Devise et taux de change en Autriche

Distributeurs automatiques et banques

En Autriche, les banques sont généralement ouvertes le lundi, mardi, mercredi et vendredi entre 8h et 15h et le jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Il est possible de retirer de l'argent 24 heures sur 24 aux distributeurs automatiques de billets (DAB). Les cartes acceptées sont les cartes nationales et étrangères Maestro, MasterCard, American Express, Visa et Diners. Les retraits peuvent toutefois être payants.

Paiement par carte

En Autriche, le paiement par carte est accepté par de nombreux magasins, stations-service, hôtels et restaurants, mais pas par tous. Le logo à l'entrée (souvent sur la porte d'entrée) permet généralement de savoir si les cartes sont acceptées et lesquelles. Pour les clients de la zone euro, il n'y a généralement pas de frais.