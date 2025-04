Entre spécialités faites maison, crus locaux et paysages du Danube, la culture des Heuriger fait partie intégrante de l’identité de la Wachau, inscrite à l’UNESCO.

Les vins de la Wachau, servis notamment dans les Heurigen et Buschenschänken locaux (tavernes vigneronnes), se déclinent en trois catégories de qualité aux noms évocateurs, réservées exclusivement à cette région viticole.

Le Steinfederwein, qui tire son nom d’une herbe typique de la région, se distingue par sa légèreté et son profil frais, aux touches fruitées.

Le Federspielwein, dont le nom évoque les leurres de la fauconnerie, est un vin sec et classique, parfait pour accompagner les repas.

Le Smaragdwein, baptisé d’après le lézard vert qui parcourt les murs de pierres sèches des vignobles de la Wachau, est élaboré avec des raisins de vendange tardive provenant des plus beaux terroirs, incarnant ainsi la plus haute qualité.