Informations conformément aux articles 13/14 du RGPD
Obligations d'information RGPD
Nom et coordonnées
Responsable du traitement des données :
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Vienne, Autriche
Tél. : +43 1 588 66-0
Fax : +43 1 588 66-40
E-mail : datenschutz@austria.info
Nous traitons les données :
conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, les données personnelles des hôtes et des personnes intéressées par des vacances en Autriche sur la base du consentement qu'ils ont donné, par exemple, lors de la commande de matériel d'information, de la participation à des enquêtes auprès des hôtes et à des projets de recherche sur le tourisme ou de la demande de notre newsletter.
Vous pouvez à tout moment révoquer un consentement donné. Par exemple, vous pouvez révoquer votre consentement au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing et de publicité si vous n'êtes plus d'accord avec ce traitement. Cela n'affecte pas la légalité du traitement effectué jusqu'au moment de la révocation.
conformément à l'article 6, paragraphe 1, points b) et f) du RGPD, les données personnelles des abonnés à nos publications sur la recherche touristique et des participants aux événements du secteur, aux salons du tourisme, aux formations en ligne et aux jeux-concours, afin de remplir nos obligations contractuelles et de protéger nos intérêts légitimes.
conformément à l'article 6, paragraphe 1, points a et f du RGPD, les données à caractère personnel des utilisateurs de nos sites Web, canaux de médias sociaux et autres offres Internet dans le but d'optimiser et d'harmoniser nos contenus, d'adresser à nos visiteurs des offres publicitaires ciblées et d'élucider les dysfonctionnements et les incidents de sécurité. Cela se fait dans le cadre du consentement donné par les utilisateurs ainsi que sur la base des intérêts légitimes qui nous reviennent en tant qu'exploitant des offres et en raison de notre rôle d'organisation nationale autrichienne du tourisme.
conformément à l'article 6, paragraphe 1, points a, b et f du RGPD, les données personnelles des entreprises touristiques et des partenaires touristiques autrichiens et internationaux, sur la base de leur consentement, afin de recevoir du matériel d'information, de remplir des obligations contractuelles ou d'exécuter des mesures précontractuelles, ainsi que sur la base des intérêts légitimes qui nous reviennent en raison de notre rôle d'organisation nationale autrichienne du tourisme.
Lorsque nous traitons des données à caractère personnel pour défendre des intérêts légitimes, nous le faisons sur la base d'une mise en balance des intérêts avec les droits et les intérêts des personnes concernées aux fins suivantes :
Promouvoir et commercialiser des offres touristiques autrichiennes dans le cadre de nos missions en tant qu'organisation touristique nationale autrichienne.
Défense contre les atteintes au patrimoine ou à la réputation, protection de la propriété
Sauvegarde de nos intérêts juridiques et défense des droits en justice
Prévention de la fraude, résolution de dysfonctionnements et d'incidents de sécurité
Nous traitons les données personnelles des visiteurs et des personnes intéressées par l'Autriche, telles que le nom, l'adresse, la langue, la date de naissance si elle est indiquée, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et les intérêts particuliers. En outre, nous enregistrons l'origine du contact, le type de demande, les notes relatives à l'inscription ou au consentement, le matériel et les mesures publicitaires envoyés ainsi que des informations sur les activités et les contacts antérieurs.
En ce qui concerne les participants à des jeux et concours, nous traitons les données nécessaires à l'organisation de l'événement ainsi que les données qu'ils nous ont fournies volontairement. En règle générale, il s'agit de noms et de coordonnées électroniques, de contributions et de résultats d'évaluation, ainsi que de photos et d'informations sur les intérêts, le cas échéant.
Dans le cadre de notre recherche sur le tourisme, nous traitons principalement des données statistiques, par exemple sur le nombre de nuitées ou la satisfaction des clients. Lorsque nous réalisons des enquêtes, nous conservons les réponses uniquement sous forme anonyme, de sorte qu'il est impossible de remonter jusqu'aux participants à l'enquête.
Pour les abonnés à nos études et publications dans le domaine de la recherche sur le tourisme, nous traitons les noms, adresses et coordonnées électroniques, le nom, l'adresse et le type de la société associée ainsi que les noms et coordonnées des autres personnes autorisées à utiliser les données. Lorsque des études sont téléchargées via Internet, nous traitons l'heure et l'adresse réseau du téléchargement afin de détecter les violations de nos conditions d'utilisation.
Concernant les partenaires touristiques autrichiens et internationaux, nous traitons, en plus des noms, adresses et coordonnées électroniques, des informations sur les personnes à contacter et leurs responsabilités, le cas échéant. Nous enregistrons les demandes et activités passées, les offres et les contrats, les invitations et les données similaires générées dans le cadre de l'activité commerciale et publicitaire. En fonction de chaque commande, nous enregistrons également les données nécessaires à l'objectif poursuivi, par exemple les profils d'entreprise et les informations sur les stands d'exposition dans le cadre de nos événements touristiques.
En principe, nous ne traitons que les données qui sont absolument nécessaires pour la finalité du traitement ou qui nous ont été fournies volontairement. Nous n'effectuons pas de traitement pour la prise de décision automatisée, y compris le profilage au sens de l'article 22 du RGPD.
En principe, nous ne transmettons pas de données personnelles à des tiers, sauf si cela est absolument nécessaire dans le cadre du traitement concerné ou si les personnes concernées le demandent expressément.
Dans la mesure où il existe une obligation légale, les données personnelles sont transmises à des services et institutions publics tels que les autorités régionales ou fiscales. Pour la défense de nos droits juridiques ou économiques, les données à caractère personnel peuvent être transmises à des représentants légaux et à des tribunaux.
Si nous demandons à des sous-traitants d'effectuer des traitements pour nous, ceux-ci sont liés par des accords contractuels au respect de nos instructions. Les données à caractère personnel ne sont pas vendues à des tiers ni commercialisées d'une autre manière.
Les données traitées sur la base d'un consentement sont généralement conservées jusqu'à la révocation du consentement.
Pour les données traitées dans le cadre de relations contractuelles, la durée de conservation est déterminée par les dispositions légales relatives à l'obligation de documentation et de preuve. En règle générale, elle est de sept ans. Dans des cas exceptionnels, notamment pour certains objets de contrat, la durée de conservation peut être plus longue.
Les données relatives à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice sont conservées aussi longtemps que cela est nécessaire pour l'objectif en question. La durée de stockage est principalement basée sur les délais de prescription légaux et est généralement de trois ans.
Les données relatives aux entreprises touristiques et aux partenaires touristiques autrichiens, qui sont traitées pour remplir notre mission en tant qu'organisation touristique autrichienne, sont généralement supprimées trois ans après la fin de l'activité commerciale du partenaire.
Vous avez le droit ,
de demander des informations sur vos données personnelles conformément à l'article 15 du RGPD ;
de demander la rectification ou l'intégration de vos données personnelles conformément à l'article 16 du RGPD.
de demander l'effacement de vos données personnelles conformément à l'article 17 du RGPD ;
de demander la limitation du traitement de vos données personnelles conformément à l'article 18 du RGPD ;
conformément à l'article 20 du RGPD, de demander la transmission des données à caractère personnel que vous nous avez fournies à vous-même ou à un autre responsable du traitement ;
de vous opposer au traitement de vos données personnelles conformément à l'article 21 du RGPD ;
de révoquer à tout moment, avec effet pour l'avenir, le consentement que vous avez donné précédemment.
Pour ce faire, veuillez utiliser les moyens techniques prévus à cet effet ou vous adresser aux adresses de contact indiquées ci-dessus.
Vous avez également la possibilité de déposer une plainte auprès d'une autorité de protection des données. En Autriche, l'autorité compétente est l'autorité autrichienne de protection des données, Barichgasse 40-42, 1030 Vienne.
Mise à jour : juin 2024