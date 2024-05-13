Chaque enfant doit avoir sa propre pièce d'identité (carte d'identité ou passeport) – l'inscription sur le passeport d'un des parents n'est pas autorisée.

Les citoyens suisses ont besoin d'une carte d'identité valide ou d'un passeport périmé depuis moins de 5 ans pour entrer en Autriche.

Les citoyens français doivent présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité (ou périmé depuis moins d'un an) pour entrer en Autriche.

Pour de plus amples informations : Ambassade d'Autriche à Paris

Plus d'informations sur les documents de voyage acceptés pour l'entrée en Autriche.