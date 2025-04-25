Miesweg, sur les rives du lac Traunsee Randonnée culinaire au bord du lac Traunsee

Face à la majesté de Traunstein et aux profondeurs mystérieuses du lac Traunsee – le lac le plus profond d’Autriche avec ses 191 mètres – le sentier du Miesweg serpente le long de la rive est jusqu’à une crique rocheuse idyllique.

Quand l’appétit se fait sentir, le Seehotel Schwan, joyau du centre de Gmunden, invite à un véritable voyage des sens. Le Seegasthof Hotel Hois'n régale aussi les randonneurs avec une cuisine généreuse. À ne pas manquer : la soupe de poisson de Gmunden ! Les baigneurs apprécieront la plage privée, tandis que la pâtisserie Grellinger séduit avec ses douceurs de tradition.