Manger de manière exquise dans les meilleurs restaurants et auberges de Styrie : découvrez des plaisirs gustatifs de haut niveau !

Tant de bonnes choses proviennent des champs, des forêts et des lacs de Styrie. Les trésors de la région peuvent être affinés, combinés, interprétés et transformés de tant de manières différentes. Les maîtres de l'art culinaire savent enchanter les nombreux restaurants étoilés et les grands restaurants avec leur propre signature et leur regard au-delà de l'assiette. De la poésie à l'état pur !

Le "cœur vert de l'Autriche" possède la plus grande proportion de forêts du pays, mais il est aussi merveilleusement montagneux et émerveille les amoureux de la nature avec ses nombreux lacs, jardins et vignobles. La diversité des paysages est aussi remarquable que celle de la gastronomie, qui s'est installée entre autres dans des endroits magiques au bord de l'eau ou au milieu de la verdure.

Poulet au four styrien, salade de haricots coccinelle à l'huile de pépins de courge et truite en croûte de polenta ne sont que quelques-uns des classiques de l'auberge styrienne qui vous attendent dans les auberges du Land. Une cuisine maison traditionnelle de très haut niveau, souvent combinée avec des nouveautés. Et toujours servie avec une grande cordialité - car c'est aussi pour cela que la Styrie est connue.