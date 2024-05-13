De bonnes conditions de glisse garantissent une journée de ski parfaite. Ces domaines skiables sont vraiment gâtés par la neige grâce à leur emplacement et leur altitude.

Certains domaines skiables d’Autriche sont bien plus enneigés que d’autres du fait de leur situation géographique. Ces destinations permettent de profiter du plaisir du ski pendant toute la saison hivernale. Outre les pistes parfaitement préparées pour les débutants et les plus avancés, ces domaines skiables offrent aussi de merveilleuses possibilités pour des activités en dehors des pistes : du ski de fond pour admirer le panorama des montagnes enneigées, de la luge à travers la forêt pour entendre les rires des enfants et des sentiers de randonnée hivernale pour profiter de moments paisibles en amoureux. Ces 16 domaines skiables à enneigement garanti réalisent tous les rêves de l’hiver.