Marches des fiertés dans les capitales régionales 1. Pride

Juin est le Mois de la Pride : il donne de la visibilité et de la voix aux personnes de la communauté LGBTQIA+, honore les luttes pour les droits et l'égalité, et promeut la diversité, l'inclusion et le respect des identités. Moment phare du mois, la célèbre parade de la Pride diffuse un message impactant à l'international contre la stigmatisation et l'exclusion. En Autriche, la première manifestation colorée a défilé sur la Ringstrasse de Vienne en 1996, et depuis plusieurs années, les marches des fiertés de Graz, Linz et Innsbruck donnent lieu à des célébrations et des manifestations éblouissantes. Autour du cortège coloré dans la rue, un riche programme d'accompagnement attend tous les participants.

La Pride de Vienne prend vie avec le Pride Village sur la Rathausplatz : un lieu de rassemblement pour échanger, faire la fête et embrasser le mouvement. Les sportifs montrent leur soutien à la diversité lors de la Pride Run, et les artistes drag illuminent la scène pour le concours Miss*ter Vienna Pride. Et ce n’est pas tout : le programme regorge chaque année de temps forts !