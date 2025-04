Cuisine végétarienne au TIAN

Le restaurant TIAN à Vienne met en lumière la cuisine végétarienne à son plus haut niveau. Avec une carte inspirée d’une promenade dans le potager, le chef étoilé Paul Ivic sublime des ingrédients biologiques et équitables, tels que légumes, fruits et céréales oubliés, en créations gastronomiques. Soucieux de ne rien gaspiller, Ivic et son équipe transforment chaque élément en nouvelles saveurs et expériences. Le guide Michelin a récompensé TIAN d’une étoile, le classant parmi les meilleurs restaurants végétariens du monde.