé par l’empereur Joseph II. Ce droit s’incarne encore aujourd’hui dans un symbole bien visible : une branche de pin (le « Buschen ») suspendue à l’entrée, souvent accompagnée du panneau « Ausg’steckt » – l’enseigne discrète mais engageante qui signifie « c’est ouvert ! ».
Un art de vivre viennois reconnu
Ici, le vin se déguste sans artifice, en lien direct avec ceux qui le produisent. Loin des circuits standardisés, chaque Heuriger dévoile une facette différente de l’âme viennoise – entre savoir-faire, accueil sincère et ancrage territorial.
Ce n’est pas un hasard si cette culture conviviale et enracinée a été inscrite en 2019 au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Un gage d’authenticité pour quiconque souhaite découvrir Vienne autrement, au rythme des saisons et des vendanges.
Vienne et le vin
Vienne est considérée comme la seule grande ville d’Europe à produire du vin de manière significative. Les premiers vignobles y ont été plantés dès le XIIᵉ siècle. Pour mieux faire connaître le potentiel du vin viennois, six domaines ont fondé le groupe WienWein, une association engagée pour la qualité et l’authenticité. Le vin viennois, produit au cœur de la ville, incarne une singularité en Europe.
Dans les Heuriger, les Viennois·es commandent volontiers un G’spritzter : un vin blanc sec allongé d’eau gazeuse, léger, frais et désaltérant. Prost !
Viticulture à Vienne
Le vin viennois puise ses racines sur les versants verdoyants qui bordent la ville du sud au nord. Douze zones viticoles couvrent environ 600 hectares, dessinant un croissant autour de la capitale autrichienne. Ce paysage culturel vivant fait partie intégrante de l’identité viennoise. Environ 80 % des vignes sont consacrées aux cépages blancs, notamment le Grüner Veltliner, le Weißburgunder (pinot blanc) et le Chardonnay – des vins frais, minéraux et typiquement autrichiens.
Le Wiener Gemischter Satz est un vin blanc unique en son genre – et sans doute le plus emblématique de Vienne. Ce mélange de cépages issus d’un même vignoble est profondément enraciné dans la tradition viennoise.
"Ausg’steckt is" : vin du domaine à déguster
Buschenschank Wieninger
Les vins biodynamiques vont de la simplicité à la complexité, les délices sont préparés avec les meilleurs produits et la vue est une expérience.
Domaine viticole et Heuriger Mayer sur la Pfarrplatz
Des vins issus de grands crus et des plats faits maison, également végétaliens : cette maison baroque de banlieue, dans laquelle Beethoven a déjà vécu, est considérée comme l'incarnation de la culture viennoise des tavernes.
Heuriger Sirbu
Avec une vue sur le Kahlenberg, le Leopoldsberg et la ville, vous pourrez vous détendre sur la terrasse ou dans le jardin d'hiver en dégustant des vins de qualité et un buffet classique.
Domaine viticole et taverne vigneronne Wailand
L'ambiance et la vue comptent parmi les plus belles, la cuisine Heuriger haut de gamme propose également des options végétaliennes, les vins produits sur place sont de première qualité.
Heuriger Schübel-Auer
Un endroit intime : la maison et la cour sont charmantes, la cuisine exigeante, les Krautfleckerl légendaires et les vins pétillants et rafraîchissants.
Taverne vigneronne Fuhrgassl-Huber
Située entre les vignobles, cette auberge rustique propose, outre un buffet et des vins fins, des spécialités telles que le Gansl, le Heringsschmaus et des plats végétariens et végétaliens.
Taverne vigneronne Hans & Fritz
Bœuf tartare, ceviche et vue sur Vienne : établissement dirigé par le chef étoilé Juan Amador et le viticulteur Fritz Wieninger, proposant des collations modernes, des options végétaliennes et des vins naturels.
Vignoble bio et ftaverne Obermann
Veltliner et rosé bio au verre, Heurigenjause à l'assiette et volaille au barbecue sont proposés par Obermann dans sa cour intérieure intime. Et aussi des pique-niques dans le vignoble !
Domaine viticole bio et Heuriger Zahel
L'ancien et le nouveau se rencontrent : un Gemischter Satz de qualité bio, des classiques du Heurigen faits maison avec du pain au levain bio et des Buchteln revisités dans une ambiance historique.
Domaine viticole et Heuriger Christ
L'architecture est exceptionnelle, le jardin est idyllique et l'éventail des variétés est remarquable. L'accent est mis sur le respect de la nature, y compris pour les spécialités régionales.
C’est quoi exactement ?
Heuriger et Buschenschank ?
Ce sont deux lieux typiquement autrichiens, où l’on déguste du vin local dans une ambiance décontractée, souvent accompagnée de plats simples et régionaux.
Le Buschenschank est une taverne saisonnière, tenue par des vigneron·nes, qui ne sert que ses propres vins ainsi que des plats froids faits maison – comme des salades, du pain, du fromage ou de la charcuterie.
Le Heuriger, en revanche, est ouvert toute l’année. Il peut proposer des plats chauds et ne dépend pas exclusivement de produits du domaine. Seule condition : le vin jeune de l’année, le fameux heuriger, doit figurer à la carte.
En bref : plus artisanal et saisonnier pour le Buschenschank, plus flexible et complet pour le Heuriger. Dans les deux cas, l’authenticité est au rendez-vous.