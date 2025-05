Top restaurants en Vorarlberg

Le Griggeler Stuba, situé dans le Burg Vital Resort d'Oberlech, propose une cuisine alpine et asiatique de très haut niveau et est considéré comme l'un des meilleurs restaurants de notre pays. Le luxe à l'état pur ! Il en va de même à l'hôtel 5 étoiles supérieur Aurelio à Lech, où l'on réussit avec brio le grand écart entre la cuisine traditionnelle et l'international - comme dans la salle de restaurant de l'hôtel Gasthof Post, une autre adresse de choix pour les gourmets de Lech. Le restaurant Mangold à Lochau est également connu pour sa symbiose passionnante entre le terroir (p. ex. le gibier) et le monde (p. ex. le curry), et sert de la "slowfood pour l'âme sans chichis". La cuisine du Kilian Stuba de l'hôtel Ifen dans le Kleinwalsertal peut être décrite comme ouverte sur le monde et un peu francophile, lorsque des produits de pointe sont affinés en des plats de qualité intense et authentique. Une expérience à vivre !