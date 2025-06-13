Les meilleures adresses pour manger vegan et végétarien
Que ce soit au restaurant, dans une auberge traditionnelle ou dans un refuge de montagne, la cuisine autrichienne a depuis longtemps conquis les papilles des gourmets les plus exigeants, même sans viande ! Dans les restaurants d’hôtel, on sert des menus gastronomiques véganes, tandis que les auberges classiques revisitent des incontournables végétariens comme les Kasnocken ou les Krautfleckerl. Même les stands de saucisses proposent désormais des Käsekrainer véganes. Quant aux glaciers, ils surprennent avec des parfums à base d’avoine ou d’amande. Un plaisir sans compromis – des villes jusqu’aux sommets alpins.
Restaurants d'hôtel proposant une cuisine végétale
Au Naturhotel Chesa Valisa, dans le Kleinwalsertal, on savoure une cuisine bio saisonnière aux nombreuses options végétariennes et véganes. L’établissement mise sur les énergies renouvelables, les matériaux naturels et une approche fondée sur la bienveillance. Une adresse idéale pour celles et ceux qui recherchent le plaisir tout en adoptant un mode de vie sain.
Le Naturhotel Chesa Valisa propose une cuisine végétarienne et végane.
Autres restaurants d'hôtels proposant une cuisine végétale
Strandhotel am Weissensee
En Carinthie, le tout premier 4 étoiles supérieur végétarien d’Autriche sert une cuisine végétale créative élaborée à partir de produits bio régionaux.
Bio-Hotel Rupertus
Situé dans la région de Salzbourg, cet hôtel mise sur une cuisine bio aux nombreuses options végétariennes et véganes. Et au bar aussi, tout est 100 % bio !
Hôtel Pirchnerhof dans l'Alpbachtal
Cet hôtel tyrolien propose une cuisine végétale régénérante, inspirée d’Hildegarde de Bingen – avec herbes, superaliments et produits locaux.
ever.grün à Kaprun
À Kaprun, le restaurant de l’Alpine Lifestyle Hotel régale avec sa cuisine végétale inventive, portée par des produits frais et régionaux.
aufatmen Naturhotel
À Leutasch, au Tyrol, la cuisine du Naturhotel aufatmen enchante par sa créativité végétale. Produits frais et de saison composent des assiettes généreuses.
Das Katschberg
Cet hôtel 4 étoiles supérieur en Carinthie propose, en plus des spécialités régionales, une cuisine entièrement végétale baptisée « Vegan Alpin » ainsi que de l’eau de montagne minéralisée.
Impuls Hotel Tirol
Dans cet hôtel 4 étoiles supérieur à Bad Hofgastein, dans la région de Salzbourg, vous savourez une cuisine végane créative à base d’ingrédients régionaux.
Restaurants proposant des plats végétariens et véganes
Schnitzel végane, pâtisseries et glaces végétales, saucisses et autres classiques de la cuisine viennoise sans viande : à Vienne, la cuisine végétale s’impose. Certains restaurants servent des menus véganes complets, d’autres offrent des alternatives variées qui plaisent au plus grand nombre. Les adresses végétariennes privilégient les produits locaux, souvent bio.
Veganmania est le plus grand festival de street food d’Autriche. L’entrée est gratuite et des concerts ont lieu devant le quartier des musées de Vienne.
Autres restaurants proposant une cuisine végétale
Olive
À Innsbruck, ce restaurant charme avec des assiettes véganes fraîches, savoureuses et joliment présentées.
Guatz'Essen
à Stumm dans le Zillertal, le chef étoilé Peter Fankhauser vous accueille dans son restaurant végétarien, où son jardin inspire chaque assiette.
Café The Heart of Joy
À Salzbourg, ce café-restaurant végétarien et végane propose une cuisine soignée et des assiettes généreuses.
Rauner
À Linz, le restaurant-bar Rauner – « Rauner » désignant la betterave en dialecte – séduit par son authenticité, sa simplicité et des produits triés sur le volet.
Vegan Wirtin
À Wels, sur la place centrale, ce bistrot végane propose des brunchs savoureux et des menus midi pleins de variété.
Laib & Seele
Ce café à Freistadt propose des petits-déj's, des brunchs et des déjeuners avec un choix varié de plats végétaliens et végétariens. (Presque) tout est fait maison.
Gerüchteküche
Le lieu incontournable pour les végétaliens à Graz : les plats sont préparés à partir de produits régionaux, 100 % végétaux, de saison et affinés avec des ingrédients conservés.
Vinzenz Pauli
Auberge conviviale proposant une cuisine moderne à Saint-Pölten, avec des produits frais et des plats végétariens et végétaliens à la carte.
Der FreuRaum
Au cœur d'Eisenstadt, ce restaurant propose une carte végétarienne et végétalienne variée, composée en grande partie de produits biologiques.
Refuges proposant des plats végétaliens et végétariens
La Regensburger Hütte, dans la vallée de Stubai, est le premier refuge de montagne entièrement végétarien du Tyrol. Vous y dégusterez des produits bio régionaux issus de l'agriculture durable. Le menu du jour est disponible jusqu'à 16h00. Le refuge est situé à 2 286 mètres d'altitude et offre une vue imprenable sur les montagnes environnantes.
Encore plus de refuges avec cuisine végétale
Franz-Fischer-Hütte
Située à 2 020 mètres d'altitude, cette cabane du Lungau, dans la région de Salzbourg, propose d'excellents plats végétaliens et végétariens.
Circuit des refuges végétaliens dans le Gesäuse
Dans le Gesäuse, en Styrie, le premier sentier de grande randonnée végétalien d'Europe est en cours de création. Il s'agit d'un parcours de plusieurs jours qui relie les refuges de la région.
Région du Hochkönig
La région du Hochkönig propose aux randonneurs un festin végétal dans les refuges : huit refuges alpins de la région proposent chacun un plat végétalien et un cocktail végétalien.