Dormir dans un château en Autriche : une nuit hors du temps

Vivez l’expérience unique d’une nuit dans un château autrichien, entre architecture d’époque, nature apaisante et raffinement moderne.

Un voyage dans le passé… le confort en plus

Les châteaux et forteresses ponctuent le paysage autrichien comme des gardiens silencieux du temps. Leurs couloirs voûtés, jardins secrets et fresques anciennes racontent l’histoire d’un pays riche en culture. Y passer la nuit, c’est s’accorder une parenthèse enchantée.

Pourquoi une nuit au château est-elle si reposante ?

Changer d’environnement stimule l’imaginaire et apaise l’esprit : un lieu chargé d’histoire, des sons inédits, une architecture qui surprend… Autant d’éléments qui ouvrent la porte à la rêverie. Beaucoup de châteaux-hôtels offrent aujourd’hui un service haut de gamme, alliant atmosphère historique et prestations de luxe : spa, gastronomie, suites au cachet royal.

Dormir au bord de l’eau : châteaux avec vue sur lac

Ces hôtels-châteaux impressionnent non seulement par leurs murs vénérables, mais aussi par leur emplacement au bord d'eaux cristallines.

Tyrol - Hotel château Fernsteinsee

Un panorama alpin sur un lac cristallin, des chambres princières dans le château ou la villa voisine.

Hotel Schloss Fernsteinsee

Carinthie - Hotel château Seefels

Entièrement rénové, ce château du XIXe siècle abrite des suites somptueuses et une vaste zone bien-être.

Hotel Schloss Seelfels

Ambiances féériques et détails insolites

Pour une expérience encore plus singulière, certains châteaux cachent des secrets bien gardés.

Carinthie – Seeschlössl Hotel

Dans un parc de 7 000 m², le calme s’installe naturellement entre lac et verdure.

Seeschlössl Hotel

Basse-Autriche – Château Schönau

Ce pavillon de chasse cache un labyrinthe souterrain fascinant.

Schloss Schönau

Vorarlberg – Hôtel Hirschen Schwarzenberg

Chaque chambre rend hommage à un·e artiste, musicien·ne ou écrivain·e.

Hotel Hirschen Schwarzenberg

Escapade culturelle avec vue imprenable

Dans le SalzburgerLand, une nature unique côtoie une histoire culturelle riche et variée : ainsi, à l'hôtel Schloss Leopoldskron, on peut revivre la genèse du film mondialement connu « La Mélodie du bonheur », qui a été en partie tourné ici.

Les amateurs de théâtre et de musique trouveront également leur bonheur au Schlosshotel Iglhauser, car la localité de Mattsee est réputée pour ses festivals estivaux en plein air. Le château du XVe siècle a conservé l'atmosphère d'une brasserie et sert aujourd'hui des plats de poisson uniques.

L'hôtel Schloss Prielau n'est pas en reste, avec son chef doublement étoilé au guide Michelin qui concocte des plats de rêve. Et ceux qui recherchent une ambiance médiévale devraient passer la nuit à l'hôtel Schloss Mittersill, niché dans 900 ans d'histoire.

Prendre de la hauteur : dormir en altitude

Au sommet des montagnes trônent des hôtels-châteaux qui enchantent par leur vue majestueuse et leur charme alpin. Nichés dans les montagnes, ils allient charme historique et tranquillité reposante en pleine nature. Ici, la majesté des montagnes et l'histoire des murs vénérables se fondent pour offrir une expérience unique.

St. Anton (Tyrol) – Hôtel Bergschlössl

Style tyrolien traditionnel au pied des pistes.

Hotel Bergschlössl

Kühtai (Tyrol) – Pavillon de chasse Kühtai Resort

Là où les Habsbourg se retiraient pour se ressourcer.

Jagdschloss Kühtai Resort

Vivre l’histoire de l’intérieur

Meubles anciens, collections d’armes, fresques murales : les châteaux autrichiens sont de véritables musées vivants.

Haute-Autriche – Château fort Clam

Nuit en chambre d’époque, concert, ou visite privée par le propriétaire : tout est possible.

Burg Clam

Carinthie – Château Berg Klösterle

Ancien monastère, aujourd’hui refuge de calme et de spiritualité.

Schloss Berg Klösterle

Une nuit dans un site classé UNESCO

Non seulement les chambres à coucher de ces châteaux sont uniques et attirent tous les regards, mais leurs décors mondialement connus, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le sont également.

Basse-Autriche – Château Dürnstein

Château baroque au cœur des vignobles de la Wachau.

Schloss Dürnstein

Vienne – Château Schönbrunn

Oui, vous pouvez dormir dans l’ancienne résidence impériale !

Schloss Schönbrunn

Entre vignes et patrimoine : l’Autriche côté vin

Un séjour au château, avec dégustation au cœur des vignobles.

Château Kapfenstein

Vins bios, visite de caves, vue panoramique jusqu’en Slovénie.

Schloss Kapfenstein

Château Bernstein

Une forteresse millénaire pour trinquer à la douceur de vivre.

Schloss Bernstein
Slow-Food et art de vivre

Un séjour où durabilité et plaisir se rejoignent.

La philosophie Slow Food du château Lerchenhof en Carinthie repose sur des ingrédients locaux et utilise les ressources provenant des environs immédiats. Le château est entouré de terres agricoles exploitées de manière durable, le blé est moulu dans le moulin du château et transformé en pain croustillant qui est servi le matin au petit-déjeuner.

Les enfants peuvent explorer la ferme tandis que les adultes se ressourcent sur le sentier Kneipp au bord du ruisseau. Le château de style Biedermeier reflète la simplicité accueillante si caractéristique de cette époque : ici, le calme émane du cycle de la nature.

Carinthie - Château Lerchenhof

FAQs

Burgenland

  • Château de Bernstein

Carinthie

  • Hôtel Stift Gurk

  • Château de Berg Klösterle

  • Hôtel Schloss Lerchenhof

  • Château de Seefels

  • Château lacustre de Velden

Basse-Autriche

  • Château de Dürnstein

  • Château de Schönau

Haute-Autriche

  • Burg Clam

  • Hôtel Heritage Hallstatt

  • Hôtel Spital am Pyhrn

Salzbourg

  • Château de Fuschl

  • Hôtel-château Iglhauser

  • Hôtel Schloss Leopoldskron

  • Hôtel Schloss Mittersill

  • Hôtel Schloss Prielau

Styrie

  • Hôtel Judenburg

  • Château de Kapfenstein

Tyrol

  • Hôtel Bergschlössl

  • Hôtel Schloss Fernsteinsee

  • Château de chasse Kühtai Resort

Vorarlberg

  • Hôtel Hirschen Schwarzenberg

Vienne

  • Château de Schönbrunn

Carinthie

  • Château de Seefels

  • Château lacustre de Velden

Haute-Autriche

  • Hôtel Heritage Hallstatt

Salzbourg

  • Hôtel-château Iglhauser

  • Château de Fuschl

  • Hôtel Schloss Leopoldskron

Tyrol

  • Hôtel Schloss Fernsteinsee

La suite du château de Schönbrunn est à la disposition des clients pour passer la nuit. Personne ne souffrira ici de claustrophobie : les appartements s'étendent sur plus de 167 mètres carrés de l'ancienne résidence d'été de la famille impériale.

Cela pourrait également vous intéresser

Découvrez le meilleur de l'Autriche