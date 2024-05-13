Heuriger et tavernes au bord du lac de Neusiedl
Le lac de Neusiedl, plat et salé , est l'un des rares lacs de steppe d'Europe, le plus grand lac d'Autriche et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec sa ceinture de roseaux et sa faune et sa flore fascinantes, il attire les amoureux de la nature comme par magie. L'étendue des paysages plats est à la fois apaisante et vivifiante - tout comme les spécialités régionales et les vins maison servis dans les Heuriger et les Buschenschänken, ces tavernes rustiques ou plus modernes qui entourent le lac et dont il est question ici. Ausg'steckt is !
Les trois régions viticoles autour du lac de Neusiedl
Le climat chaud avec ses nombreuses heures d'ensoleillement et les différents sols autour du lac de Neusiedl sont idéaux pour la production de vins fins en blanc et en rouge.
Sur les sols sablo-argileux caillouteux du nord du lac, le Zweigelt fruité et épicé domine, mais les cépages Blaufränkisch et St. Laurent, Pinot Noir et Merlot y sont également heureux. Les vins blancs minéraux dans les cépages Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay et Neuburger sont les stars des anciens vignobles le long de la montagne Leithage située à l'ouest du lac. Et puis il y a aussi le Ruster Ausbruch, un vin doux de grande classe.
L’« Ausbruch » est un vin liquoreux autrichien rare, produit à partir de raisins atteints de pourriture noble – un phénomène naturel recherché, provoqué par un champignon (Botrytis cinerea) qui concentre les arômes en asséchant les baies. Résultat : des raisins partiellement confits, presque comme des fruits secs, qui donnent naissance à un vin d’une richesse aromatique exceptionnelle.
Nos recommandations
Gut Oggau à Oggau
"Le meilleur Heuriger du Burgenland en 2024" (Falstaff) : Les vins bio de la famille Tscheppe-Eselböck sont accompagnés de plats régionaux raffinés aux accents internationaux. Une ambiance au top !
Restaurant Schandl à Rust
Au cœur de la vieille ville de Rust, classée monument historique, des plats de saison typiques (p. ex. minestrone pannonique) sont associés à des vins régionaux. Conseil : Furmint. Une belle ferme !
Rebhof Sommer à Mörbisch
Petite carte raffinée avec des délices du Burgenland et des vins maison, qui sont particulièrement délicieux dans la cour intérieure intime.
Genusslaube à Jois
On y trouve des produits régionaux non conventionnels et certifiés bio, du mouflon du Leithagebirge au fromage de chèvre frais, ainsi que de délicieuses petites choses en bocaux et des produits végétaliens.
Domaine viticole Preschitz à Neusiedl
Des classiques du buschenschank (Nationalpark-Würstel !), des plats de saison à base d'herbes sauvages et des délices végétaliens préparés par une herboriste diplômée. Une grande variété !
Domaine viticole Eberherr à St. Margarethen
Les vins proviennent du domaine, les plats froids sont classiques et originaux : il y a du blunzn et de la mousse de saumon, de la saucisse pressée et de la pâte à tartiner aux amandes et aux poireaux. Belle cour intérieure !
Domaine viticole Sloboda à Podersdorf
Une ambiance de bar de plage à proximité du lac : les plats sont traditionnels, les vins également expérimentaux ("Wellentänzer"). Le "Kostquartett" offre un aperçu de la cuisine et du monde du vin.
Domaine viticole Haider à Podersdorf
Des vins maison de la troisième génération et des délices froids - assiettes composées, pâtes à tartiner et pâtisseries - sont servis dans la cour intérieure vraiment magnifique.
Domaine viticole "zur Dankbarkeit" à Podersdorf
Le cochon de mangalitz, le bœuf des steppes et les délicieux légumes aigres sont servis dans la cour intérieure derrière la légendaire auberge. Ici comme ailleurs, les vins sont merveilleux, par exemple le pinot gris.
Restaurant-bus Gowerl-Haus à Illmitz
Le vin et le porc : le porc Mangalitza, élevé par nos soins, est transformé ici en de nombreuses spécialités régionales, dont le Leberkäs d'Illmitz.
Domaine viticole Guttmann à Weiden am See
Le jardin ombragé du Gastgarten avec ses lauriers-roses, ses orangers et ses citronniers est aussi beau qu'il en a l'air, les plats du Heuriger sont de saison et typiques de la région, tout comme les vins.
Lehner's BioBuschenSchank zum Rebstöckl à Gols
Du fromage de brebis au pain de saindoux au lard : on y trouve tous les jours des plats fraîchement cuisinés issus de l'agriculture biologique, dont beaucoup de produits végétariens et végétaliens. Pour ralentir le rythme !
Parc national du Neusiedler See-Seewinkel
Les paysages du parc national Neusiedler See-Seewinkel semblent être à l'opposé des régions montagneuses qui font la réputation de l'Autriche.
La plaine pannonique est plate, les sols sont variés, les prairies sont vastes : les zones humides, les pâturages, les roselières, les pelouses sèches, les steppes sablonneuses et les sites salins s'imbriquent les uns dans les autres comme les pièces d'un puzzle et offrent à des centaines d'espèces d'oiseaux et à des animaux imposants comme les bœufs gris et les chevaux sauvages un habitat comme il n'en existe nulle part ailleurs dans le pays. Mais la région du lac de Neusiedl n'est pas seulement un espace naturel, c'est aussi une terre de culture séculaire, l'agriculture. La viticulture, en particulier, y joue un rôle central.
Dans les zones protégées du parc naturel, où la nature reprend ses droits, survivent des races domestiques rares comme le buffle d’eau, le bœuf gris ou encore l’âne baroque, au pelage immaculé.