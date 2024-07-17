Restaurants dans la région de Salzbourg
Salzbourg incarne l’essence de la cuisine alpine : des chefs étoilés subliment les trésors de la région avec une modernité audacieuse et une créativité sans limite. Mais l’aventure culinaire ne s’arrête pas là : les talents de la région de Salzbourg repoussent constamment les frontières de l’imagination, alliant vision et passion pour un résultat époustouflant.
Des lacs cristallins nichés au cœur de montagnes grandioses, des forêts profondes, des collines verdoyantes et Salzbourg, la ville de Mozart : la région de Salzbourg offre un décor à couper le souffle. Rien que pour ses paysages, ce voyage vaut le détour. Et pour parfaire l’expérience, découvrez ici les meilleurs endroits où savourer des plats au bord de l’eau, face aux montagnes ou avec une vue imprenable sur la ville.
Dans les auberges salzbourgeoises, tradition et modernité se rencontrent pour une expérience unique. D’un côté, des classiques savoureux comme les gnocchis salzbourgeois, les beignets paysans ou les spätzle au fromage du Pinzgau. De l’autre, des créations audacieuses mettant à l’honneur les meilleurs produits locaux : bœuf du Pinzgau, pain au levain ou truite fraîche. Une cuisine authentique qui nourrit autant le corps que l’esprit.
Meilleurs restaurants de la région de Salzbourg
En tant qu'inventeur de la "Alpine Cuisine", Andreas Döllerer enthousiasme depuis 20 ans dans le restaurant gastronomique de Döllerer,, avec sa cuisine locale de première classe issue des montagnes. Une adresse incontournable ! Chez Karl et Rudi Obauer à Werfen, le niveau est similaire : les frères y transforment de manière raffinée le meilleur de la région et du monde. Dans l'ambiance spectaculaire d'une ancienne fonderie de cloches, Andreas Senn mise sur le non-conventionnel au Senn's Restaurant, les plats riches en arômes de la cuisine ouverte sont perfectionnistes jusque dans les moindres détails. La cuisine créative saisonnière de Jürgen Vigne est réduite à l'essentiel, il la sert au Pfefferschiff près de Hallwang. Maria et Josef Steffner misent sur le terroir : dans la très ancienne Mesnerhaus à Mauterndorf, ils utilisent les meilleurs ingrédients des forêts et des montagnes - entre autres le "Eachtling" du Lungau, une variété particulière de pommes de terre.
Restaurants haut de gamme dans la région de Salzbourg
Le charmant Winterstellgut sur l'Annaberg célèbre le régionalisme à l'état pur : Florian Huber se sert de ce que les prairies et les forêts de la vallée de la Lammer donnent - vous sentez le lard fumé dès votre arrivée. Le restaurant Brunnauer de Richard Brunnauer à Salzbourg, , propose une cuisine de pointe parfaite sur le plan artisanal, sans fioritures et créative. Les créations de Stefan Birnbacher au Kirchenwirt à Leogang sont tout aussi passionnantes. Dans une ambiance traditionnelle, il cuisine dans un éventail allant du classique alpin au végétarien contemporain. Le Mayer's Restaurant à Zell am See est situé dans le magnifique parc du château de Prielau, Andreas Mayer y laisse libre cours à sa créativité lorsqu'il associe les saveurs de Salzbourg aux arômes du monde. Chez Huber's au Fischerwirt à Salzbourg, Harald Huber sert quant à lui une cuisine inventive dans une ambiance baroque. Noble !
Restaurants à l'ambiance particulière
Le lac turquoise de Fuschl constitue le décor du Brunnwirt, où, dans une maison vieille de 600 ans, le poisson frais et d'autres ingrédients de la région sont mis en valeur avec beaucoup d'ambition. Le restaurant décontracté Flos est merveilleusement situé au bord du lac Zellersee, les plats régionaux aux accents modernes sont originaux - même visuellement, d'ailleurs. De son côté, le restaurant Weyringer se trouve au bord du lac Wallersee et propose une cuisine cosmopolite et riche en arômes qui transforme les prétendues contradictions en harmonie. Les contrastes jouent également un rôle au Paradoxon à Salzbourg, où des plats non conventionnels sont servis de manière puriste à partir d'ingrédients simples - les surprises sont programmées. Au Forsthofgut à Leogang, entouré de prairies et de forêts, on cuisine dans un cadre exclusif (10 places) devant une cuisine ouverte, on propose des plats alpins et méditerranéens, végétaliens ou "résolument régionaux".
Restaurants avec vue dans la région de Salzbourg
La meilleure cuisine alpine est servie au Dahoam à Leogang dans une ambiance urbaine, les plats régionaux sont de petits chefs-d'œuvre d'arômes et de textures. Sous une coupole en verre avec vue sur les toits de Salzbourg, le Glass Garden propose des menus gastronomiques avec une alternative végétalienne. Au Kräuterreich by Vitus Winkler à St. Veit im Pongau, vous avez une vue incomparable sur les montagnes du Pongau, les plats sont agrémentés d'herbes régionales et surprennent tant par leur goût que par leur aspect. Les créations culinaires du Seekarhaus à Obertauern sont également de petites œuvres d'art, et la terrasse ensoleillée offre une vue magnifique sur les montagnes. Le Salzburger Stube de l'hôtel Salzburgerhof à Zell am See séduit quant à lui par son magnifique jardin, dans lequel les plats ancrés dans la région et aux ambitions internationales impressionnent également - tout comme la pâtisserie.
Auberges dans la région de Salzbourg
"Genial regional", "Mediterranean love" et "handgepflückt" sont les trois lignes de cuisine du restaurant Ess:enz au Naturresort Puradies à Leogang, qui possède sa propre ferme bio. Conseil : le magnifique filet de veau. Des arômes délicats et des mélanges d'épices raffinés caractérisent la cuisine régionale du FinESSEN au TAUERN SPA Zell am See Kaprun - le bien-être pour le palais, pour ainsi dire. Au restaurant Goldader à Tamsweg, une cuisine alpine interprétée de manière contemporaine est servie à table dans une ambiance mondaine, avec pour base des ingrédients frais de la région. Le restaurant Nesslerhof à Großarl propose une cuisine biologique autrichienne à base des meilleurs produits naturels, la durabilité étant prise au sérieux sous toutes ses facettes. Le restaurant Gusto du Wörtherhof à Rauris propose une interprétation moderne des classiques de l'auberge avec des influences d'autres pays. Depuis de nombreuses années, la tradition y rencontre l'ouverture sur le monde - chaque mois, un nouveau thème est appliqué.
Auberges traditionnelles dans la région de Salzbourg
Le bœuf bio Weitmoser figure sur la carte duWeitmoser Schlössl à Bad Hofgastein dans de nombreuses variantes - du tartare au civet, sans oublier le gibier, la truite fraîche et les plats végétariens. L'agréable Almhof à Hinterthal am Hochkönig mise sur les plats du Pinzgau, réalisés avec créativité et légèreté. On retrouve des nuances méditerranéennes dans les classiques interprétés de manière moderne au St. Peter Stiftskulinarium à Salzbourg, l'ambiance dans la cour à arcades est unique. Tout comme aurestaurant Schloss Mittersill, où l'on sert des plats raffinés comme des huîtres ou des filets de bœufs de la ferme dans la magnifique cour intérieure et dans les salles à manger du château. La très ancienne Genusskrämerei à Hallein se considère comme une entreprise familiale durable de caractère, la cuisine est ouverte sur le monde, l'atmosphère est détendue - mais il y a tout de même du suspense : la carte change tous les mois.