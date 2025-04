Marcher de refuge en refuge et se sentir libre, tout là-haut, au-dessus de la vallée : les sentiers d'altitude autrichiens sont de parfaits chemins vers le bonheur.

Lorsque les dernières lueurs teintent de pourpre les sommets enneigés et les jambes fatiguées parcourent les derniers mètres jusqu'au chaleureux "stube", la pièce à vivre des auberges autrichiennes, un sentiment de plenitude envahit l'esprit. À plus de 2 000 mètres d'altitude, les hébergements sont bien plus que de simples refuges - ils sont un lieu social. On y rencontre d'autres randonneurs - des personnes qui partagent les mêmes passions et avec lesquelles on échange ses expériences sur la montagne.

Certains d'entre eux ont probablement parcouru le sentier à plusieurs reprises et sont loquaces sur leur amour des chemins de haute montagne. Ici, dans ce monde d'altitude, âpre et aride, on cherche en vain les téléphériques, les pistes de ski ou une bonne réception du téléphone portable. Et c'est précisément pour cela que tant de personnes optent pour les randonnées itinérantes en altitude. Rien ne détourne l'attention de la nature intacte, tous les sens sont en éveil. Même lors du repas du soir, lorsqu'on déguste les spécialités locales préparées par le couple de gardiens du refuge avec entrain et inventivité.