Des tables étoilées aux auberges modernes et aux terrasses au bord du lac, Salzbourg regorge d'adresses gastronomiques à découvrir absolument.

Salzbourg incarne l’essence de la cuisine alpine : des chefs étoilés subliment les trésors de la région avec une modernité audacieuse et une créativité sans limite. Mais l’aventure culinaire ne s’arrête pas là : les talents de la région de Salzbourg repoussent constamment les frontières de l’imagination, alliant vision et passion pour un résultat époustouflant.

Des lacs cristallins nichés au cœur de montagnes grandioses, des forêts profondes, des collines verdoyantes et Salzbourg, la ville de Mozart : la région de Salzbourg offre un décor à couper le souffle. Rien que pour ses paysages, ce voyage vaut le détour. Et pour parfaire l’expérience, découvrez ici les meilleurs endroits où savourer des plats au bord de l’eau, face aux montagnes ou avec une vue imprenable sur la ville.

Dans les auberges salzbourgeoises, tradition et modernité se rencontrent pour une expérience unique. D’un côté, des classiques savoureux comme les gnocchis salzbourgeois, les beignets paysans ou les spätzle au fromage du Pinzgau. De l’autre, des créations audacieuses mettant à l’honneur les meilleurs produits locaux : bœuf du Pinzgau, pain au levain ou truite fraîche. Une cuisine authentique qui nourrit autant le corps que l’esprit.