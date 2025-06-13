Les meilleures adresses pour manger vegan et végétarien

En Autriche, la cuisine végétale se réinvente avec audace : des plats généreux, savoureux et ancrés dans les traditions régionales.

Que ce soit au restaurant, dans une auberge traditionnelle ou dans un refuge de montagne, la cuisine autrichienne a depuis longtemps conquis les papilles des gourmets les plus exigeants, même sans viande ! Dans les restaurants d’hôtel, on sert des menus gastronomiques véganes, tandis que les auberges classiques revisitent des incontournables végétariens comme les Kasnocken ou les Krautfleckerl. Même les stands de saucisses proposent désormais des Käsekrainer véganes. Quant aux glaciers, ils surprennent avec des parfums à base d’avoine ou d’amande. Un plaisir sans compromis – des villes jusqu’aux sommets alpins.

Restaurants d'hôtel proposant une cuisine végétale

Au Naturhotel Chesa Valisa, dans le Kleinwalsertal, on savoure une cuisine bio saisonnière aux nombreuses options végétariennes et véganes. L’établissement mise sur les énergies renouvelables, les matériaux naturels et une approche fondée sur la bienveillance. Une adresse idéale pour celles et ceux qui recherchent le plaisir tout en adoptant un mode de vie sain.

Restaurant du Naturhotel Chesa Valisa

Le Naturhotel Chesa Valisa propose une cuisine végétarienne et végane.

Autres restaurants d'hôtels proposant une cuisine végétale

Découvrez des hôtels où la cuisine végétalienne et végétarienne est à l'honneur. Des compositions créatives à base de légumes aux menus végétaliens raffinés, le plaisir est ici au rendez-vous. Idéal pour tous ceux qui souhaitent découvrir de nouvelles saveurs.

Strandhotel am Weissensee

En Carinthie, le tout premier 4 étoiles supérieur végétarien d’Autriche sert une cuisine végétale créative élaborée à partir de produits bio régionaux.

Restaurant & café sur la plage

Bio-Hotel Rupertus

Situé dans la région de Salzbourg, cet hôtel mise sur une cuisine bio aux nombreuses options végétariennes et véganes. Et au bar aussi, tout est 100 % bio !

Rupertus

Hôtel Pirchnerhof dans l'Alpbachtal

Cet hôtel tyrolien propose une cuisine végétale régénérante, inspirée d’Hildegarde de Bingen – avec herbes, superaliments et produits locaux.

Pirchnerhof

ever.grün à Kaprun

À Kaprun, le restaurant de l’Alpine Lifestyle Hotel régale avec sa cuisine végétale inventive, portée par des produits frais et régionaux.

ever.grün

aufatmen Naturhotel

À Leutasch, au Tyrol, la cuisine du Naturhotel aufatmen enchante par sa créativité végétale. Produits frais et de saison composent des assiettes généreuses.

aufatmen

Das Katschberg

Cet hôtel 4 étoiles supérieur en Carinthie propose, en plus des spécialités régionales, une cuisine entièrement végétale baptisée « Vegan Alpin » ainsi que de l’eau de montagne minéralisée.

Das Katschberg

Impuls Hotel Tirol

Dans cet hôtel 4 étoiles supérieur à Bad Hofgastein, dans la région de Salzbourg, vous savourez une cuisine végane créative à base d’ingrédients régionaux.

Impuls Hotel Tirol
Des saveurs variées

Restaurants proposant des plats végétariens et véganes

Schnitzel végane, pâtisseries et glaces végétales, saucisses et autres classiques de la cuisine viennoise sans viande : à Vienne, la cuisine végétale s’impose. Certains restaurants servent des menus véganes complets, d’autres offrent des alternatives variées qui plaisent au plus grand nombre. Les adresses végétariennes privilégient les produits locaux, souvent bio.

Manger vegan à Vienne

Veganmania est le plus grand festival de street food d’Autriche. L’entrée est gratuite et des concerts ont lieu devant le quartier des musées de Vienne.

Autres restaurants proposant une cuisine végétale

Que ce soit en version végane ou végétarienne, la cuisine végétale en Autriche brille en ville comme en montagne. à Vienne, Innsbruck, Linz ou Graz, les cafés, auberges et restaurants proposent des plats aussi créatifs que raffinés.

Olive

À Innsbruck, ce restaurant charme avec des assiettes véganes fraîches, savoureuses et joliment présentées.

Restaurant Olive

Guatz'Essen

à Stumm dans le Zillertal, le chef étoilé Peter Fankhauser vous accueille dans son restaurant végétarien, où son jardin inspire chaque assiette.

Restaurant Guatz'Essen

Café The Heart of Joy

À Salzbourg, ce café-restaurant végétarien et végane propose une cuisine soignée et des assiettes généreuses.

Café The Heart of Joy

Rauner

À Linz, le restaurant-bar Rauner – « Rauner » désignant la betterave en dialecte – séduit par son authenticité, sa simplicité et des produits triés sur le volet.

Restaurant Rauner

Vegan Wirtin

À Wels, sur la place centrale, ce bistrot végane propose des brunchs savoureux et des menus midi pleins de variété.

Vegan Wirtin

Laib & Seele

Ce café à Freistadt propose des petits-déj's, des brunchs et des déjeuners avec un choix varié de plats végétaliens et végétariens. (Presque) tout est fait maison.

Café Laib & Seele

Gerüchteküche

Le lieu incontournable pour les végétaliens à Graz : les plats sont préparés à partir de produits régionaux, 100 % végétaux, de saison et affinés avec des ingrédients conservés.

Gerüchteküche

Vinzenz Pauli

Auberge conviviale proposant une cuisine moderne à Saint-Pölten, avec des produits frais et des plats végétariens et végétaliens à la carte.

Wirtshaus Vinzenzpauli

Der FreuRaum

Au cœur d'Eisenstadt, ce restaurant propose une carte végétarienne et végétalienne variée, composée en grande partie de produits biologiques.

Lokal FreuRaum
Au sommet des montagnes

Refuges proposant des plats végétaliens et végétariens

La Regensburger Hütte, dans la vallée de Stubai, est le premier refuge de montagne entièrement végétarien du Tyrol. Vous y dégusterez des produits bio régionaux issus de l'agriculture durable. Le menu du jour est disponible jusqu'à 16h00. Le refuge est situé à 2 286 mètres d'altitude et offre une vue imprenable sur les montagnes environnantes.

Regensburger Hütte

Encore plus de refuges avec cuisine végétale

Dans ces refuges, les plaisirs de la montagne et la cuisine végétarienne se marient à merveille. Découvrez des plats créatifs à base d'herbes aromatiques, de légumes régionaux et de spécialités alpines, le tout servi avec une vue imprenable.

Franz-Fischer-Hütte

Située à 2 020 mètres d'altitude, cette cabane du Lungau, dans la région de Salzbourg, propose d'excellents plats végétaliens et végétariens.

Franz-Fischer-Hütte

Circuit des refuges végétaliens dans le Gesäuse

Dans le Gesäuse, en Styrie, le premier sentier de grande randonnée végétalien d'Europe est en cours de création. Il s'agit d'un parcours de plusieurs jours qui relie les refuges de la région.

Tour des refuges dans le Gesäuse

Région du Hochkönig

La région du Hochkönig propose aux randonneurs un festin végétal dans les refuges : huit refuges alpins de la région proposent chacun un plat végétalien et un cocktail végétalien.

Randonnée végane

