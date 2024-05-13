Hôtels gourmets : cuisine étoilée et nuit de rêve

Découvrez nos hôtels coups de cœur avec cuisine étoilée – des adresses où l’on savoure chaque instant. Excellente cuisine et chambres tout confort garanties !

En Autriche, certains hôtels marient l’art culinaire étoilé à l’élégance d’un hébergement raffiné. On y savoure des menus aux noms évocateurs comme “Aventure gastronomique en montagne”, avant de passer la nuit dans des lieux empreints de charme et d’hospitalité.

Gastronomie, grands crus et nuits douillettes

Au Vorarlberg

Le Vorarlberg marie cuisine raffinée et havres de paix élégants, dans une architecture en bois mêlant tradition et modernité. À Bizau, au Biohotel Schwanen, Emanuel Moosbrugger et la cheffe Franziska Hiller valorisent les produits bio du jardin Wilde-Weiber-Garten. Le Gasthof Hirschen de Schwarzenberg séduit par sa cuisine « nose to tail » et les desserts signés Raphaela Wirrer. À Lech, le Rote Wand Gourmethotel met en avant le concept « Chef’s Table » de Julian Stieger. À Riezlern, Jeremias Riezler revisite l’alpin étoilé au Walserstuba, tandis qu’à Hittisau, le Gasthof Krone célèbre une expérience durable, de la table aux chambres.

Biohotel Schwanen

Le menu « Wilde Weiber » (femmes sauvages) de Franziska Hiller, un menu surprise en cinq plats, est le grand classique du restaurant de l'hôtel bio Schwanen à Bizau.

Hotel Gasthof Hirschen

À Schwarzenberg, l’hôtel Hirschen mêle tradition et saveurs : depuis 1755, ses salles d’époque accueillent plats raffinés et grands crus.

Rote Wand Gourmet Hotel

À Zug, près de Lech, l’hôtel et le « Rote Wand Chef’s Table » de Julian Stieger offrent une expérience culinaire prisée par les gourmets du monde entier.

Biohotel Walserstuba

Produits bio, élevage maison et plats créatifs : Jeremias Riezler soigne les détails. Au Biohotel, accueil charmant et confort sont au rendez-vous.

Hotel & Restaurant Krone

À l'hôtel Krone à Hittisau, cuisine locale raffinée et chambres élégantes se conjuguent. Le tout porté par une démarche durable, du menu à l’hébergement.

Au Tyrol

Le Tyrol marie haute gastronomie et refuges alpins. À St. Anton, Dennis Ilies enchante au Tannenhof, tandis qu’au Gannerhof d’Innervillgraten, la cuisine étoilée puise dans les trésors du terroir. À Ebbs comme à Neustift, chaque assiette est un hommage aux Alpes.

Hotel Tannenhof

Dennis Ilies apporte une cuisine haut de gamme à St. Anton am Arlberg. Luxe alpin, vue panoramique et plats modernes, accompagnés de 600 vins et d'un menu à 6 plats.

Gannerhof

À Villgraten, fermes pittoresques, jardins généreux et accueil chaleureux précèdent un menu 7 plats régional et créatif signé Mühlmann.

DER UNTERWIRT

Confort, saveurs revisitées et tablées traditionnelles : à Ebbs, ce petit hôtel tyrolien accueille avec authenticité et une touche de modernité.

Hotel Jagdhof Pfurtscheller

Au Jagdhof à Neustift, produits d’exception, sauces élégantes et menu 7 plats vous attendent. Albin Mayr y associe des vins soigneusement choisis.

Dans la région de Salzbourg

Qu’il s’agisse de haute cuisine alpine ou de classiques régionaux, la région de Salzbourg regorge d’hôtels étoilés où l’on se sent bien. Parfait pour celles et ceux qui aiment allier plaisirs gourmands et retraites douillettes. À Golling, Andreas Döllerer sublime la cuisine alpine au Döllerer avec les meilleurs produits locaux. Le Sonnhof by Vitus Winkler à St. Veit enchante avec plantes sauvages et arômes subtils. À Werfen, le restaurant-hôtel Obauer est une référence de la cuisine autrichienne contemporaine. Et à la Riederalm à Leogang, Andreas Herbst marie terroir et menus dégustation créatifs.

Döllerers Genießerhotel

À l'hôtel Döllerer à Golling, tout tourne autour de la cuisine alpine, mise en valeur de manière contemporaine ou traditionnelle.

Sonnhof by Vitus Winkler

Au Sonnhof à St. Veit, le restaurant Kräuterreich du chef étoilé Vitus Winkler vous propose un voyage culinaire à travers le Pongau.

Restaurant-Hotel Obauer

Chez les Obauer à Werfen, il n’y a que quelques marches entre lit et table. En cuisine, les produits viennent tout droit du terroir du Hochkönig.

RIEDERALM

À Leogang, Andreas Herbst signe une cuisine régionale inventive, dans le pur esprit culinaire du Pinzgau. Ici, l’étoilé se vit dans une élégante décontraction.

En Styrie

Gastronomie de haut vol et nuitée tout confort – ces adresses exclusives de Styrie raviront les amateurs de plaisirs raffinés. Le Steirereck am Pogusch allie cuisine étoilée et chalets haut de gamme au cœur de la nature. Chez Lurgbauer, les spécialités d’agneau sont à l’honneur, avec des chambres aussi élégantes que douillettes. À la Villa Rosa, les menus gourmets des Rauch et les chambres chaleureuses font le bonheur des épicuriens. À l’hôtel der WILDe EDER, le restaurant ZeitRAUM et son design alpin offrent une expérience unique.

Steirereck am Pogusch

Le Steirereck am Pogusch propose une cuisine styrienne ainsi que des chambres romantiques dans le pavillon de chasse, la volière ou la cabane dans les arbres.

Lurgbauer

À St. Sebastian, près de Mariazell, le Lurgbauer met à l’honneur son bœuf Black Angus et son veau de pâturage dans des plats fins et savoureux.

Restaurant & Genießerhotel Villa Rosa

Sonja et Richard Rauch cultivent l’art de recevoir et la passion du goût. Steira Wirt et Villa Rosa vous accueillent avec chaleur et élégance.

Der WILDe EDER

Au Der WILDe EDER, Stefan Wild sert lui-même un menu en 7 plats. Les desserts, délicats et inventifs, sont l’œuvre d’Eveline Wild.

En Carinthie

En Carinthie, la gastronomie étoilée se conjugue avec un hébergement de qualité. Au Wörthersee, Hubert Wallner propose une cuisine gastronomique, et le Hermitage Vital Resort tout proche offre des chambres avec vue sur le lac. À Techendorf, au bord du Weißensee, Hannes Müller cuisine de façon durable et créative au Die Forelle – l’hôtel permet un accès direct à un lit douillet après le repas. À Hermagor, le Bärenwirt propose une cuisine régionale raffinée, avec hébergement élégant au Kleiner Bären.

Hermitage Vital Resort

Face au Wörthersee, Hubert Wallner sert une cuisine austro-méditerranéenne, en menu ou à la carte, accompagnée de 3 000 références de vins.

Genießerhotel Die Forelle

L’hôtel Die Forelle, tout près du Weissensee, mise sur l’authenticité : au menu, du poisson sauvage issu des eaux limpides du lac.

BÄRENWIRT

Claudia et Manuel Ressi insufflent leur passion au Bärenwirt à Hermagor. Cuisine régionale inventive et hébergement au Kleiner Bär.

En Haute-Autriche

La Haute-Autriche associe gastronomie de haut niveau et hospitalité soignée. À Neufelden, le Mühltalhof de Philip Rachinger propose une cuisine inventive, complétée par le restaurant Ois, axé sur le purisme culinaire. À Traunkirchen, Lukas Nagl cuisine au Bootshaus des plats innovants aux influences régionales ; l’hôtel Das Traunsee permet de prolonger l’expérience dans un cadre reposant. À Nußdorf am Attersee, DAS BRÄU, situé dans le Boutiquehotel Aichinger, allie cuisine moderne et ancrage local, avec des chambres élégantes pour se détendre.

Mühltalhof

Au Mühltalhof, la cuisine est un cœur en ébullition. Le bâtiment mêle lignes modernes et charme ancien, avec le murmure du fleuve en toile de fond.

Das Traunsee

À Traunkirchen, le chef étoilé Lukas Nagl réinvente les saveurs du Salzkammergut au Bootshaus, dans des menus aussi inspirés que raffinés.

Boutiquehotel Aichinger

À Nussdorf am Attersee, le BRÄU marie cuisine autrichienne et charme campagnard. Terrasse ensoleillée et chambres élégantes vous attendent à l’hôtel Aichinger.

En Basse-Autriche, à Vienne et dans le Burgenland

Quand le raffinement étoilé rencontre l’art de vivre : en Basse-Autriche, à Vienne et au Burgenland, trois maisons d’exception marient gastronomie de haut vol et nuits pleines d’élégance. Dans la Wachau, le Landhaus Bacher est une référence où le chef étoilé Thomas Dorfer sublime les produits locaux avec finesse. Au Landhaus Taubenkobel, Alain Weissgerber enchante avec une cuisine naturelle et créative, dans une ambiance design pleine de charme. À Vienne, le Palais Coburg unit luxe et haute gastronomie grâce aux deux étoiles de Silvio Nickol. Une expérience sensorielle inoubliable !

Landhaus Bacher

Au Landhaus Bacher, Thomas Dorfer transforme chaque plat en voyage sensoriel à travers arômes et textures des meilleurs produits de la Wachau.

Landhaus taubenkobel

À Schützen, chez la famille Eselböck, les amoureux de gastronomie, d’art de la table et d’hôtels de caractère trouvent une adresse à leur image.

Palais Coburg

Au Palais Coburg, Silvio Nickol signe une cuisine étoilée inventive, servie en 7 ou 9 plats, avec des produits de saison et des vins d’exception.

82 restaurants étoilés, 43 Bib Gourmand, 33 Étoiles Vertes : la gastronomie autrichienne brille

Guide MICHELIN Autriche 2025

