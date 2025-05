Tyrol

Luxe et confort avec votre chien

Gradonna****s Mountain Resort dans le Tyrol oriental

Le Gradonna****s Mountain Resort, une station sans voitures, offre aux chiens un cadre idyllique pour se dépenser en pleine nature. Dans l’hôtel 4 étoiles supérieur et les chalets de luxe, les chiens sont choyés avec des friandises, une gamelle, et une boîte de voyage comprenant une serviette moelleuse pour un maximum de confort.

Hôtel Klosterbräu***** à Seefeld au Tyrol

À l’hôtel Klosterbräu, les chiens profitent d'un espace restaurant et d'un coin petit-déjeuner qui leur sont réservés. À leur arrivée, ils découvrent dans leur chambre une gamelle, un couchage adapté et une serviette pour se sécher. Des chambres avec accès direct au jardin sont également disponibles sur demande. Partout dans l’hôtel, des gamelles d'eau et de nourriture sont à disposition, ainsi qu’un menu spécial pour chiens. Un terrain d’agility est accessible pour les chiens sportifs, et un service de dogsitting est proposé sur demande. L’établissement est idéalement situé près du Wildsee, où les chiens peuvent se baigner, et des sentiers de randonnée offrent de nombreuses possibilités d’exercice. Un vétérinaire se trouve également à proximité pour assurer un séjour en toute tranquillité.

Vacances actives pour chiens et leurs propriétaires

Hôtel Riederhof**** dans l'Oberland tyrolien

L'Hôtel Riederhof est spécialement conçu pour accueillir les chiens avec de nombreux services dédiés. Les chiens profitent d’un service de promenade, d’une aire de jeux de 1 000 m² avec un étang pour nager, d’un coiffeur canin, d’une station de toilettage, et de randonnées guidées ainsi qu’une école mobile pour chiens. Dans les chambres, des couvertures pour chiens, des gamelles et des jetés pour protéger le lit et le canapé sont à disposition. Les chiens peuvent rester seuls dans la chambre ou accompagner leurs maîtres au restaurant pour un séjour tout confort.

Hôtel Lärchenhof****S à Seefeld au Tyrol

Situé sur le haut plateau de Seefeld, l’Hôtel Lärchenhof est un havre de nature et de bien-être pour les chiens. Dès leur arrivée, les chiens sont accueillis avec des friandises de bienvenue, des gamelles d'eau et de nourriture, et un espace douillet pour dormir dans la chambre. Le vaste domaine de l’hôtel offre un cadre idéal pour se défouler, avec des chemins de promenade et de randonnée qui débutent directement devant l’hôtel. En hiver, la piste de ski de fond spéciale pour chiens de l’Olympiaregion Seefeld permet de partager le plaisir du ski de fond en toute sérénité.

Bien-être et détente pour nos compagnons

Hôtel Magdalena**** dans la vallée du Zillertal

L’Hôtel Magdalena, un établissement bien-être accueillant pour les chiens, propose un séjour sans frais supplémentaires pour vos compagnons à quatre pattes. De nombreuses prestations incluses rendent l’expérience agréable : un lit pour chien et une gamelle sont à disposition dans la chambre, ainsi qu’un coin lecture avec de la littérature sur les chiens et un service de coiffeur canin mobile. Les chiens peuvent profiter d’un étang de natation, d’une aire de jeux, de sentiers de promenade juste devant l’hôtel et d’une salle de lavage pour chiens. Des randonnées guidées avec votre chien viennent compléter l’offre pour un séjour de détente et de bien-être.

Panoramahotel Inntalerhof**** à Seefeld au Tyrol

Au Panoramahotel Inntalerhof, les chiens sont accueillis avec une grande attention et bénéficient de nombreux services pour un séjour sans stress. Des friandises de bienvenue dans la chambre, un point d'eau dans l’entrée, des serviettes pour chiens aux entrées et un paquet de sacs de promenade sont mis à disposition. L’hôtel propose également des heures et programmes d’entraînement en collaboration avec Peter Oberhollenzer, coach animalier certifié. En tant qu’établissement « contrôlé par Pfotencheck » avec cinq étoiles, le Panoramahotel Inntalerhof assure une qualité de service exceptionnelle pour les chiens et leurs maîtres.

Des séjours chaleureux avec votre chien

Hôtel Johanna au cœur de l'Ötztal

À l’Hôtel Johanna, situé au cœur de l’Ötztal, maîtres et chiens se sentent immédiatement à l’aise. Cet établissement familial accueille chaleureusement les chiens, offrant un séjour agréable pour tous. Ici, les chiens ne sont pas seulement acceptés, mais véritablement choyés, rendant chaque moment de détente encore plus spécial pour toute la famille.

Romantikhotel Böglerhof**** à Alpbach

Au Romantikhotel Böglerhof à Alpbach, les chiens sont reçus comme des invités de marque dès leur arrivée avec un set de bienvenue comprenant un panier douillet, des friandises, une gamelle d’eau et de nourriture, une serviette pour chien et une brochure d’informations sur les activités pour chiens à Alpbach. L’équipe de la réception se tient à disposition pour fournir des conseils sur les meilleures promenades, incluant un chemin spécialement réservé aux chiens, pour un séjour à la fois relaxant et actif.

Luxe et nature pour des vacances avec votre chien

Alpenhotel Kitzbühel

L’Alpenhotel Kitzbühel, idéalement situé sur les rives du Schwarzsee (lac noir), propose des vacances reposantes aux propriétaires de chiens et leurs compagnons à quatre pattes. Entouré de nombreux sentiers de promenade, cet hôtel invite à l’exploration de la nature environnante, offrant un cadre idéal pour des moments de détente et de découverte partagés.

Hôtel Natürlich à Fiss

L’Hôtel Natürlich est un établissement accueillant pour les animaux, avec trois chambres de plain-pied spécialement conçues pour les chiens, chacune dotée d’une terrasse privée et d’un espace herbeux. Les chiens y sont choyés avec un panier confortable, une station de nettoyage et un accès direct à des sentiers de promenade. Des randonnées organisées avec votre chien ainsi que des stations canines dans le village complètent l’offre, pour des vacances actives et plaisantes.