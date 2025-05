Vacances à la neige en dehors des pistes

Vacances pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux Bain de glace dans le lac de Millstatt

Plonger dans un lac gelé en hiver, cela peut sembler fou pour beaucoup. Toutefois, pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, un bain glacé est une solution on ne peut plus efficace pour chasser le blues de l’hiver. Le paysage est recouvert d’un manteau blanc, les montagnes forment une couronne sous le ciel clair à l’horizon. Le lac de Millstatt en Carinthie est presque méconnaissable sous son épaisse couche de glace. Le bain glacé se présente comme un type de méditation extrême. On se concentre sur le moment présent et sur la respiration, lente et profonde. De plus en plus de personnes essaient cette activité qui, il faut l'avouer, demande un effort sur soi-même. Peut-être est-ce dû à la recherche d’une sensation de liberté et de communion avec la nature ?