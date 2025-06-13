En Autriche, la cuisine végétale se réinvente avec audace : des plats généreux, savoureux et ancrés dans les traditions régionales.

Que ce soit au restaurant, dans une auberge traditionnelle ou dans un refuge de montagne, la cuisine autrichienne a depuis longtemps conquis les papilles des gourmets les plus exigeants, même sans viande ! Dans les restaurants d’hôtel, on sert des menus gastronomiques véganes, tandis que les auberges classiques revisitent des incontournables végétariens comme les Kasnocken ou les Krautfleckerl. Même les stands de saucisses proposent désormais des Käsekrainer véganes. Quant aux glaciers, ils surprennent avec des parfums à base d’avoine ou d’amande. Un plaisir sans compromis – des villes jusqu’aux sommets alpins.