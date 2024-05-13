Parcs de loisirs en Autriche
Avec l'arrivée des beaux jours et des températures plus clémentes, le plaisir de profiter de l'extérieur s'intensifie. Les parcs de loisirs en Autriche sont l'endroit rêvé pour combler cette soif de divertissement. Entre attractions pour tous les âges, sensations fortes et moments de détente, tout le monde y trouve son bonheur. De palpitantes montagnes russes aux aires de pique-nique apaisantes, en passant par des mondes de jeux interactifs, les options sont infinies. Les spectacles et événements réguliers viennent compléter cette expérience unique, où chaque famille peut créer des souvenirs inoubliables.
Parcs de loisirs et d'attractions dans le Burgenland
Que vous soyez princesse, pirate, chevalier ou cow-boy, les parcs de loisirs et d’aventure du Burgenland réservent des surprises à chacun. Parmi eux, vous découvrirez le Familypark, le plus grand parc d'attractions d'Autriche.
Parcs de loisirs et d'attractions en Carinthie
Dans les parcs de loisirs et d'aventure de Carinthie, vous pouvez combattre des dragons, rendre visite à Heidi dans les alpages et peindre votre propre nain de jardin. Au Minimundus, les visiteurs font le tour du monde en quelques heures seulement.
Parcs de loisirs et d'attractions en Basse-Autriche
Les parcs de loisirs et d'aventure de Basse-Autriche sont à la fois variés et instructifs. Ainsi, au Dinopark Hubhof, vous trouverez des modèles préhistoriques grandeur nature, à Carnuntum, vous voyagerez à l'époque romaine et dans la vallée de la Pielach, les enfants partiront à la chasse au trésor.
Parcs de loisirs et d'attractions en Haute-Autriche
Les parcs de loisirs et d'aventures de Haute-Autriche proposent de nombreuses découvertes pour petits et grands.
Parcs de loisirs et d'aventures dans la région de Salzbourg
Les parcs de loisirs et d'aventures de la région de Salzbourg promettent mouvement et sport, nature et aventure. Les attractions originales garantissent le plaisir et la diversité pour les petits et les grands.
Parcs de loisirs et d'aventures en Styrie
Les parcs de loisirs et d'aventures
de Styrie regorgent d'histoires intéressantes à écouter : Au Styrassic Park, vous apprendrez des dinosaures eux-mêmes pourquoi ils se sont éteints, et dans la forêt des contes de fées, le Petit Chaperon rouge et compagnie vous raconteront leurs aventures.
Parcs de loisirs et d'aventures au Tyrol
Nichés dans le magnifique décor des montagnes tyroliennes, les parcs de loisirs et d'aventure offrent un divertissement pour petits et grands. Les thèmes vont du camp de recherche au monde de la magie et des fées.
Parcs de loisirs et d'attractions dans le Vorarlberg
L'accès aux parcs d'aventure du Vorarlberg est déjà une expérience en soi : vous ne pouvez accéder à Bärenland dans le Klostertal et à Schmugglerland dans le Montafon qu'en télécabine.
Parcs de loisirs et d'attractions à Vienne
Les parcs de loisirs et d'aventure ont une longue tradition à Vienne. Le Prater de Vienne existe déjà depuis 1766 et le zoo de Schönbrunn, ouvert en 1752, est le plus ancien zoo existant au monde. Les enfants ont également beaucoup d'autres possibilités de loisirs à Vienne.