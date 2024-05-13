Formalités d'entrée et douanes en Autriche
Dans les pays de l’espace Schengen, on ne pratique plus de contrôle systématique aux frontières. Toutefois, en cas de contrôle aléatoire, les voyageurs doivent pouvoir présenter un document d’identité.
Chaque enfant doit avoir sa propre pièce d'identité (carte d'identité ou passeport) – l'inscription sur le passeport d'un des parents n'est pas autorisée.
Les citoyens suisses ont besoin d'une carte d'identité valide ou d'un passeport périmé depuis moins de 5 ans pour entrer en Autriche.
Les citoyens français doivent présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité (ou périmé depuis moins d'un an) pour entrer en Autriche.
Pour de plus amples informations : Ambassade d'Autriche à Paris
Plus d'informations sur les documents de voyage acceptés pour l'entrée en Autriche.
Visa
Les ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE, de la Suisse et de nombreux autres pays (Australie, Canada, États-Unis, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande, etc.) n’ont pas besoin de visa pour entrer en Autriche. Pour un séjour de 90 jours maximum, les ressortissants de tous les autres pays doivent avoir un visa Schengen.
Avec l'entrée en vigueur de l'accord de Schengen, les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa peuvent également entrer en Autriche avec un visa Schengen, sans avoir besoin d'un autre visa autrichien.
Les ressortissants titulaires d'un titre de séjour dans un État Schengen sont autorisés à se rendre dans tout autre État Schengen et à y séjourner jusqu'à 90 jours.
Renseignements sur les visas
Service d'information par enregistrement au 0900-575 022.
Renseignements personnels de 14h à 16h auprès des services des visas de l'ambassade d'Autriche à Berne au 031-356 52 52.
En principe, les contrôles douaniers ne sont plus effectués, mais des contrôles aléatoires sont possibles à tout moment.
En cas de vol direct (sans escale dans un pays tiers) d'un État de l'UE vers un autre État de l'UE, la sortie pour les voyageurs de l'UE peut être utilisée.
Remarque : si le voyage a commencé dans un pays hors de l'UE et qu'il n'y a eu qu'une escale/un transit dans un autre pays de l'UE avant l'entrée en Autriche, les dispositions pour les voyageurs en provenance de pays tiers s'appliquent.
Plus d'informations sur la libre circulation des marchandises dans l'UE.
Entrée en provenance de pays de l'UE
Quantités indicatives pour tabac ou boissons alcoolisées
Les produits du tabac ou les boissons alcoolisées ne sont exonérés de droits que pour les besoins propres. En cas de dépassement des quantités indicatives suivantes, il faut démontrer que les marchandises sont destinées à l'usage personnel :
Produits du tabac :
cigarettes : 800 pièces
cigarillos (poids maximal par pièce : 3 g) : 400 pièces
cigares : 200 pièces
Tabac à rouler : 1 kg
Boissons alcoolisées :
spiritueux : 10 litres
boissons alcoolisées autres que bière, vin mousseux ou vin jusqu'à 22 % vol : 20 litres
vin (dont max. 60 litres de vin mousseux) : 90 litres
bière : 110 litres
Vous trouverez ici des informations détaillées sur les franchises quantitatives pour l'entrée dans le pays en provenance de pays de l'UE.
Boissons alcoolisées (par personne à partir de 17 ans) :
alcool et boissons alcooliques d'un titre alcoométrique volumique de plus de 22 % vol ou alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol ou plus : 1 litre ou
alcool et boissons alcooliques d'un titre alcoométrique volumique de 22 % vol ou moins : 2 litres, ou
un assortiment proportionnel de ces marchandises et, en outre
vins non mousseux : 4 litres ainsi que
bière : 16 litres
Autres marchandises jusqu'à une valeur totale de 300 euros (en cas d'entrée par voie terrestre) ; pour les voyageurs aériens, jusqu'à une valeur totale de 430 euros.
Pour les voyageurs de moins de 15 ans, ces deux franchises sont généralement réduites à 150 euros (quel que soit le moyen de transport utilisé). Plusieurs voyageurs ne peuvent pas additionner leurs franchises-voyage.
L'équipement de voyage destiné à l'usage personnel pendant le séjour peut être importé en Autriche en franchise de droits et sans formalités, à condition qu'il n'existe aucune interdiction d'importation.
Service central d'information des douanes
Bureau de douane de Klagenfurt Villach
Ackerweg 19
9500 Villach
Téléphone +43 (0) 50 233 740
E-mail zollinfo@bmf.gv.at
Ce que vous devez savoir
Voyager avec des chiens, des chats & Cie
Maximum 5 animaux par personne sont autorisés
Chaque animal doit être identifié par une puce électronique. Un tatouage effectué avant le 3 juillet 2011 reste valable, à condition qu'il soit lisible
Chaque animal doit être accompagné d'un passeport pour animaux de compagnie délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente. Il doit également indiquer que l'animal concerné est en cours de vaccination antirabique et, le cas échéant, de rappel. La vaccination antirabique est valable 21 jours après la fin de la primovaccination si l'animal a ensuite fait l'objet de rappels réguliers.
Pour plus d'informations sur l'entrée, la validité de la vaccination antirabique et les conditions d'entrée pour les chiots, consultez le site du ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé, des Soins et de la Protection des consommateurs. Vous y trouverez également des informations sur l'entrée et la réadmission en Autriche d'animaux de compagnie en provenance de pays tiers.
La laisse et la muselière sont obligatoires lors de votre séjour en Autriche. En Autriche, la réglementation relative à l'obligation de porter une laisse ou une muselière relève de chaque commune. Il n'existe pas de loi fédérale régissant précisément l'obligation de porter une laisse ou une muselière. L'office du tourisme du lieu de vacances choisi peut fournir des informations précises sur les dispositions en vigueur dans la commune concernée.