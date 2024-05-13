Partez à la découverte de paysages viticoles uniques – du Burgenland à la Styrie, en passant par la Wachau et les collines autour de Vienne.

Une marche à travers des vignobles baignés de soleil, le parfum des raisins mûrs dans l’air, et en ligne de mire : un verre de bon vin, accompagné d’une planche de spécialités régionales. En Autriche, randonnée et plaisirs de la table vont de pair. Sur des sentiers tranquilles à travers les grandes régions viticoles du pays, on s’arrête chez les vigneron·nes, qui servent leurs meilleurs crus dans des tavernes typiques appelées Heuriger ou Buschenschank. Une manière authentique et conviviale de découvrir le terroir, au fil de balades accessibles, entre nature, culture et goût du vrai.