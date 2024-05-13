Gastronomie, grands crus et nuits douillettes Au Vorarlberg

Le Vorarlberg marie cuisine raffinée et havres de paix élégants, dans une architecture en bois mêlant tradition et modernité. À Bizau, au Biohotel Schwanen, Emanuel Moosbrugger et la cheffe Franziska Hiller valorisent les produits bio du jardin Wilde-Weiber-Garten. Le Gasthof Hirschen de Schwarzenberg séduit par sa cuisine « nose to tail » et les desserts signés Raphaela Wirrer. À Lech, le Rote Wand Gourmethotel met en avant le concept « Chef’s Table » de Julian Stieger. À Riezlern, Jeremias Riezler revisite l’alpin étoilé au Walserstuba, tandis qu’à Hittisau, le Gasthof Krone célèbre une expérience durable, de la table aux chambres.