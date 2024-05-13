Randonnées à travers les vignobles autrichiens

Partez à la découverte de paysages viticoles uniques – du Burgenland à la Styrie, en passant par la Wachau et les collines autour de Vienne.

Une marche à travers des vignobles baignés de soleil, le parfum des raisins mûrs dans l’air, et en ligne de mire : un verre de bon vin, accompagné d’une planche de spécialités régionales. En Autriche, randonnée et plaisirs de la table vont de pair. Sur des sentiers tranquilles à travers les grandes régions viticoles du pays, on s’arrête chez les vigneron·nes, qui servent leurs meilleurs crus dans des tavernes typiques appelées Heuriger ou Buschenschank. Une manière authentique et conviviale de découvrir le terroir, au fil de balades accessibles, entre nature, culture et goût du vrai.

Burgenland

Du lac de Neusiedl au pays du Blaufränkisch et aux caves à vin du sud, le vin joue ici un rôle prépondérant.

Randonnées viticoles du Burgenland

Région viticole du Burgenland : une terre ensoleillée pour des vins de caractère.

Basse-Autriche

Huit régions viticoles invitent à la découverte à pied et à la dégustation des fruits raffinés de la vigne dans les tavernes situées le long des circuits de randonnée.

Weinwanderungen in Niederösterreich

Weinbaugebiet Niederösterreich: Das große Weinland an der Donau

Sentiers viticoles en Basse-Autriche

Weinviertel

Une balade de deux heures à travers vignes et ruelles de caves, avec vue sur le château de Falkenstein et dégustation de vins raffinés en chemin.

Randonnée « Petit vol du faucon »

Wachau

Randonnée en étapes le long du Danube, au cœur d’un site UNESCO : paysages spectaculaires et dégustations de vins locaux pour une expérience inoubliable.

Welterbesteig

Waldviertel

À Langenlois, la plus grande ville viticole d’Autriche, tout tourne autour du raisin : balades dans les vignes et découverte de crus d’exception.

Sentier viticole de Langenlois

Styrie

Typique de la Styrie : ici, vous traverserez des vignobles vallonnés et escarpés, dont les ascensions seront récompensées par des vues magnifiques et peut-être un verre de vin du sud de la Styrie.

Randonnées viticoles en Styrie

Région viticole de Styrie : un grand terroir pour le sauvignon blanc & Co

Randonnée viticole en Styrie

Sud de la Styrie

Il cliquette, ressemble à une éolienne et éloigne les oiseaux des vignes : le klapotetz. La randonnée thématique allie culture et plaisir (œnologique).

Sentier de randonnée Klapotetz

Pays du Schilcher

À chaque pas, une expérience œnologique vous attend : dans le sud de la Styrie, dégustez des Schilcher et spécialités locales chez des vignerons passionnés.

Randonnée gastronomique

Pays des thermes et des volcans

Se promener dans les vignobles, profiter de la vue panoramique depuis un belvédère et faire une halte dans les meilleures tavernes de la région.

Sentier du vin

Vienne

Des vignobles en ville ? De nombreux heuriger offrant une vue imprenable attendent les randonneurs amateurs de vin.

Weinwanderungen in Wien

Région viticole de Vienne : ancienne tradition des Heurigen – nouvelle culture du vin.

Randonnée viticole à Vienne

Stammersdorf

Un parcours impressionnant avec vue sur les toits de Vienne et les vignes de Grüner Veltliner.

De Stammersdorf à Strebersdorf

Grinzing

Une fois arrivés au sommet du Nussberg, vous aurez à vos pieds la silhouette de Vienne, avec la tour du Danube à gauche et la Millennium Tower à droite du fleuve.

De Grinzing à Nussdorf

Cela pourrait également vous intéresser

Découvrez le meilleur de l'Autriche