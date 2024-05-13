En Styrie du Sud, les routes du vin offrent une escapade gourmande entre paysages vallonnés, bons vins et auberges authentiques.

Une pause authentique au cœur des collines

Dans le sud de la Styrie, les Heuriger et Buschenschänken ne sont pas de simples auberges – ce sont des lieux de vie. Ici, les viticulteurs et agriculteurs ouvrent les portes de leur domaine pour faire découvrir leurs vins maison et leurs spécialités régionales dans une atmosphère conviviale.

Goûts locaux et cadre naturel

À l’ombre des pergolas, entre vignobles en terrasse et forêts douces, les hôtes servent uniquement des mets froids – comme le veut la tradition. Fromages fermiers, charcuteries maison, pain croustillant et tartinades colorées s'invitent sur une planche de bois : la fameuse Brettljause. Le tout accompagné d’un verre de vin blanc fruité, issu du terroir. Loin des sentiers battus, c’est ici que le goût du vrai prend tout son sens.

L’art de vivre à l’autrichienne

Ce qui rend l’expérience si particulière ? La simplicité assumée, la qualité des produits et l’échange avec celles et ceux qui les produisent. Un moment suspendu, où l’on prend le temps. Avec une vue imprenable sur les collines styriennes et un accueil authentique, chaque halte devient un souvenir précieux – à vivre en couple, en famille ou entre amis.