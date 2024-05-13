Randonnées à travers les vignobles autrichiens
Une marche à travers des vignobles baignés de soleil, le parfum des raisins mûrs dans l’air, et en ligne de mire : un verre de bon vin, accompagné d’une planche de spécialités régionales. En Autriche, randonnée et plaisirs de la table vont de pair. Sur des sentiers tranquilles à travers les grandes régions viticoles du pays, on s’arrête chez les vigneron·nes, qui servent leurs meilleurs crus dans des tavernes typiques appelées Heuriger ou Buschenschank. Une manière authentique et conviviale de découvrir le terroir, au fil de balades accessibles, entre nature, culture et goût du vrai.
Burgenland
Du lac de Neusiedl au pays du Blaufränkisch et aux caves à vin du sud, le vin joue ici un rôle prépondérant.
Région viticole du Burgenland : une terre ensoleillée pour des vins de caractère.
Basse-Autriche
Huit régions viticoles invitent à la découverte à pied et à la dégustation des fruits raffinés de la vigne dans les tavernes situées le long des circuits de randonnée.
Sentiers viticoles en Basse-Autriche
Weinviertel
Une balade de deux heures à travers vignes et ruelles de caves, avec vue sur le château de Falkenstein et dégustation de vins raffinés en chemin.
Wachau
Randonnée en étapes le long du Danube, au cœur d’un site UNESCO : paysages spectaculaires et dégustations de vins locaux pour une expérience inoubliable.
Styrie
Typique de la Styrie : ici, vous traverserez des vignobles vallonnés et escarpés, dont les ascensions seront récompensées par des vues magnifiques et peut-être un verre de vin du sud de la Styrie.
Région viticole de Styrie : un grand terroir pour le sauvignon blanc & Co
Randonnée viticole en Styrie
Sud de la Styrie
Il cliquette, ressemble à une éolienne et éloigne les oiseaux des vignes : le klapotetz. La randonnée thématique allie culture et plaisir (œnologique).
Pays du Schilcher
À chaque pas, une expérience œnologique vous attend : dans le sud de la Styrie, dégustez des Schilcher et spécialités locales chez des vignerons passionnés.
Vienne
Des vignobles en ville ? De nombreux heuriger offrant une vue imprenable attendent les randonneurs amateurs de vin.
Région viticole de Vienne : ancienne tradition des Heurigen – nouvelle culture du vin.