Tavernes vigneronnes dans le sud de la Styrie
Une pause authentique au cœur des collines
Dans le sud de la Styrie, les Heuriger et Buschenschänken ne sont pas de simples auberges – ce sont des lieux de vie. Ici, les viticulteurs et agriculteurs ouvrent les portes de leur domaine pour faire découvrir leurs vins maison et leurs spécialités régionales dans une atmosphère conviviale.
Goûts locaux et cadre naturel
À l’ombre des pergolas, entre vignobles en terrasse et forêts douces, les hôtes servent uniquement des mets froids – comme le veut la tradition. Fromages fermiers, charcuteries maison, pain croustillant et tartinades colorées s'invitent sur une planche de bois : la fameuse Brettljause. Le tout accompagné d’un verre de vin blanc fruité, issu du terroir. Loin des sentiers battus, c’est ici que le goût du vrai prend tout son sens.
L’art de vivre à l’autrichienne
Ce qui rend l’expérience si particulière ? La simplicité assumée, la qualité des produits et l’échange avec celles et ceux qui les produisent. Un moment suspendu, où l’on prend le temps. Avec une vue imprenable sur les collines styriennes et un accueil authentique, chaque halte devient un souvenir précieux – à vivre en couple, en famille ou entre amis.
Les tavernes dans le sud de la Styrie
Sur les plus de 800 exploitations viticoles avec buschenschank en Styrie, environ une sur dix porte la mention "excellent". Cela signifie que ces lieux proposent exclusivement leurs propres vins et spécialités issus de leur propre production - ou d'exploitations situées à proximité immédiate.
Et que la qualité et l'ambiance sont au rendez-vous, c'est-à-dire que l'ensemble est parfait. Car ne peut être distingué qu'un établissement où tout s'enchaîne et s'harmonise : les plats, le vin, les gens, la culture et le paysage.
Comment savoir si un buschenschank est excellent ? C'est très simple : au sceau rectangulaire rouge vin avec l'inscription blanche.
La "Brettljause" styrienne
Une assiette en bois avec le meilleur de la cuisine : lard, raifort fraîchement râpé, Verhackertes, Leberstreichwurst (saucisse de foie), fromage, différentes pâtes à tartiner comme Kernölaufstrich (pâte à tartiner à base d'huile de graines) et bien d'autres choses encore.
Un mélange bien équilibré, servi avec du pain de campagne frais et garni de tomates et de poivrons. Autrefois, c'était le casse-croûte des agriculteurs, aujourd'hui, il est devenu incontournable sur les menus de la région.
Un Brettljause sans bacon ni saucisse ? Cela existe désormais aussi. De plus en plus d'auberges de la Styrie proposent des plats végétariens et végétaliens sur une planche en bois ou dans une assiette.
Suggestions de restauration le long de la route du vin
Domaine viticole Skoff à Gamlitz
Qu’il s’agisse d’un coin ensoleillé à flanc de colline, d’un jardin d’hiver ou d’une buvette ombragée, les plateaux de spécialités – souvent végétariens et faits maison – sont toujours un régal, tout comme les eaux-de-vie artisanales.
Domaine viticole Kögl à Ratsch
Ferme rénovée avec amour à l'aide d'argile et de vieux bois, où Tamara et Robert Kögl servent des vins biodynamiques pour accompagner les délices qu'ils ont eux-mêmes affinés. Végétaliens également !
Domaine viticole Repolusk à Leutschach
Entreprise certifiée "Nachhaltig Austria" dans un cadre de rêve. Le pain paysan, les spécialités styriennes (également végétaliennes) et les pâtisseries sont tous faits maison.
Domaine viticole Oberer Germuth à Leutschach
Situé sur des coteaux viticoles escarpés, vainqueur de la Styrie en 2024 (Falstaff). Vins fruités, Brüstl (viande de poitrine rôtie croustillante) préparé chaque jour, pâtisseries fines.
Vin idyllique Dreisiebner à Sulztal
Au milieu des vignobles, des classiques de la Styrie du Sud faits maison sont associés à d'excellents vins locaux. Passer la nuit est également possible !
Domaine viticole Assigal à Leibnitz
Un casse-croûte copieux ou des spécialités légères ? Il y en a pour tous les goûts. Le tout accompagné de vins frais et fruités dans une atmosphère moderne avec vue sur les vignobles. Avec des chambres d'hôtes !
Domaine viticole Schauer à Kitzeck
L'éventail culinaire s'étend du breakfast typiquement styrien aux plats végétaliens, le tout fait maison. Le tout accompagné de vins de caractère. Une spécialité : la viande de baquet.
Domaine viticole Zweytick à Ehrenhausen
Les vins issus de l'agriculture durable procurent le plaisir de boire, les desserts valent un péché et la viande, affinée par nos soins, vient de tout près. Ouvert toute l'année !
Domaine viticole Hiden à St. Stefan ob Stainz
Envie d'un pique-nique dans le vignoble ? C'est possible. Même sous la tonnelle de vigne ombragée, les vins blancs, le Schilcher typique de la région, la charcuterie, le salami sont délicieux.
Domaine viticole Bernd Stelzl à Leutschach
Assiette de fromages, salade de haricots coccinelle et salade : au Hiritschberg, on peut déguster des classiques faits maison accompagnés de vins fins de Bernd Stelzl. Une belle vue au loin !
Vignoble Schipferhof à St. Martin
Petite exploitation agricole dans un endroit calme. Les propres bœufs zébu et porcs Turopolje y sont affinés, l'huile de graines et les eaux-de-vie sont faites maison - comme les vins clairs.
Domaine viticole Schneeberger à Heimschuh
Du poisson mariné maison, du lard et du jambon de notre propre porc laineux et des pâtes à tartiner végétaliennes accompagnées d'un excellent pain sont disponibles ici toute l'année. Vin de qualité et vin mousseux ? De même.