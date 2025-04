Pour les vols de certaines compagnies aériennes, des comptoirs d'enregistrement sont disponibles au City Air Terminal de la gare centrale de Vienne (Wien Mitte). Il existe en outre des bornes d'enregistrement pour les bagages et les bagages à main. Les passagers peuvent enregistrer leurs bagages jusqu'à 75 minutes avant l'heure de départ ou la veille de leur vol et reçoivent également leur carte d'embarquement.

Les Vienna Airport Lines assurent des liaisons en bus entre l'aéroport de Vienne-Schwechat et les princiaux pôles d'échange de la ville.

Le train régional Schnellbahn est un moyen économique de faire la navette entre la ville de Vienne et l'aéroport de Vienne. La durée du trajet est d'environ 25 minutes à partir de la gare centrale avec des départs toutes les 30 minutes.

Toutes les deux heures, des trains ICE relient directement l'aéroport de Vienne à St. Pölten et Linz via la gare centrale de Vienne et Vienne Meidling.