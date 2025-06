Quoi de plus magique que le lever du soleil inondant les pistes de sa lumière dorée ? L'aventure du ski matinal commence !

Les plus belles pistes appartiennent à ceux qui se lèvent tôt !

Aux premières lueurs du jour, tandis que d’autres sont encore endormis, les sportifs les plus matinaux glissent déjà sur leurs skis ou leur snowboard. Les lève-tôt sont les premiers à laisser leurs traces dans la neige et profitent d’une sensation unique de calme et de liberté. Pour les amateurs de ski matinal, certains domaines skiables d’Autriche ouvrent leurs remontées mécaniques avant l’ouverture officielle. Une expérience absolument inoubliable : quitter le confort de l’hôtel de bonne heure en vaut vraiment la peine.