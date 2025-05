Auberges modernes en Haute-Autriche

Le château Hochhaus à Vorchdorf est une auberge aménagée avec finesse et proposant une cuisine d'auberge comme il se doit : Solide, terre à terre, artisanat de pointe. Le Steegwirt à Bad Goisern est une institution au bord du lac de Hallstatt, on y sert des plats classiques avec des accents modernes (également des abats), on travaille "from nose to tail". Le Kirchenwirt Diersbach interprète la tradition de manière contemporaine et créative, en jouant avec les arômes et les textures. Le Wirt z'Kraxenberg à Kirchheim propose des plats simples et puristes, la carte saisonnière change tous les mois. Dans le Mühlviertel, le restaurant Keplingerwirt s'est fait un nom - depuis plus de 30 ans, il attire les personnes qui aiment une cuisine traditionnelle et exigeante. Goûtez les Grammeltascherl avec du chou.