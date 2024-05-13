Styrie Sur les hauteurs du Dachstein

Le Dachstein est le géant parmi les montagnes styriennes. Son sommet culmine à 2 995 mètres d'altitude. Qu'est-ce qui le rend si particulier ? Il offre quatre points de vue à couper le souffle :

Skywalk sur le Dachstein

Perché à 2 700 mètres d’altitude, le Dachstein Skywalk offre un panorama à 360° absolument vertigineux. Une telle perspective sur le monde, on ne la vit qu’une fois. À l’horizon se dessinent de majestueuses chaînes de montagnes : du Großglockner – point culminant de l’Autriche avec ses 3 798 mètres – au Hochkönig (2 941 m) et jusqu’au Großvenediger (3 666 m). Même les passionnés de montagne les plus aguerris restent sans voix devant ce décor grandiose.

5fingers sur le Dachstein

Perchée sur le plateau du Krippenstein, la plateforme 5fingers impressionne : cinq passerelles s’élancent au-dessus d’un vide de 400 mètres et offrent une vue panoramique époustouflante sur les lacs du Salzkammergut. Sensations fortes assurées – surtout sur la passerelle entièrement vitrée !

Pont suspendu

Avez-vous déjà traversé le plus haut pont suspendu d’Autriche ? Avec le célèbre Escalier vers le néant, il compte parmi les plus récentes merveilles du massif du Dachstein. Long de 100 mètres et pesant environ 63 tonnes, il est composé de plus de 30 000 pièces. En le traversant, on ressent ce frisson propre aux sommets : suspendu à 400 mètres au-dessus du vide, on flotte littéralement dans les airs – une sensation grisante garantie !

Escalier vers le néant

Par moments, une petite file se forme avant de pouvoir descendre les 14 marches de l'Escalier vers le néant. Sous vos pieds, seules les arêtes acérées du massif du Dachstein se dessinent. Il faut un peu de courage pour s’avancer sur la plateforme de verre transparente – mais la récompense, une vue à couper le souffle, en vaut largement la peine.