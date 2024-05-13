Domaines skiables faciles d’accès depuis la France
Pour un hiver dépaysant, direction l’Autriche ! En seulement 3 heures de la frontière française ou moins de 10 heures depuis Paris, rejoignez les stations autrichiennes où la poudreuse et les sommets spectaculaires vous attendent.
Et grâce à la location de matériel sur place, partez l’esprit libre et les bagages légers.
Pour faciliter votre choix et varier les plaisirs du ski, vous trouverez ci-dessous une séléction de stations proches ou faciles d'accès depuis la France.
Les stations du Vorarlberg
Brandnertal
Le Brandnertal, avec Brand, Bürserberg et Bürs, offre 64,4 km de pistes pour un séjour familial authentique mêlant ski, randonnées et descentes de luge mémorables.
Montafon
Schruns, à 2 h 15 de Bludenz, est la porte des stations du Montafon : 200 km de ski alpin, 100 km de ski de fond et des paysages enchanteurs dignes d’un conte.
Lech-Zürs am Arlberg
Lech Zürs am Arlberg, berceau du ski alpin depuis 1906, offre 305 km de pistes variées, 88 remontées et une saison rythmée d’animations pour les passionnés de glisse.
Damüls-Mellau au Bregenzerwald
Avec 109 km de pistes, le Bregenzerwald et son enneigement exceptionnel séduisent skieurs et randonneurs. Mellau est en vallée, Damüls à 1 430 m d’altitude.
Se rendre dans le Vorarlberg
En train
En train, il suffit de voyager via Zürich depuis Paris Gare de Lyon (4 h 00 de trajet) ou la gare de Strasbourg (2 h 30 de trajet). Depuis Zurich, St. Anton am Arlberg en Vorarlberg est facilement accessible en train (2h20). Skiez dès l’arrivée grâce à la station proche de la gare.
En voiture
Strasbourg <> Damüls-Mellau : 3 h 00 à 4 h 00 de trajet
Lyon <> Damüls-Mellau : env. 6 h 00 de trajet
Nice <> Damüls-Mellau : env. 8 h 00 de trajet
Paris <> Damüls-Mellau : 8 h 00 à 9 h 00 de trajet
En avion depuis Paris
Les vols depuis la France font en général escale à l’aéroport de Zurich (Paris <> Zurich en avion : 1 h 15). Celui-ci propose les meilleures correspondances de trains vers les stations, via la compagnie des chemins de fer autrichiens (ÖBB). Des navettes grand confort et des taxis, notamment l’Arlberg Express, vous transportent également vers les paradis blancs. Pour faciliter votre choix et varier les plaisirs du ski, vous trouverez ci-dessous une sélection de stations proches ou faciles d’accès depuis la France.
Les stations du Tyrol
Innsbruck
Innsbruck allie ville et ski : les montagnes proches du centre sont accessibles en bus ou tram depuis la gare, avec des domaines comme Igls, Axams ou Mutters à portée.
Ischgl
À Ischgl, entre chalets cosy et bars branchés, l’après-ski est légendaire. Avec 238 km de pistes et des équipements modernes, Idalp est le cœur de l’action en poudreuse.
St Anton am Arlberg
Après une journée de ski, flânez dans la zone piétonne de St Anton. La gare, desservie par des trains internationaux, offre des navettes pour les communes voisines.
Ötztal
Avec 86 glaciers et 250 sommets dépassant 3 000 m, l’Ötztal, longue de 65 km, abrite trois grands domaines skiables : Obergurgl-Hochgurgl, Sölden et Kühtai.
Kitzbühel
À 95 km d’Innsbruck, 80 de Salzbourg et 120 de Munich, Kitzbühel offre 233 km de pistes entre 800 et 2 000 m, dont la mythique Hahnenkamm, star de la Coupe du monde.
Les vallées d’Alpbach et de la Wildschönau
Paisibles et pittoresques, Alpbach et Wildschönau se partagent Ski Juwel : 145 km de pistes, 46 remontées et panoramas époustouflants sur les Alpes autrichiennes.
Zillertal
La Zillertal Arena, avec 150 km de pistes, est l'un des plus grands domaines du Tyrol. Accessible depuis la France, elle offre des descentes pour tous niveaux.
Se rendre dans le Tyrol
En train
En train, il suffit de voyager via Zürich depuis Paris Gare de Lyon (4 h 00 de trajet) ou la gare de Strasbourg (2 h 30 de trajet). Depuis Zurich, plusieurs navettes allant aux stations de ski sont à disposition. Navettes vers le Tyrol
En voiture
Strasbourg <> Tyrol (St. Anton am Arlberg) : 5 h 00 de trajet
Paris <> Tyrol (St. Anton am Arlberg) : 9 h 00 de trajet
En avion depuis Paris
Pour se rendre au Tyrol depuis la France, il suffit de mettre le cap sur l’aéroport de Munich. Plusieurs navettes allant aux stations de ski sont à disposition. Navettes vers le Tyrol
Les stations de la région de Salzbourg
Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn (Skicircus)
Avec 270 kilomètres de pistes, ce domaine est l'un des plus grands d'Autriche. Le trajet depuis Strasbourg dure environ 5,5 heures en voiture.
Zell am See-Kaprun
Réputé pour les plaisirs du ski sur glacier au Kitzsteinhorn et les paysages enchanteurs du lac de Zell.
Saalfelden Leogang
Saalfelden Leogang, au cœur des Alpes, offre 270 km de pistes, snowparks et sentiers. Idéal pour ski, snowboard et randonnées hivernales dans un cadre alpin magique.
Se rendre dans la région de Salzbourg
En train
Depuis la France, optez pour le train direct depuis la gare de l’Est jusqu’à Stuttgart (3 h 10), puis poursuivez jusqu’à Bischofshofen, où de nombreux hôteliers organisent des transferts. Une autre option : le train vers Munich ou le train de nuit vers Salzbourg.
En voiture
Strasbourg <> Flachau / Saalfelden : env. 6 h 15
En avion depuis Paris
Le grand domaine skiable Ski Amadé comprend 760 kilomètres de pistes et se trouve à environ 1,5 à 2 heures de l'aéroport de Munich. L'aéroport de Salzbourg n'est qu'à 30-60 minutes de route des stations de ski de Ski amadé.
Carinthie
La Carinthie est la région la plus méridionale d’Autriche. Pour rejoindre ses stations par les airs depuis la France, emprunter l’aéroport de Ljubljana (Slovénie) est l’une des solutions les plus économiques et rapides. De là, des navettes desservent les stations de ski (notamment celles de la plateforme Kärnten Transfer).
En avion :
Paris <> Ljubljana (Slovénie) : 2 h 00 de vol sans escale, puis trajet en navette
Ljubljana <> Heiligenblut : 2 h 40 de trajet
Ljubljana <> Bad Kleinkirchheim : 1 h 45 de trajet
Autour de Vienne
Si vous voulez découvrir la région autour de Vienne en hiver, il y a plusieurs petits domaines skiables facilement accessibles en Basse-Autriche et en Styrie. Prenez le train depuis Vienne et vous accéderez aux domaines skiables de Basse-Autriche en moins de 2 heures et à ceux de la Styrie en moins de 3 heures.
En savoir plus sur les domaines skiables de la Styrie : https://www.steiermark.com/en
En savoir plus sur les domaines skiables de Basse-Autriche : https://www.lower-austria.info/en