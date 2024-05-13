Dormir dans un château en Autriche : une nuit hors du temps
Un voyage dans le passé… le confort en plus
Les châteaux et forteresses ponctuent le paysage autrichien comme des gardiens silencieux du temps. Leurs couloirs voûtés, jardins secrets et fresques anciennes racontent l’histoire d’un pays riche en culture. Y passer la nuit, c’est s’accorder une parenthèse enchantée.
Pourquoi une nuit au château est-elle si reposante ?
Changer d’environnement stimule l’imaginaire et apaise l’esprit : un lieu chargé d’histoire, des sons inédits, une architecture qui surprend… Autant d’éléments qui ouvrent la porte à la rêverie. Beaucoup de châteaux-hôtels offrent aujourd’hui un service haut de gamme, alliant atmosphère historique et prestations de luxe : spa, gastronomie, suites au cachet royal.
Dormir au bord de l’eau : châteaux avec vue sur lac
Ces hôtels-châteaux impressionnent non seulement par leurs murs vénérables, mais aussi par leur emplacement au bord d'eaux cristallines.
Ambiances féériques et détails insolites
Pour une expérience encore plus singulière, certains châteaux cachent des secrets bien gardés.
Carinthie – Seeschlössl Hotel
Dans un parc de 7 000 m², le calme s’installe naturellement entre lac et verdure.
Escapade culturelle avec vue imprenable
Dans le SalzburgerLand, une nature unique côtoie une histoire culturelle riche et variée : ainsi, à l'hôtel Schloss Leopoldskron, on peut revivre la genèse du film mondialement connu « La Mélodie du bonheur », qui a été en partie tourné ici.
Les amateurs de théâtre et de musique trouveront également leur bonheur au Schlosshotel Iglhauser, car la localité de Mattsee est réputée pour ses festivals estivaux en plein air. Le château du XVe siècle a conservé l'atmosphère d'une brasserie et sert aujourd'hui des plats de poisson uniques.
L'hôtel Schloss Prielau n'est pas en reste, avec son chef doublement étoilé au guide Michelin qui concocte des plats de rêve. Et ceux qui recherchent une ambiance médiévale devraient passer la nuit à l'hôtel Schloss Mittersill, niché dans 900 ans d'histoire.
Prendre de la hauteur : dormir en altitude
Au sommet des montagnes trônent des hôtels-châteaux qui enchantent par leur vue majestueuse et leur charme alpin. Nichés dans les montagnes, ils allient charme historique et tranquillité reposante en pleine nature. Ici, la majesté des montagnes et l'histoire des murs vénérables se fondent pour offrir une expérience unique.
Vivre l’histoire de l’intérieur
Meubles anciens, collections d’armes, fresques murales : les châteaux autrichiens sont de véritables musées vivants.
Une nuit dans un site classé UNESCO
Non seulement les chambres à coucher de ces châteaux sont uniques et attirent tous les regards, mais leurs décors mondialement connus, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le sont également.
Entre vignes et patrimoine : l’Autriche côté vin
Un séjour au château, avec dégustation au cœur des vignobles.
Un séjour où durabilité et plaisir se rejoignent.
La philosophie Slow Food du château Lerchenhof en Carinthie repose sur des ingrédients locaux et utilise les ressources provenant des environs immédiats. Le château est entouré de terres agricoles exploitées de manière durable, le blé est moulu dans le moulin du château et transformé en pain croustillant qui est servi le matin au petit-déjeuner.
Les enfants peuvent explorer la ferme tandis que les adultes se ressourcent sur le sentier Kneipp au bord du ruisseau. Le château de style Biedermeier reflète la simplicité accueillante si caractéristique de cette époque : ici, le calme émane du cycle de la nature.