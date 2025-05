Restaurants à l'ambiance particulière

Le massif montagneux de la Zugspitze, dans lequel vous pouvez vous perdre sur la terrasse ensoleillée de l'hôtel Post à Lermoos, ressemble à un tableau - avant que les plats alpins aux accents internationaux n'attirent l'attention. Situé au cœur du parc national des Hohe Tauern, le Rauter Stube, propose une cuisine de saison régionale et des classiques tyroliens. La cuisine et l'ambiance du restaurant Oniriq à Innsbruck sont d'inspiration scandinave et proposent également de nombreux plats végétariens et fermentés. Dans la magnifique vallée de Villgraten, le Gannerhof est un paradis naturel où le temps semble s'écouler plus lentement et où une cuisine locale de haut niveau est servie. Pigeons, faisans et lapins sont élevés au Tannenhof à St. Anton am Arlberg par le chef de cuisine Gustav Jantscher en personne, et sa cuisine montre également des influences françaises. En accompagnement : la vue sur les montagnes !