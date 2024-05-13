Neusiedlersee DAC, Ruster Ausbruch DAC et Leithaberg DAC Les trois régions viticoles autour du lac de Neusiedl

Le climat chaud avec ses nombreuses heures d'ensoleillement et les différents sols autour du lac de Neusiedl sont idéaux pour la production de vins fins en blanc et en rouge.

Sur les sols sablo-argileux caillouteux du nord du lac, le Zweigelt fruité et épicé domine, mais les cépages Blaufränkisch et St. Laurent, Pinot Noir et Merlot y sont également heureux. Les vins blancs minéraux dans les cépages Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay et Neuburger sont les stars des anciens vignobles le long de la montagne Leithage située à l'ouest du lac. Et puis il y a aussi le Ruster Ausbruch, un vin doux de grande classe.