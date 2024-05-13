Obligations d'information RGPD

Catégories de données traitées

Nous traitons les données personnelles des visiteurs et des personnes intéressées par l'Autriche, telles que le nom, l'adresse, la langue, la date de naissance si elle est indiquée, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et les intérêts particuliers. En outre, nous enregistrons l'origine du contact, le type de demande, les notes relatives à l'inscription ou au consentement, le matériel et les mesures publicitaires envoyés ainsi que des informations sur les activités et les contacts antérieurs.

En ce qui concerne les participants à des jeux et concours, nous traitons les données nécessaires à l'organisation de l'événement ainsi que les données qu'ils nous ont fournies volontairement. En règle générale, il s'agit de noms et de coordonnées électroniques, de contributions et de résultats d'évaluation, ainsi que de photos et d'informations sur les intérêts, le cas échéant.

Dans le cadre de notre recherche sur le tourisme, nous traitons principalement des données statistiques, par exemple sur le nombre de nuitées ou la satisfaction des clients. Lorsque nous réalisons des enquêtes, nous conservons les réponses uniquement sous forme anonyme, de sorte qu'il est impossible de remonter jusqu'aux participants à l'enquête.

Pour les abonnés à nos études et publications dans le domaine de la recherche sur le tourisme, nous traitons les noms, adresses et coordonnées électroniques, le nom, l'adresse et le type de la société associée ainsi que les noms et coordonnées des autres personnes autorisées à utiliser les données. Lorsque des études sont téléchargées via Internet, nous traitons l'heure et l'adresse réseau du téléchargement afin de détecter les violations de nos conditions d'utilisation.

Concernant les partenaires touristiques autrichiens et internationaux, nous traitons, en plus des noms, adresses et coordonnées électroniques, des informations sur les personnes à contacter et leurs responsabilités, le cas échéant. Nous enregistrons les demandes et activités passées, les offres et les contrats, les invitations et les données similaires générées dans le cadre de l'activité commerciale et publicitaire. En fonction de chaque commande, nous enregistrons également les données nécessaires à l'objectif poursuivi, par exemple les profils d'entreprise et les informations sur les stands d'exposition dans le cadre de nos événements touristiques.

En principe, nous ne traitons que les données qui sont absolument nécessaires pour la finalité du traitement ou qui nous ont été fournies volontairement. Nous n'effectuons pas de traitement pour la prise de décision automatisée, y compris le profilage au sens de l'article 22 du RGPD.