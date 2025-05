11 pépites méconnues pour explorer l’Autriche autrement

Méconnue et pourtant spéctaculaire Cascade de Golling

C'est le mélange de bruine fraîche, d'air frais et d'une flore et d'une forêt magnifiques qui rend les chutes d'eau alpines si fascinantes. À leur proximité, il est possible de s'arrêter, de respirer et de se ressourcer.

À ceux qui aiment s’éloigner des itinéraires touristiques classiques, la cascade de Golling, située dans la région de Salzbourg, offre une expérience inoubliable. L’une des plus hautes d’Autriche, elle déverse ses eaux sur 76 mètres dans un tumulte impressionnant. En gravissant le chemin en escaliers, on découvre à chaque palier une nouvelle perspective. Et pour les bons marcheurs, une randonnée en forêt mène jusqu’à la mystérieuse source du Schwarzenbach.

Conseil : le pont arc-en-ciel offre une vue magnifique sur la cascade de Golling et la nature environnante – douche comprise.