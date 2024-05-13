Les plus belles plateformes panoramiques

Les plateformes panoramiques révèlent toute la magie des Alpes et des lacs. Une expérience visuelle inoubliable vous attend.

L’été en Autriche, la nature devient la plus belle des scènes — là-haut, où les plateformes panoramiques ouvrent des vues inoubliables. D’ici, le regard glisse sur des sommets majestueux, des vallées profondes et le vert éclatant des alpages. L’air pur des montagnes emplit les poumons, et la liberté semble à portée de main. Chaque panorama raconte sa propre histoire : falaises abruptes, pentes douces et lacs paisibles miroitant sous le soleil invitent à la contemplation.

La liberté à perte de vue

Ces plateformes sont des refuges parfaits pour échapper au quotidien et se recentrer sur l’essentiel. Ici, le rythme ralentit, les pensées s’éclaircissent, et la majesté du paysage rappelle ce qui compte vraiment. Qu’on randonne, qu’on grimpe ou qu’on s’arrête simplement pour contempler, la vie semble soudain plus légère. Ces instants là-haut, au cœur des montagnes autrichiennes, restent gravés dans la mémoire et transforment chaque séjour en expérience inoubliable.

Carinthie

Tour panoramique du Pyramidenkogel

L’architecture impressionne – et la vue encore davantage. Avec ses 100 mètres de haut, le Pyramidenkogel en Carinthie est la plus haute tour panoramique en bois du monde. Ses lignes courbes et ses matériaux naturels s’intègrent harmonieusement dans le paysage. Pour admirer la vue sur les lacs et montagnes de Carinthie, c’est l’endroit rêvé.

Les amateurs de sensations fortes y trouveront aussi leur bonheur : en plus du retour traditionnel, un toboggan spectaculaire de 120 mètres et une tyrolienne offrent une descente vertigineuse vers la vallée. Frissons garantis, entre ciel et nature – une expérience inoubliable à vivre en vacances.

Pyramidenkogel

Explorez la Carinthie autrement et laissez-vous séduire par ses points de vue d’exception – toujours plus étonnants et inspirants.

Basse-Autriche

Skywalk Hohe Wand

Dans le parc naturel de Hohe Wand, en Basse-Autriche, le Skywalk ouvre un panorama saisissant. La plateforme semble flotter au-dessus de la falaise, offrant une vue spectaculaire sur les sommets environnants – du majestueux Schneeberg jusqu’à l’horizon du Neusiedler See, au Burgenland.

Mais la Hohe Wand réserve bien d’autres émotions aux amateurs d’aventure : ceux qui souhaitent admirer le paysage autrement peuvent s’envoler avec l’école de vol Hohe Wand pour un vol en parapente biplace. En silence, vous survolez les paysages, sentez le vent sur votre visage et savourez une incomparable sensation de liberté, en parfaite harmonie avec la nature. Un lieu unique, où les amoureux de nature et les aventuriers vivront des instants inoubliables et découvriront la beauté de l’Autriche sous un jour nouveau.

Skywalk Hohe Wand

Découvrez les plus beaux panoramas de Basse-Autriche – des vues fascinantes et des lieux pleins de charme vous y attendent.

Haute-Autriche

Tour panoramique du Baumwipfelpfad dans le Salzkammergut

La tour panoramique du Baumwipfelpfad (sentier des cimes) du Salzkammergut, à Gmunden, invite à une expérience de nature unique. L’accès sans obstacle permet à chacun de se hisser aisément à la hauteur des cimes et de contempler les lacs et montagnes environnants. Tout en haut, un panorama à 360° s’ouvre sur le Salzkammergut, fascinant en toute saison et porteur d’un profond sentiment de liberté et d’espace.

Et pour redescendre ? Les plus aventureux peuvent emprunter un toboggan de 75 mètres de long : une descente pleine d’élan et de bonne humeur, pour petits et grands.

Baumwipfelpfad Salzkammergut

Explorez la Haute-Autriche autrement : ses points de vue spectaculaires promettent des moments d’émotion et des vues à couper le souffle.

Région de Salzbourg

Top of Salzburg au Kitzsteinhorn

Tout au long de l’année, la plateforme panoramique Top of Salzburg invite à découvrir le monde alpin sous une perspective incomparable. Au nord et à l’ouest s’étendent les Alpes calcaires et les Pinzgauer Grasberge, tandis qu’au sud se dressent les sommets emblématiques du parc national des Hohe Tauern – un paysage où la nature et l’immensité se rejoignent dans toute leur splendeur. L’air pur, le calme majestueux et l’étendue des glaciers offrent un refuge qui inspire autant qu’il émerveille.

À l’intérieur du bâtiment sommital, l’exposition « Gipfelwelt 3000 » plonge les visiteurs dans l’univers fascinant de la nature et de la géologie des Hohe Tauern – un véritable voyage au cœur de l’histoire alpine et de ses habitats d’altitude uniques.

Top of Salzburg
Styrie

Sur les hauteurs du Dachstein

Le Dachstein est le géant parmi les montagnes styriennes. Son sommet culmine à 2 995 mètres d'altitude. Qu'est-ce qui le rend si particulier ? Il offre quatre points de vue à couper le souffle :

Skywalk sur le Dachstein

Perché à 2 700 mètres d’altitude, le Dachstein Skywalk offre un panorama à 360° absolument vertigineux. Une telle perspective sur le monde, on ne la vit qu’une fois. À l’horizon se dessinent de majestueuses chaînes de montagnes : du Großglockner – point culminant de l’Autriche avec ses 3 798 mètres – au Hochkönig (2 941 m) et jusqu’au Großvenediger (3 666 m). Même les passionnés de montagne les plus aguerris restent sans voix devant ce décor grandiose.

5fingers sur le Dachstein

Perchée sur le plateau du Krippenstein, la plateforme 5fingers impressionne : cinq passerelles s’élancent au-dessus d’un vide de 400 mètres et offrent une vue panoramique époustouflante sur les lacs du Salzkammergut. Sensations fortes assurées – surtout sur la passerelle entièrement vitrée !

Pont suspendu

Avez-vous déjà traversé le plus haut pont suspendu d’Autriche ? Avec le célèbre Escalier vers le néant, il compte parmi les plus récentes merveilles du massif du Dachstein. Long de 100 mètres et pesant environ 63 tonnes, il est composé de plus de 30 000 pièces. En le traversant, on ressent ce frisson propre aux sommets : suspendu à 400 mètres au-dessus du vide, on flotte littéralement dans les airs – une sensation grisante garantie !

Escalier vers le néant

Par moments, une petite file se forme avant de pouvoir descendre les 14 marches de l'Escalier vers le néant. Sous vos pieds, seules les arêtes acérées du massif du Dachstein se dessinent. Il faut un peu de courage pour s’avancer sur la plateforme de verre transparente – mais la récompense, une vue à couper le souffle, en vaut largement la peine.

Dachstein

Découvrez les plus beaux points de vue de Styrie – chaque panorama est un moment unique au cœur de paysages naturels grandioses.

Tyrol

De A comme Achensee à Ö comme Ötztal

Terrasse panoramique sur le glacier de Hintertux

Admirer le monde alpin du Zillertal depuis 3 250 mètres d’altitude ? La terrasse panoramique – l’une des plus hautes plateformes d’Autriche – le rend possible. Entouré de sommets majestueux et de vastes paysages de haute montagne, le glacier d’Hintertux offre, en toute saison, une expérience fascinante.

Plateforme d'observation du nid d'aigle à Achensee

La plateforme d’observation, inspirée du nid d’un aigle, offre un panorama circulaire à 360° sur le lac d’Achensee et les massifs du Rofan et du Karwendel. Pour une montée d’adrénaline, envolez-vous avec le Skyglider « Airrofan », une expérience aussi grisante qu’inoubliable.

BIG3 dans l'Ötztal

À Sölden, dans la vallée tyrolienne de l’Ötztal, trois sommets de plus de 3 000 mètres offrent des panoramas alpins à couper le souffle. Partout, les téléphériques mènent jusqu’au sommet. Depuis les plateformes panoramiques des BIG3, la vue à 360° s’étend, par temps clair, sur plus de 100 kilomètres – des Dolomites au sud jusqu’à la Zugspitze au nord.

Partez à la découverte des panoramas spectaculaires du Tyrol – chacun est une fenêtre ouverte sur la splendeur des sommets et vallées alpines.

Les plus belles vues sur la ville

L’Autriche regorge de points de vue qui dévoilent ses villes sous un jour nouveau et spectaculaire. Chacun de ces lieux offre une perspective unique sur la vie urbaine, l’architecture historique et les paysages environnants. Entre châteaux anciens, tours modernes et plateformes nichées dans la nature, la diversité de ces panoramas reflète le caractère et la singularité de chaque ville. Voici quelques-unes des plus belles façons d’admirer les horizons urbains d’Autriche.

Gloriette à Eisenstadt

La vue s’étend loin au-dessus des vignobles et des vastes plaines du Burgenland. Par temps clair, on aperçoit d’ici le lac de Neusiedl jusqu’aux montagnes du Leitha.

Gloriette

Tour paroissiale de la ville de Klagenfurt

D’ici, la vue s’étend de la vieille ville jusqu’aux montagnes des Karawanken à l’horizon. Une perspective où l’élégance urbaine se mêle harmonieusement à la nature.

Stadtpfarrturm

Tour Klangturm à St. Pölten

Depuis le Klangturm, à 47 mètres de hauteur, s’ouvre un panorama saisissant sur le quartier gouvernemental, le centre culturel et les vastes paysages alentour.

Klangturm

Transzendenzlift à Linz

Du haut de ses 30 mètres, le Transzendenzlift de l’Université d’art de Linz dévoile une vue panoramique unique sur la vieille ville, le Danube et le Mühlviertel.

Transzendenzlift

Tour de l'horloge à Graz

D’ici, on contemple toute la beauté des toits de tuiles rouges et des collines ondoyantes qui entourent Graz.

Uhrturm

Forteresse Hohensalzburg à Salzbourg

Blottie entre la Salzach et les montagnes environnantes, la vieille ville, avec ses ruelles et ses bâtiments historiques, ressemble à un véritable tableau.

Forteresse Hohensalzburg

Nordkette à Innsbruck

En seulement vingt minutes, le téléphérique vous mène jusqu’à la Nordkette, la montagne emblématique d’Innsbruck. Là-haut, un panorama à 360° s’ouvre sur la ville.

Nordkette

Pfänder à Bregenz

Montez à bord du téléphérique du Pfänder et profitez d’une vue superbe ! À 1 000 mètres d’altitude, le panorama s’étend sur le lac de Constance et les sommets alentours.

Pfänder

Tour du Danube à Vienne

À 150 mètres de hauteur, la plateforme panoramique de la Donauturm offre une vue à 360° sur Vienne – un véritable tour d’horizon au-dessus de la ville.

Tour du Danube

FAQs

L’Autriche regorge de plateformes panoramiques et de ponts suspendus spectaculaires. Voici une sélection de sites offrant les vues les plus impressionnantes :

  • Tour panoramique du Pyramidenkogel / Carinthie

  • Sentier des cimes / Haute-Autriche

  • Skywalk Welterbeblick / Haute-Autriche

  • Top of Salzburg au Kitzsteinhorn / région de Salzbourg

  • Plateforme Glocknerblick / région de Salzbourg

  • Skywalk du Dachstein / Styrie

  • Nid d’aigle (Adlerhorst) au Gschöllkopf / Tyrol

  • highline179 à Reutte / Tyrol

  • Top of Tyrol au glacier du Stubai / Tyrol

  • Top Mountain Star dans l’Ötztal / Tyrol

  • Tour du Danube (Donauturm) / Vienne

  • Kahlenberg / Vienne

  • La terrasse panoramique du glacier d’Hintertux culmine à 3 250 mètres d’altitude.

  • Sur le glacier du Stubai, la plateforme sommitale « Top of Tyrol » domine fièrement à 3 210 mètres.

  • Dans la vallée tyrolienne de l’Ötztal, le « Top Mountain Star » s’élève vers le ciel à 3 080 mètres.

  • Le « Top of Salzburg », situé à la station sommitale du Kitzsteinhorn, se trouve à 3 029 mètres.

  • Enfin, la plateforme en balcon « Sky Walk » du Dachstein est perchée à 2 700 mètres, tout comme les Escaliers vers le néant, également situés sur le Dachstein.

La highline179 à Reutte, au Tyrol, n’est pas seulement le plus long pont suspendu pour piétons d’Autriche, mais aussi le plus long au monde construit dans le style tibétain. Avec ses 406 mètres de long et ses 110 mètres de hauteur, elle offre une vue magnifique sur la vallée.

Sur le pont suspendu du Dachstein, en Styrie, on flotte à 400 mètres au-dessus du vide. Il fait partie, avec les Escaliers vers le néant, le Skywalk et la plateforme 5fingers, des principales attractions panoramiques de ce massif montagneux culminant à près de 3 000 mètres d’altitude.

