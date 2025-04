Nature, art et escalade intérieure en action Vorarlberg

À Dornbirn, l'inatura Erlebnis Naturschau émerveille petits et grands avec ses expositions interactives et ses animaux vivants. Le parcours traverse les paysages emblématiques du Vorarlberg – montagnes, forêts et eaux –, jusqu'à une expérience sensorielle unique : explorer son propre corps.

À Bregenz, le Kunsthaus allie architecture audacieuse et art contemporain. Enfants, adolescents et familles y découvrent l'art de manière intuitive, entre expérimentation libre et émerveillement.