Domaines skiables faciles d’accès depuis la France

Découvrez ces destinations proches de la France lors d’un séjour au dépaysement total au cœur du décor féerique des montagnes autrichiennes.

Pour un hiver dépaysant, direction l’Autriche ! En seulement 3 heures de la frontière française ou moins de 10 heures depuis Paris, rejoignez les stations autrichiennes où la poudreuse et les sommets spectaculaires vous attendent.

Et grâce à la location de matériel sur place, partez l’esprit libre et les bagages légers.

Pour faciliter votre choix et varier les plaisirs du ski, vous trouverez ci-dessous une séléction de stations proches ou faciles d'accès depuis la France.

Les stations du Vorarlberg

Le Vorarlberg est le land le plus à l'ouest de l'Autriche. Ses stations de ski sont toutes facilement accessibles en voiture depuis la France.

Brandnertal

Le Brandnertal, avec Brand, Bürserberg et Bürs, offre 64,4 km de pistes pour un séjour familial authentique mêlant ski, randonnées et descentes de luge mémorables.

Montafon

Schruns, à 2 h 15 de Bludenz, est la porte des stations du Montafon : 200 km de ski alpin, 100 km de ski de fond et des paysages enchanteurs dignes d’un conte.

Lech-Zürs am Arlberg

Lech Zürs am Arlberg, berceau du ski alpin depuis 1906, offre 305 km de pistes variées, 88 remontées et une saison rythmée d’animations pour les passionnés de glisse.

Damüls-Mellau au Bregenzerwald

Avec 109 km de pistes, le Bregenzerwald et son enneigement exceptionnel séduisent skieurs et randonneurs. Mellau est en vallée, Damüls à 1 430 m d’altitude.

Warth-Schröcken

Warth et Schröcken, stations charmantes et abordables, offrent 50 km de pistes et sont reliées à Lech Zürs. Le 3-Täler-Skipass regroupe leurs domaines skiables.

Se rendre dans le Vorarlberg

Depuis la France, une escapade ski au Vorarlberg séduit par ses stations prestigieuses, ses paysages enchanteurs, sa cuisine locale et ses loisirs diversifiés, le tout facilement accessible en train ou en voiture.

En train

En train, il suffit de voyager via Zürich depuis Paris Gare de Lyon (4 h 00 de trajet) ou la gare de Strasbourg (2 h 30 de trajet). Depuis Zurich, St. Anton am Arlberg en Vorarlberg est facilement accessible en train (2h20). Skiez dès l’arrivée grâce à la station proche de la gare.

En voiture

  • Strasbourg <> Damüls-Mellau : 3 h 00 à 4 h 00 de trajet

  • Lyon <> Damüls-Mellau : env. 6 h 00 de trajet

  • Nice <> Damüls-Mellau : env. 8 h 00 de trajet

  • Paris <> Damüls-Mellau : 8 h 00 à 9 h 00 de trajet

En avion depuis Paris

Les vols depuis la France font en général escale à l’aéroport de Zurich (Paris <> Zurich en avion : 1 h 15). Celui-ci propose les meilleures correspondances de trains vers les stations, via la compagnie des chemins de fer autrichiens (ÖBB). Des navettes grand confort et des taxis, notamment l’Arlberg Express, vous transportent également vers les paradis blancs. Pour faciliter votre choix et varier les plaisirs du ski, vous trouverez ci-dessous une sélection de stations proches ou faciles d’accès depuis la France.

Les stations du Tyrol

Le Tyrol, royaume des sports d’hiver, propose ski, raquettes, traîneaux et traditions locales. À Innsbruck, les montagnes jouxtant le centre historique offrent un décor unique pour des activités hivernales variées et authentiques.

Innsbruck

Innsbruck allie ville et ski : les montagnes proches du centre sont accessibles en bus ou tram depuis la gare, avec des domaines comme Igls, Axams ou Mutters à portée.

Ischgl

À Ischgl, entre chalets cosy et bars branchés, l’après-ski est légendaire. Avec 238 km de pistes et des équipements modernes, Idalp est le cœur de l’action en poudreuse.

St Anton am Arlberg

Après une journée de ski, flânez dans la zone piétonne de St Anton. La gare, desservie par des trains internationaux, offre des navettes pour les communes voisines.

Ötztal

Avec 86 glaciers et 250 sommets dépassant 3 000 m, l’Ötztal, longue de 65 km, abrite trois grands domaines skiables : Obergurgl-Hochgurgl, Sölden et Kühtai.

Kitzbühel

À 95 km d’Innsbruck, 80 de Salzbourg et 120 de Munich, Kitzbühel offre 233 km de pistes entre 800 et 2 000 m, dont la mythique Hahnenkamm, star de la Coupe du monde.

Les vallées d’Alpbach et de la Wildschönau

Paisibles et pittoresques, Alpbach et Wildschönau se partagent Ski Juwel : 145 km de pistes, 46 remontées et panoramas époustouflants sur les Alpes autrichiennes.

Zillertal

La Zillertal Arena, avec 150 km de pistes, est l'un des plus grands domaines du Tyrol. Accessible depuis la France, elle offre des descentes pour tous niveaux.

Serfaus

À 1 200-1 400 m d'altitude, Serfaus-Fiss-Ladis illumine le Tyrol avec ses 2 000 heures de soleil annuel et son cadre unique sur le plateau de la vallée de l’Inn.

Se rendre dans le Tyrol

Le Tyrol, écrin des Alpes, séduit les skieurs français avec ses pistes diversifiées, son enneigement irréprochable et ses infrastructures à la pointe. Plongez dans l’accueil autrichien et la culture alpine pour une escapade mémorable !

En train

En train, il suffit de voyager via Zürich depuis Paris Gare de Lyon (4 h 00 de trajet) ou la gare de Strasbourg (2 h 30 de trajet). Depuis Zurich, plusieurs navettes allant aux stations de ski sont à disposition. Navettes vers le Tyrol

En voiture

  • Strasbourg <> Tyrol (St. Anton am Arlberg)  : 5 h 00 de trajet

  • Paris <> Tyrol (St. Anton am Arlberg) : 9 h 00 de trajet

En avion depuis Paris

Pour se rendre au Tyrol depuis la France, il suffit de mettre le cap sur l’aéroport de Munich. Plusieurs navettes allant aux stations de ski sont à disposition. Navettes vers le Tyrol

Les stations de la région de Salzbourg

Découvrez des pistes exceptionnelles au cœur des Alpes autrichiennes. Accessible en voiture depuis l’Est de la France ou l’Île-de-France, ou confortablement avec le Nightjet, le Salzburger Land promet des vacances de ski inoubliables !

Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn (Skicircus)

Avec 270 kilomètres de pistes, ce domaine est l'un des plus grands d'Autriche. Le trajet depuis Strasbourg dure environ 5,5 heures en voiture.

Zell am See-Kaprun

Réputé pour les plaisirs du ski sur glacier au Kitzsteinhorn et les paysages enchanteurs du lac de Zell.

Flachau (Snow Space Salzburg)

Fait partie du réseau Ski amadé avec plus de 120 kilomètres de pistes.

Saalfelden Leogang

Saalfelden Leogang, au cœur des Alpes, offre 270 km de pistes, snowparks et sentiers. Idéal pour ski, snowboard et randonnées hivernales dans un cadre alpin magique.

St Johann im Pongau

St. Johann im Pongau, au cœur de Ski amadé, propose 120 km de pistes variées, des remontées modernes et un paysage alpin magnifique. Idéal pour le ski et les familles!

Se rendre dans la région de Salzbourg

La région de Salzbourg est parfaite pour les skieurs venant de France grâce à un accès facile, combiné à des stations modernes, des pistes variées et une ambiance alpine authentique, garantit un séjour au ski inoubliable !

En train

Depuis la France, optez pour le train direct depuis la gare de l’Est jusqu’à Stuttgart (3 h 10), puis poursuivez jusqu’à Bischofshofen, où de nombreux hôteliers organisent des transferts. Une autre option : le train vers Munich ou le train de nuit vers Salzbourg.

En voiture

  • Strasbourg <> Flachau / Saalfelden : env. 6 h 15

En avion depuis Paris

Le grand domaine skiable Ski Amadé comprend 760 kilomètres de pistes et se trouve à environ 1,5 à 2 heures de l'aéroport de Munich. L'aéroport de Salzbourg n'est qu'à 30-60 minutes de route des stations de ski de Ski amadé.

Autres detinations en Autriche

Carinthie

La Carinthie est la région la plus méridionale d’Autriche. Pour rejoindre ses stations par les airs depuis la France, emprunter l’aéroport de Ljubljana (Slovénie) est l’une des solutions les plus économiques et rapides. De là, des navettes desservent les stations de ski (notamment celles de la plateforme Kärnten Transfer).

En avion :

  • Paris <> Ljubljana (Slovénie) : 2 h 00 de vol sans escale, puis trajet en navette

  • Ljubljana <> Heiligenblut : 2 h 40 de trajet

  • Ljubljana <> Bad Kleinkirchheim : 1 h 45 de trajet

Autour de Vienne

Si vous voulez découvrir la région autour de Vienne en hiver, il y a plusieurs petits domaines skiables facilement accessibles en Basse-Autriche et en Styrie. Prenez le train depuis Vienne et vous accéderez aux domaines skiables de Basse-Autriche en moins de 2 heures et à ceux de la Styrie en moins de 3 heures.

En savoir plus sur les domaines skiables de la Styrie : https://www.steiermark.com/en

En savoir plus sur les domaines skiables de Basse-Autriche : https://www.lower-austria.info/en

