Randonnées culinaires en bord de lac
Autour du lac, sur de douces collines et à travers des forêts ombragées, le chemin mène vers des haltes gourmandes – avant de regagner l’autre rive en bateau au coucher du soleil. La nature et les saveurs se mêlent ici en parfaite harmonie. Terrasses au bord de l’eau et criques secrètes invitent à savourer l’instant.
Randonnée culinaire au bord du lac Traunsee
Face à la majesté de Traunstein et aux profondeurs mystérieuses du lac Traunsee – le lac le plus profond d’Autriche avec ses 191 mètres – le sentier du Miesweg serpente le long de la rive est jusqu’à une crique rocheuse idyllique.
Quand l’appétit se fait sentir, le Seehotel Schwan, joyau du centre de Gmunden, invite à un véritable voyage des sens. Le Seegasthof Hotel Hois'n régale aussi les randonneurs avec une cuisine généreuse. À ne pas manquer : la soupe de poisson de Gmunden ! Les baigneurs apprécieront la plage privée, tandis que la pâtisserie Grellinger séduit avec ses douceurs de tradition.
Randonnée culinaire au bord du lac Langbathseen
Une randonnée de deux heures à travers les forêts verdoyantes relie les deux lacs Langbathsee. Après ce bain de nature, faites une halte gourmande à la Mostschenke im Heustadl ou au Landhotel Post.
Perché au-dessus d’Ebensee, le refuge Berggasthof Edelweiss vous attend avec une vue spectaculaire. À vous de choisir : montée à pied ou en téléphérique jusqu’au Feuerkogel (1 600 m). Et pour récompenser vos efforts, une cuisine d’exception vous est servie par le chef Alexander en personne.
Randonnée culinaire au bord du lac Attersee
Autour du charmant mont Wachtberg, le sentier serpente entre église et fermes pittoresques, avec en toile de fond les reflets turquoise de l’Attersee.
Pas à pas, on savoure l’art de vivre estival. Et quand la faim se fait sentir, le Gasthaus Wachtberg promet une parenthèse gourmande – le soir, face à un coucher de soleil inoubliable. Tout près, le restaurant Bachtaverne séduit par sa cuisine autrichienne raffinée et ses spécialités de gibier.
Randonnée culinaire au bord du lac Fuschlsee
À travers prairies, pâturages et forêts, le sentier mène au paisible lac Fuschlsee, joyau de cette randonnée. Le chemin qui en fait le tour longe presque entièrement les rives cristallines, ne s’en écartant que près du château de Fuschl et de la Fuschler Ache, à travers une réserve naturelle.
Les amateurs de poisson seront comblés à la pêcherie du château Schlossfischerei-Einkehr, où les poissons locaux, issus d’eaux pures, enchantent les palais. Le restaurant Brunnwirt, dirigé par Johannes Brandstätter, sert des spécialités comme la renke du Fuschlsee, le bœuf Galloway de la région de Salzbourg ou des fromages de brebis du village voisin. Sur sa terrasse au bord de l’eau, le restaurant familial Seerose propose une cuisine régionale raffinée.
Randonnée culinaire au bord du lac Altausseer See
Explorez le lac Altaussee à pied sur le sentier circulaire de 2 h 30 et vivez une expérience inoubliable où chaque pas est un plaisir. Le restaurant familial Strandcafé séduit par ses poissons fraîchement pêchés et ses délices régionaux. Le Jagdhaus Seewiese et le Seewiese Altaussee ravissent avec une cuisine traditionnelle. Et au Jausenstation Kahlseneck, profitez d’un panorama unique sur le Dachstein en savourant un poisson du lac ou une pâtisserie faite maison.
Randonnée culinaire au bord du lac Weissensee
Une douce randonnée mène de Techendorf au Ronacherfels, avant de rentrer en bateau sur les vagues étincelantes du Weissensee, l’un des plus beaux lacs alpins.
Au Seecafé Ronacherfels, on se restaure au bord de l’eau en observant les poissons dans la transparence du lac. Les couchers de soleil y sont légendaires. Au raffiné Bootshaus – Das Löwenzahn, la nature se savoure à chaque bouchée : spécialités régionales pures, subtilement revisitées par Jakob Lilg.
Randonnée culinaire au bord du lac Faaker See
La randonnée gourmande autour du lac de Faaker See associe nature et plaisir culinaire. Parmi les étapes recommandées : Der Tschebull, l’une des plus anciennes auberges de Carinthie, où Hannes Tschemernjak sert des plats régionaux depuis 14 générations. Le Dorfwirt SEELEITN, au bord du lac, propose une cuisine carinthienne aux influences Alpe-Adria. Enfin, le restaurant de l’hôtel Inselhotel, accessible en bateau-taxi, offre une expérience gastronomique singulière.