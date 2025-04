La Styrie, affectueusement surnommée « cœur vert de l’Autriche », offre des paysages et des trésors de toute beauté. Sa douceur de vivre vous accueille à bras ouverts.

Trésors artistiques : entre fastes et recueillement

En Styrie, on trouve des sites culturels d’importance jusque dans les Alpes : l’abbaye d’Admont, qui possède la plus vaste bibliothèque monastique au monde, constitue le joyau du parc national du Gesäuse, la basilique de Mariazell, célèbre lieu de pèlerinage et son maître-autel fastueux, offre une vue sur les Préalpes de Haute Styrie. Le château Herberstein et son romantique parcse nichent dans la forêt protégée par la réserve naturelle de la vallée de Feistritz. Entouré de vignes et de vergers, le château de Stainz abrite le musée styrien de la chasse.

Des montagnes aux vignes, en passant par le chocolat

Culminant à 2 995 mètres, le Dachstein est le plus haut sommet de Styrie. Le domaine du glacier du Dachstein permet de s’en approcher au plus près. Depuis l‘imposante forteresse de Riegersburg l’on peut admirer toute la Styrie orientale et ses forêts et domaines viticoles. Au pied du château, le théâtre de la chocolaterie de Josef Zotter invite à découvrir la fabrication du chocolat, de la fève de cacao à la tablette.