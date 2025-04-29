Le luxe du calme : faire une pause loin du bruit du monde Envie de ralentir, de se reconnecter à l’essentiel ? En Autriche, les monastères ouvrent leurs portes à celles

Un retour à l’essentiel, guidé par le silence

En Autriche, plusieurs abbayes et monastères centenaires ouvrent leurs portes à celles et ceux en quête de calme et de sens. Ici, le tumulte du quotidien s’efface dès le seuil franchi. Le silence devient compagnon, l’attention à soi s’aiguise – et ce qui semblait invisible réapparaît : le rythme d’une respiration profonde, la chaleur d’un instant de paix, la simple beauté d’une rose dans le jardin du cloître.

Ces lieux invitent à ralentir pour mieux ressentir. Retrouver le fil de sa vie, se reconnecter à quelque chose de plus grand – la nature, l’esprit, soi-même. Ou tout simplement, goûter à une nouvelle manière d’être au monde.