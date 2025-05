Pause culturelle en pleine nature viennoise Hors des sentiers battus

À Vienne, certains lieux invitent à conjuguer culture et sérénité. Au MuseumsQuartier, les cours intérieures offrent des espaces calmes pour faire une pause entre deux expos. Le Lainzer Tiergarten allie nature et histoire : on y découvre la villa Hermes, ancien refuge de l’impératrice Sissi. Plus à l’écart, les Steinhofgründe séduisent par leur atmosphère paisible et la vue sur la ville, avec l’église Art nouveau d’Otto Wagner en point d’orgue. Et pour une escapade symbolique dans la nature : cap sur le « Himmel » dans la forêt viennoise, avec le cercle des arbres de vie et la chapelle dédiée à Sissi.