Découvrez ces destinations proches de la France lors d’un séjour au dépaysement total au cœur du décor féerique des montagnes autrichiennes.

Pour un hiver dépaysant, direction l’Autriche ! En seulement 3 heures de la frontière française ou moins de 10 heures depuis Paris, rejoignez les stations autrichiennes où la poudreuse et les sommets spectaculaires vous attendent.

Et grâce à la location de matériel sur place, partez l’esprit libre et les bagages légers.

Pour faciliter votre choix et varier les plaisirs du ski, vous trouverez ci-dessous une séléction de stations proches ou faciles d'accès depuis la France.