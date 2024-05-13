16 domaines skiables avec neige garantie en Autriche
Certains domaines skiables d’Autriche sont bien plus enneigés que d’autres du fait de leur situation géographique. Ces destinations permettent de profiter du plaisir du ski pendant toute la saison hivernale. Outre les pistes parfaitement préparées pour les débutants et les plus avancés, ces domaines skiables offrent aussi de merveilleuses possibilités pour des activités en dehors des pistes : du ski de fond pour admirer le panorama des montagnes enneigées, de la luge à travers la forêt pour entendre les rires des enfants et des sentiers de randonnée hivernale pour profiter de moments paisibles en amoureux. Ces 16 domaines skiables à enneigement garanti réalisent tous les rêves de l’hiver.
Grossglockner Heiligenblut
Le domaine skiable se situe tout en haut de la vallée de la Möll en Carinthie. Il compte 100 kilomètres de pistes aux descentes variées qui font le bonheur des familles. Et où que l’on soit, on peut admirer la vue impressionnante sur la plus haute montagne d’Autriche, le Grossglockner.
Dachstein Krippenstein
Le site Dachstein Krippenstein impressionne en hiver avec ses remontées mécaniques modernes, sa descente de 11 kilomètres, sa vue fantastique à 360° sur le Salzkammergut depuis le Dachstein, ses chalets confortables et son grand choix d’activités sportives. La région est aussi un rendez-vous pour les adeptes de ski freeride.
Gastein
Au total, la vallée de Gastein dans la région de Salzbourg compte quatre domaines skiables interconnectés, avec des pistes adaptées aux skieurs novices et des descentes pour les vrais pros. La télécabine ultramoderne Schlossalmbahn transportent les sportifs au cœur du domaine en un rien de temps.
Hochkar
Le domaine skiable le plus enneigé et le plus élevé des Préalpes de Basse-Autriche : grâce à son climat de haute montagne, le Hochkar compte parmi les domaines skiables les plus appréciés des vacanciers. Huit remontées mécaniques, 27 pistes, un jardin d’enfants et un centre de freeride garantissent de superbes journées de ski. Où que l’on regarde, la vue est toujours fantastique, et pas seulement depuis le sommet du Hochkar, à 1 808 mètres d’altitude.
Ski Arlberg
À l’Arlberg au Tyrol, les vacances aux sports d’hiver prennent une nouvelle dimension. Le domaine skiable impressionne par sa taille et ses installations ultramodernes. Et les chalets de ski confortables sont parfaits pour des pauses bien méritées.
Turracher Höhe
Ski, ski de fond et randonnée hivernale jusqu’à Pâques : c’est possible grâce à l’altitude et à l’emplacement géographique ! Le haut plateau situé à la frontière entre la Carinthie et la Styrie est un eldorado pour les amateurs de sports d’hiver.
La Tauplitz/Bad Mitterndorf
Située au cœur de l’Autriche, dans la région Ausseerland - Salzkammergut, la Tauplitz est le plus grand domaine skiable individuel de Styrie. Profitant d’une situation géographique avantageuse, les 43 kilomètres de pistes de la Tauplitz constituent l’un des domaines les plus enneigés des Alpes.
Hauser Kaibling
L’un des plus grands domaines skiables d’Autriche avec un accès direct à la région de ski Schladming-Dachstein. En tant que membre de l’ensemble « Schladminger 4-Berge-Skischaukel », ce domaine skiable situé dans la vallée de l’Enns en Styrie est relié à la Planai et à Hochwurzen.
Wildkogel Arena
Un paysage hivernal enneigé, un domaine skiable familial avec neige garantie et, en prime, la plus longue piste de luge éclairée du monde. La Wildkogel Arena profite d’un emplacement exceptionnel entre le parc national des Hohe Tauern et les Alpes de Kitzbühel.
Obertauern
Laisser les premières traces dans la poudreuse dans l’un des plus grands domaines skiables d’Autriche. À Obertauern dans la région de Salzbourg, les vacanciers profitent de 100 kilomètres de pistes fabuleuses au milieu d’un paysage de montagnes splendide.
Zillertal Arena
Plaisir de la glisse, chalets authentiques, pistes ensoleillées, belles vallées : ce domaine skiable tyrolien comble tous les désirs des amateurs de ski et de snowboard pour leurs vacances d’hiver.
Ischgl
Le domaine skiable trône fièrement au-dessus d’Ischgl dans la vallée du Paznauntal et s’étire jusqu’à 2 872 mètres d’altitude. Snowboard ou ski, parc ludique ou zone de freeride : Ischgl est un pôle d’attraction pour tous les adeptes de sports d’hiver.
Serfaus-Fiss-Ladis
Le plus grand domaine skiable du Tyrol, au pied du massif de Samnaun, est un coffre rempli de trésors non seulement pour les familles et les sportifs, mais aussi pour ceux qui veulent lever le pied.
Kühtai
Un domaine skiable attrayant avec des pistes larges, des versants de montagne bien enneigés et de nombreux bars et chalets. Et le détail qui change tout : sur les 47 kilomètres de pistes, beaucoup conduisent directement à la porte de l’hôtel.
Obergurgl-Hochgurgl
Tout en haut de la vallée de l’Ötztal trône l’un des domaines skiables les plus enneigés des Alpes. Obergurgl-Hochgurgl séduit les vacanciers avec ses pistes ensoleillées et ses remontées mécaniques modernes. Les sportifs profitent ici d’une longue saison de ski jusqu’en avril.
Silvretta-Montafon
Ce domaine skiable des Alpes du Vorarlberg offre aux vacanciers des conditions optimales pour la glisse sur 140 kilomètres de pistes et 70 itinéraires de freeride. La moitié des pistes se trouvent à plus de 2 000 mètres d’altitude.