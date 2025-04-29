Séjour au monastère : la force du silence
Un retour à l’essentiel, guidé par le silence
En Autriche, plusieurs abbayes et monastères centenaires ouvrent leurs portes à celles et ceux en quête de calme et de sens. Ici, le tumulte du quotidien s’efface dès le seuil franchi. Le silence devient compagnon, l’attention à soi s’aiguise – et ce qui semblait invisible réapparaît : le rythme d’une respiration profonde, la chaleur d’un instant de paix, la simple beauté d’une rose dans le jardin du cloître.
Ces lieux invitent à ralentir pour mieux ressentir. Retrouver le fil de sa vie, se reconnecter à quelque chose de plus grand – la nature, l’esprit, soi-même. Ou tout simplement, goûter à une nouvelle manière d’être au monde.
Kurhaus et abbaye de Marienkron
Quand l'extérieur agit sur l'intérieur : à la maison de cure Marienkron, la guérison spirituelle va de pair avec le bien-être physique. Ouverte en mai 2019 après avoir été entièrement rénovée et reconstruite, Marienkron est considérée comme l'une des maisons de cure les plus modernes d'Autriche, spécialisée dans les troubles intestinaux et la santé.& nbsp;
Aujourd'hui, 14 sœurs vivent à l'abbaye de Marienkron : grâce à leurs offres spirituelles, sous forme de séminaires tels que des retraites courtes ou du qi gong, elles enrichissent la diversité de l'établissement et soulignent son caractère tout à fait particulier.
Monastère de Wernberg
Situé dans un cadre idyllique au-dessus de la Drave, près de Villach, le château Renaissance du monastère de Wernberg propose des activités spirituelles et des cours créatifs. Le restaurant du monastère sert des produits issus de sa propre agriculture. Les sœurs missionnaires du précieux sang habitent et gèrent le château depuis 1935 dans le respect de « l'utilisation responsable de la création et de tout ce qui a été créé ».
Abbaye de Saint-Georges
Une petite escapade en Carinthie pour éveiller vos sens : un copieux petit-déjeuner composé de produits locaux à l'hôtel Stift St. Georgen vous donnera l'énergie nécessaire pour la journée. La vue sur le lac Längsee, entouré de nénuphars, vous permettra déjà de vous détendre. Et une promenade dans le jardin du monastère et les collines vallonnées de la Carinthie centrale vous permettra de vous ressourcer physiquement et mentalement. Par mauvais temps, vous pouvez visiter l'église baroque du monastère vieux de 1 000 ans.
Abbaye d'Heiligenkreuz
Fondé en 1133, le monastère est étonnamment jeune : la plupart des quelque 80 frères ont moins de 50 ans. Bon nombre d'entre eux ont trouvé le chemin du monastère grâce à Internet et aux e-mails. Les bénédictins utilisent les nouveaux médias pour toucher le plus grand nombre de personnes possible et diffuser leur mission dans le monde entier.
C'est précisément ce qui caractérise l'abbaye d'Heiligenkreuz : apprécier la qualité du temps tout en continuant à vivre selon les principes religieux et les règles monastiques traditionnels.
Pour être accueilli ici, il suffit de faire une seule chose : se taire, rester silencieux. Car ici, le silence est sacré.
Monastère Pernegg
À Pernegg, le jeûne fait toujours partie intégrante de la retraite au calme. Des accompagnateurs professionnels vous guident dans le changement d'alimentation que vous décidez d'adopter dès que vous réservez une semaine. Ici aussi, la nature est un facteur important qui aide à surmonter certaines crises liées au jeûne. Presque toutes les activités se déroulent en plein air, dans le jardin du monastère, dans la forêt ou dans les prés.
La journée commence par une promenade matinale en groupe dans la forêt voisine, où la méditation en mouvement permet un réveil en douceur. Chaque semaine a un thème différent, allant du yoga thérapeutique tibétain à l'écriture, en passant par le golf et le chant, jusqu'à la randonnée dans la forêt, la danse, la peinture ou le théâtre.
Abbaye bénédictine de Göttweig
Depuis des siècles, le mont Göttweiger, en Basse-Autriche, attire les personnes en quête de repos pour le corps et l'esprit. Ouverte en 1983, la maison de retraite située dans ce bâtiment baroque offre un espace protégé à tous ceux qui souhaitent entreprendre un voyage spirituel. Les hôtes s'y retirent pendant trois à cinq jours dans le silence et sont accompagnés spirituellement par l'un des pères de Göttweig. Pour ceux qui souhaitent se ressourcer sans suivre de programme particulier, il existe l'offre « Vacances au monastère ».
Abbaye augustinienne de Reichersberg
« L'âme se nourrit de ce qui la rend heureuse. » Fidèle à cette devise, ce monastère vieux de plus de 940 ans accueille tous ceux qui recherchent le calme et la détente dans un cadre agréable.
Le monastère augustinien de Reichersberg est situé sur la rive supérieure de l'Inn, entre Braunau et Passau. Les hôtes du monastère y trouvent le calme et peuvent se recentrer sur l'essentiel, loin du stress quotidien. Les chanoines organisent des séminaires sur différents thèmes tels que la musique, la peinture, l'artisanat d'art ou l'accompagnement de vie et de foi. Le jardin baroque de l'abbaye, dont les caractéristiques fondamentales ont été préservées jusqu'à aujourd'hui, offre un cadre propice à la détente en pleine nature.
« Lieux bienfaisants »
Les « lieux de bien-être » sont 9 lieux de retraite pour le corps, l'esprit et l'âme. Au milieu des magnifiques paysages du SalzburgerLand et de la ville verdoyante de Salzbourg, des monastères historiques et des centres spirituels, on ressent la force apaisante du silence. Ces lieux invitent à laisser le quotidien derrière soi, à se ressourcer et à retrouver, au sens propre du terme, ses esprits. Les maisons et les lieux sont imprégnés d'une spiritualité profondément enracinée et offrent des conditions idéales pour le recueillement et la détente.
Abbaye de Saint-Lambrecht
Faire une pause dans le flux quotidien d'informations et prendre le temps de réfléchir : l'abbaye bénédictine de St. Lambrecht en Styrie organise l'« École de l'existence » avec un programme de séminaires équilibré.
L'offre de l'abbaye bénédictine de St. Lambrecht va des semaines de jeûne aux cours de peinture en passant par des cours de respiration et de méditation. Les cadres peuvent retrouver leur équilibre lors de retraites spirituelles, tandis que des séminaires tels que « Mise à jour – suis-je toujours sur la bonne voie ? » ou « Quand le silence crie » ont pour but de les libérer des facteurs de stress quotidiens. Les participants aux séminaires de l'« École de l'existence » profitent du calme de la communauté monastique et disposent de suffisamment d'espace pour la méditation, le silence et la prière.
Abbayes et monastères riches en offre culturelle
Abbaye de Klosterneuburg : galerie d'art moderne
À seulement dix minutes de Vienne, l'art profane et l'art sacré s'unissent dans une interprétation contemporaine.
Musée de l'abbaye Saint-Paul : le trésor de Carinthie
Des œuvres de Rubens et Van Dyck peuvent être admirées dans le monastère.