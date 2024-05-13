Escapade culturelle avec vue imprenable

Dans le SalzburgerLand, une nature unique côtoie une histoire culturelle riche et variée : ainsi, à l'hôtel Schloss Leopoldskron, on peut revivre la genèse du film mondialement connu « La Mélodie du bonheur », qui a été en partie tourné ici.

Les amateurs de théâtre et de musique trouveront également leur bonheur au Schlosshotel Iglhauser, car la localité de Mattsee est réputée pour ses festivals estivaux en plein air. Le château du XVe siècle a conservé l'atmosphère d'une brasserie et sert aujourd'hui des plats de poisson uniques.

L'hôtel Schloss Prielau n'est pas en reste, avec son chef doublement étoilé au guide Michelin qui concocte des plats de rêve. Et ceux qui recherchent une ambiance médiévale devraient passer la nuit à l'hôtel Schloss Mittersill, niché dans 900 ans d'histoire.